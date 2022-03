Ah, caray: Coldplay ensayó “Rayando el Sol” de Maná para sus shows en Guadalajara

Si algo nos tiene muy emocionados y contentos es la visita de Coldplay a México. Después de casi seis años, la banda británica regresa a nuestro país para dar un montón de conciertos como parte de la gira de promoción de su más reciente material discográfico, Music of the Spheres, la cual nos ha dejado un montón de sorpresas. Sin embargo, parece que todavía tienen ases bajo la manga para los shows que se aventarán en Guadalajara y la Ciudad de México, tal como lo hicieron en Monterrey.

Como recordarán, a Chris Martin y compañía les encanta tocar covers de artistas locales de cada país que visitan. Sucedió en Costa Rica cuando se aventaron una rola de Manuel María Gutiérrez, lo mismo ocurrió en República Dominicana tocando un clásico de Juan Luis Guerra y por supuesto que pasó en la tierra de la carnita asada. En las fechas en el Estadio BBV rindieron tributo al fallecido Taylor Hawkins, subieron a un fan a tocar con ellos y sonó “El corrido de Monterrey” de Vicente Fernández (ACÁ la reseña).

Coldplay sorprenderá a sus fans tapatíos con un cover de… ¡¿Maná?!

Y todo indica que Coldplay tiene preparada una sorpresa similar para sus fans tapatíos. La agrupación tiene programadas dos fechas para este 29 y 30 de marzo en el Estadio Akron de Zapopan y desde temprano, los miles seguidores que tienen por allá se formaron desde temprano para ser de los primeros en entrar y agarrar buen lugar dentro de la cancha para así estar cerca de los integrantes de la banda. Sin embargo, los que andan esperando a que abran las puertas notaron algo bastante peculiar.

Resulta que a través de un video publicado por la usuaria de Twitter @silverbiird –quien se encuentra afuera del estadio de las Chivas–, compartió que Chris Martin, Guy Berryman, Will Champion y Jonny Buckland estaban ensayando ni más ni menos que “Rayando el Sol”, una de las rolas más famosas e importantes de Maná. Y es que no nos hagamos, esa armónica la reconocemos todos y si la tocan esta noche, será una verdadera locura. Si no nos creen, a continuación les dejamos un fragmento.