Lo que necesitas saber: Gabriela Ortíz recibió los galardones por Mejor Composición Clásica Contemporánea, Mejor Interpretación Coral y Mejor Compendio de Música Clásica.

La noche de los Grammys 2026 pasará a la historia de nuestro país gracias a la mexicana Gabriela Ortíz, compositora y exmaestra de la UNAM que se llevó tres premios por sus composiciones: Yanga y Dzonot.

Premios Grammys // X:@RecordingAcad

Composiciones que le dieron tres Grammys a la mexicana Gabriela Ortíz

Los Grammys 2026 aún siguen dando de qué hablar. Durante la premiación, dos composiciones de la mexicana Gabriela Ortíz recibieron tres premios.

Ganadora de dos Grammys: Yanga

Interpretada por la Filarmónica de Los Ángeles y el Coro Maestro de Los Ángeles bajo la dirección de Gustavo Dudamel, “Yanga” recibió los premios a Mejor Compendio de Música Clásica y Mejor Interpretación Coral.

Fue escrita en 2019 por Gabriela Ortiz con texto de Santiago Martín Bermúdez. Está inspirada en el revolucionario africano Gaspar Yanga, quien dirigió esclavos en Veracruz durante los primeros años del dominio español.

De acuerdo con LA Phil, “Yanga se divide en cuatro secciones rítmicas y lentas contrastantes” y se utilizan instrumentos africanos que llegaron a Latinoamérica, como el batás, los guiros, los shekeres y las cabasas, entre otros.

Composición “Yanga” de Gabriela Ortíz // Instagram: @gabrielaortizcomposer

Mejor Composición Clásica Contemporánea: Dzonot

Galardonada como “Mejor Composición Clásica Contemporánea”, la composición ‘Dzonot‘ escrita en 2024, es un concierto inspirado en los cenotes de la península de Yucatán.

Según la Filarmónica de Los Ángeles, esta obra está dedicada a la violonchelista Alisa Weilerstein y es una forma de protesta de Gabriela Ortíz para pedir la preservación de los ecosistemas debido a la crisis climática.

Sin duda, la mexicana puso en México en alto, mostrando que la música clásica de nuestro país está a la altura de producciones internacionales. ¡Enhorabuena!