‘Music Of The Spheres’: Coldplay se pone intergaláctico para su disco más pop a la fecha

El noveno disco de estudio de Coldplay tiene un giro aún más pop de lo que le conocemos a la banda desde su concepción, ya que Max Martin entra como jefe de producción del disco, y quien es conocido por haber hecho éxitos como “Baby One More Time”, “I Want It That Way” e “It’s Gonna Be Me”, que si de Britney Spears, Backstreet Boys, y *NSYNC

En éxitos más recientes, conocemos al sueco por “Blinding Lights” de The Weeknd o “We Are Never Ever Getting Back Together” de Taylor Swift. Todo un experto en superpop entra al equipo del cuarteto londinense con Chris Martin y compañía.

Un disco conceptual e intergaláctico

Para ésta entrega, los ingleses crearon conceptualmente doce esferas en las que la música está prohibida, hasta que una DJ extraterrestre se atreve a transmitir en una Radio Alienígena, bajo el mensaje de que todos somos uno en el universo.

El tema espacial ha sido una constante en Coldplay desde “Yellow” pero quizás nunca había acaparado por completo un disco. Con guiños desde el ‘X&Y’, y bastante presencia en ‘Mylo Xyloto’ y ‘Everyday Life’, por fin el cuarteto de Londres se lanza completamente a un viaje intergaláctico y de un superpop que busca sonar en todos lados.

Bastantes canciones pudieron haber funcionado mejor en una paleta de sonidos clásica de los londinenses, sin embargo, optaron por considerar beats y sintetizadores, como muestra, “Let Somebody Go” una balada sobre beats prácticamente finalizada por Chris Martin, en la que dialoga con Selena Gómez sobre un amor que se acaba.

Parece la muestra más clara de la decisión de Coldplay por ir hacia el pop muuuy pop, en un tema que fácilmente se hubiera quedado en una versión sencilla y propia de haber sido elaborada durante sus primeros discos, ahora se va hacia la producción sofisticada y enorme.

La exploración de sintetizadores e interludios

Entre canciones tituladas como emojis (que por cierto… ¿cómo se les llamará para referirse a estas rolas?), sintetizadores intensos y fantasías explorando los sonidos digitales, identificamos a Coldplay por la voz de Chris Martin al frente y algunos motivos en los coros, pero se logra ubicar por completo a ésta banda que dejó a un lado los instrumentos como guitarras y bajo para mudarse a nuevos géneros poco orgánicos.

La canción que abre el disco seguramente abrirá los shows de ésta gira, en palabras de la banda, y nos muestra la elección de sonidos muy particulares para denotar o dar una pista de los tracks que siguen. Posteriormente, encontramos “Humankind” la celebración de la unión con Max Martin, quien no solo produjo, sino que se unió como un invitado a tocar en éste disco. Un elemento persistente son las progresiones en sintetizadores a la “Baba O’Riley” de The Who.

Posiblemente sea la canción más apegada a lo clásico de Coldplay, considerando la presencia de guitarras acústicas y una letra más introspectiva que el resto del disco. Envuelta en una producción de superpop, ésta canción está pensada para ser tocada en estadios, lo que le emociona bastante a la banda. El coro llama a repetirse en tu cabeza y quedarse ahí un buen rato, muestra de la experiencia de los ingleses en el pop.

Inmediatamente después, el interludio de emoji de estrellas sirve para sacudirte un poco y esperar lo que viene. En vivo, posiblemente encontremos estos interludios como transiciones para cambiar instrumentos o presentar algún video en pantallas.

Colaboraciones nuevas y retomar viejas canciones

Además de Selena Gómez y BTS; se unen en éste trabajo las armonías vocales distintivas de Jacob Collier abriendo “♥”, con el apoyo de We Are KING, con quiénes Coldplay ya ha trabajado en vivo recientemente. Es, sin duda alguna, la canción más distinta al resto del disco, es un canto a manera de lamento gospel. Será muy interesante escuchar esto en vivo. Y claro que sí, acá se nota toooda la influencia de Jacob Collier, hasta parecería que le dieron plena libertad de proponer y probablemente dirigir las voces y armonías. Grande, Jacob.

Retoman “People of the Pride” de las sesiones de Viva la Vida, es el tema en el que la banda parece tomar de nuevo las guitarras, con un riff de glam rock que sigue sobre arreglos de beats y sintetizadores. Un llamado a la revolución con arreglos orquestales que sin duda se generó en el pasado, pero al que retocan con su nuevo concepto artístico.

Entre intento, prueba y errores

No todos los nuevos temas bajo la producción recién estrenada son gratos, ya que de plano “Biutyful” es una incursión sumamente ajena e incómoda con una voz procesada, supuestamente atribuible a un alien. Se generó para ‘Everyday Life’, sin embargo, no parece haber evolucionado a una versión final que llegara al nivel de los demás temas. O sea, el ritmo para este soft pop está curioso, pero… ¿era necesario? Sepa… pero eso sí, de que la letra es linda, es muy linda. Habla de amor a la vida, comprensión, y hasta un poco de empatía.

Llega una de las canciones más esperadas del disco: “My Universe” con BTS. Una colaboración un tanto polémica pero que ha sido muy bien recibida por el público, sobre todo por los fans del gigante del k-pop. Y es que sí, está muy para cantar y seguro en vivo sonará mega macizo. Un tema súper pop que hasta pone de buenas nomás de escucharlo. ¿Suena a Coldplay? Al que solíamos conocer hace una década, no en lo absoluto. ¿Suena interesante e innovador? Totalmente.

Un acierto en la exploración es “∞” la progresión de notas en sintetizadores y con beats no tendrá falla en vivo para bailar, y éste interludio es la explosión de todo lo anterior.

Que por cierto, no olviden que Coldplay anunció su gira mundial en el WTC, y como parte de dicha gira estarán visitando México en el 2022 para dar tres conciertos: en CDMX, GDL, y MTY. Acá puedes encontrar la info de precios de boletos y demás.

El cierre que vale la escucha del disco

“Coloratura” cierra ésta entrega como la canción más larga que ha hecho Coldplay, inspirada en la vida después de la muerte. La canción es una pieza musical completa e intensa en sí misma, con una estructura que fue difícil de descifrar para la banda. Para el final del disco, la banda retomó instrumentos como el piano, las guitarras y el bajo.

El propio puente y transición son una unión positiva entre los inicios de Coldplay y la actual propuesta que tienen, inmersa en lo digital y pop. Es la canción con la que han cerrado los primeros shows promocionales del álbum, un acierto para no olvidar sus raíces.

Tracklist de ‘Music Of The Spheres’ de Coldplay

1.- ⦵ (Music of the Spheres)

2.- Higher Power

3.- Humankind

4.- *✧ (Alien Choir)

5.- Let Somebody Go (ft. Selena Gomez)

6.- ♡ (Human Heart) (ft. We Are King & Jacob Collier)

7.- People of the Pride

8.- Biutyful

9.- ❍ (Music of the Spheres II)

10.- My Universe (ft. BTS)

11.- ∞ (Infinity Sign)

12.- Coloratura