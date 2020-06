¡Para la colección! The Stooges lanzará el disco de su último concierto con la alineación original

Porque siempre es un buen momento para hablar de los clásicos, hoy nos ponemos de buen humor para informarles que The Stooges acaba de anunciar un nuevo álbum en vivo, Live at Goose Lake: 8 de agosto de 1970, que captura el último concierto de la alineación original de la banda. Sí, esa magnífica alineación que incluía a Iggy Pop, el guitarrista Ron Asheton, el baterista Scott Asheton y el bajista Dave Alexander.

Para hacer de esta joya una aún más especial y un verdadero artículo de colección, Live at Goose Lake es la única grabación en vivo conocida de la banda con la alineación original. No hay ninguna otra hasta el día de hoy. Este concierto vio a The Stooges tocar “Fun House” en su totalidad un mes después de su lanzamiento.

La fecha por la que deben de estar muy ansiosos, es este próximo 7 de agosto, exactamente un día antes del 50 aniversario del concierto. Será lanzado a través de Third Man Records, la disquera de Jack White.

Como se señala en el comunicado de prensa del lanzamiento, en el Festival Goose Lake, Alexander estaba completamente separado de la tocada y estaba parado frente a una multitud de 20.000 personas sin tocar una sola nota. Sin embargo, la grabación revela que el bajista realmente tocó su instrumento, y “a pesar de los graves fracasos en algunas canciones” que lo llevaron a su despido, es “malditamente sólido en otras”.

Esta rara cinta en estéreo de dos pistas del concierto de The Stooges fue descubierta recientemente en el sótano de una granja de Michigan. Para lo que el multiganador del Grammy, Vance Powell, restauró el audio que luego fue masterizado por Bill Skibbe de Third Man Mastering.

Además del vinilo negro estándar y los formatos digitales, Live at Goose Lake vendrá en dos variantes de edición limitada. Un vinilo de color púrpura será exclusivo de Rough Trade, mientras que los minoristas independientes tendrán un vinilo de color crema.

Si sientes que esta joya de The Stooges tiene que formar parte de tu colección, debes de saber que puedes pre-ordenar el disco por aquí desde ahorita. El vinilo de 12″ tiene un precio de 19 dólares (415 pesos mexicanos aproximadamente) mientras que el CD costará 15 (327 pesos mexicanos aproximadamente).

Para darle un vistazo al material inédito, The Stooges lanzó la edición de radio de “T.V. Eye”. Se las dejamos a continuación así como el tracklist de Live at Goose Lake: 8 de agosto de 1970:

Tracklist:

Lado A:

01. Intro

02. Loose

03. Down On The Street

04. T.V. Eye

05. Dirt

Lado B:

01. 1970 (I Feel Alright)

02. Fun House

03. L.A. Blues