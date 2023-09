Lo que necesitas saber: El exmanager de Coldplay busca una indemnización de millones de dólares por daños y perjuicios.

Dave Holmes, el exmanager de Coldplay, ha presentado una demanda contra la banda liderada por Chris Martin y no es poca cosa, pues exige más de 10 millones de libras esterlinas (unos 215 millones de pesos) por comisiones que supuestamente no le han pagado.

Resulta y resalta que Holmes trabajó junto a Coldplay por dos décadas. Sin embargo, en 2022 la banda le dijo adiós y el manager decidió comenzar con un proceso legal en el Reino Unido. Primero por despido injustificado, aunque ahora busca una compensación por un contrato que no se cumplió.

Foto: Getty Images

El exmanager de Coldplay busca una indemnización millonaria

Pero la cosa es más delicada de lo que suena. Dave Holmes acudió ante el Tribunal Superior del Reino Unido y presentó papeles donde busca que Coldplay le de una comisión correspondiente por los álbumes que lance en el futuro, así como ocurrió con ‘Everyday Life’ y ‘Music of the Spheres’.

Según el exmanager, en su demanda detalla que Coldplay recibió un anticipo de 35 millones de libras (alrededor de 753 millones de pesos mexas) por su décimo álbum –aún no lanzado– y otros 30 millones más (alrededor de $38 millones) por sus discos once y doce.

Chris Martin. Foto: Stephania Carmona.

Quiere que la banda le pague por su trabajo como manager

Holmes dice que Coldplay no le dio ningún tipo de comisión por esos adelantos y busca que se cumpla el contrato que tenían en ese entonces donde, por ejemplo, por los álbumes ‘Everyday Life’ y ‘Music of the Spheres’ recibía comisiones entre el 8% y el 13%.

Dave Holmes indicó que él trabajó gestionando la logística de la preparación y grabación de los álbumes, incluyendo la elaboración de presupuestos y la organización de sesiones de grabación en diferentes lugares, como Londres, Aspen y Jamaica.

Coldplay está en un conflicto legal con el que fue su manager durante 20 años. Foto: Getty

Y los daños y perjuicios que Chris Martin y compañía supuestamente le han dado

El exmanager también fue el conecte para que Coldplay colaborara con el productor musical Max Martin, quien trabajó con Chris Martin en la canción “Higher Power”, y además se aventó a organizar la gira de la banda por EU, Australia y Asia.

Además de haber violado el supuesto contrato, Holmes menciona que la banda lo bajó de su posición de manager a la de tour manager, por lo que quiere una indemnización por daños y perjuicios por el tiempo que trabajo y todos los problemas ocasionados.

Phil Sherrell, el abogado que representa a Dave Holmes, mencionó al portal Variety que su cliente llevó la carrera de Coldplay durante más de dos décadas y fue gracias a él que la banda se hizo conocida en todo el mundo, por lo que no es justo que Coldplay no quiera pagarlo lo correspondiente.

Hasta el momento la banda no se ha pronunciado al respecto, aunque con esta demanda millonaria no dudamos que Chris Martin y compañía lo hagan en los próximos días. ¿Qué les parece?

Foto: Getty Images

