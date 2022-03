Fotos y setlist del primer concierto de Coldplay en Monterrey

Tuvieron que pasar doce años para que Coldplay volviera a presentarse en Monterrey, y cada minuto de la espera valió la pena. Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman y Will Champion regresaron a nuestro país para presentarnos una de las giras más ambiciosas y espectaculares de los últimos tiempos con la que sacudieron de principio a fin a un Estadio BBVA que lució completamente repleto.

Y Coldplay no defraudó. Tan pronto se apagaron las luces, los más de cincuenta mil asistentes nos embarcamos en un épico viaje que nos llevó a disfrutar por primera vez de la puesta en escena de las canciones que conforman ‘Music Of The Spheres’ como ‘Higher Power’ y al mismo tiempo para después enloquecer por completo con un generoso repaso por los éxitos más icónicos de la banda, como ‘Yellow’, ‘Paradise’, ‘Charlie Brown’, ‘Fix You’ o ‘Viva La Vida’.

Coldplay en México: Una gira sustentable

El primer concierto de Coldplay en Monterrey sirvió también para ser testigos de una de las giras que prometen ser un parteaguas para el futuro de la música en vivo. Y es que el Music Of The Spheres Tour ha sido pensada como una de las giras más amigables con el planeta. Así, es como la banda ha incorporado tapetes kinéticos que absorben la energía de los saltos de los fans para alimentar las bocinas en las que suena la música, mientras que algunos fans elegidos por la banda, se encargan de pedalear bicicletas que de igual forma, generan energía para alimentar la iluminación del concierto. Pero eso no es todo pues la meta de lograr una gira sustentable (según Chris Martin apenas han llegado al 50% de su objetivo) no escatima en detalles como el reciclaje del confeti, o de las pulseras con leds que sirven para iluminar y acompañar gran parte de las canciones que conforman el concierto.

De esto y otras cosas más platicamos más a detalle con Chris Martin y Jonny Buckland en una entrevista exclusiva que muy pronto compartiremos en Sopitas.com

El homenaje a Taylor Hawkins

La velada comenzó para los asistentes con un boquete en el estómago, pues mientras se apagaban las luces del Estadio BBVA, las noticias que llegaban de Colombia confirmaban la muerte de Taylor Hawkins, uno de los mejores bateristas de nuestra era y para el primer encore, la noticia había llegado a oídos de Chris Martin y compañía, quienes se tomaron un momento para honrar la memoria de Hawkins y enviar todo su amor y solidaridad a sus amigos, familiares y por supuesto, a los Foo Fighters.

¿Y el setlist, apá?

Si tienes boletos para alguno de los conciertos de Coldplay en Monterrey, Guadalajara o la Ciudad de México siéntete muy afortunado. Si no tienes, ¡haz lo imposible por conseguir alguno! La innovación tecnológica, la música y la puesta en escena de cada una de las canciones hace que este sea probablemente uno de los mejores espectáculos que puedas ver sobre la tierra en este 2022. Y si no me crees, te dejamos el setlist con las canciones que conformaron el regreso de Coldplay a México.