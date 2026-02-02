Lo que necesitas saber: Diversos artistas aprovecharon la premiación para lanzar un mensaje contra el servicio de migración estadounidense.

En medio de premios y presentaciones, los Grammys 2026 abrieron paso a algunos discursos con tinte político imperdible. Y un poco de eso vino de la mano de Bad Bunny y Billie Eilish con una llamada contra ICE.

El discurso de Bad Bunny en los Grammys 2026

El artista puertorriqueño lo hizo luego de recibir el premio a Mejor Álbum de Música Urbana, haciendo resonar un mensaje que otros artistas manifestaron desde la previa de la ceremonia con un curioso pin.

“Antes de agradecer a Dios, quiero decir: Fuera ICE“, dijo Bad Bunny en los Grammys 2026. Aquí el resto del discurso de Benito Antonio Martínez Ocasio…

“No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens. Somos humanos y somos estadounidenses. Además, quiero decirles a todos que sé que es difícil no odiar en estos días, y a veces pensaba en cómo nos contaminamos de ello… El odio se hace intenso con más odio. Lo único más poderoso que el odio es el amor. Así que, por favor, tenemos que ser diferentes. Si luchamos, tenemos que hacerlo con amor. No los odiamos. Amamos a nuestra gente. Amamos a nuestra familia, y así es como se hace. Con amor. No lo olviden, por favor. Gracias”.

Billie Eilish también mandó un mensaje contra ICE en los Grammys 2026

Billie Eilish también aprovechó su discurso en los Grammys 2026 tras ganar el premio a Canción del Año (checa aquí la lista de ganadores) para lanzar un mensaje contra ICE y unas palabras de apoyo a quienes han sido víctimas de la agencia anti-inmigrante comandada por el gobierno de Donald Trump.

“Me siento muy honrada cada vez que estoy en esta sala. Por muy agradecida que me sienta, sinceramente no necesito decir nada más que que nadie es ilegal en tierras robadas. Y sí, es muy difícil saber qué decir y qué hacer ahora mismo, y me siento muy esperanzada en esta sala, y siento que solo necesitamos seguir luchando, alzando la voz y protestando, y nuestras voces realmente importan, y la gente importa. Al carajo ICE… eso es todo lo que voy a decir. Lo siento. Muchas gracias”.

El pin de ‘ICE Out’

Como dijimos, el discurso de Bad Bunny en los Grammys 2026 no es el único mensaje que se ha hecho contra ICE en lo que va de la noche de la premiación. También varios artistas vistieron un pin a manera de protesta contra el abuso del servicio de migración gringo.

Dicho pin dice ‘ICE Out’ y ha sido vestido por diversas celebridades en diferentes premiaciones y otros eventos en los últimos días.

Algunos de los artistas que vistieron el pin en los Grammys 2026 fueron Billie Eilish, Justin Bieber, el propio Bad Bunny, Kehlani, Joni Mitchell, Amy Allen, Samara Joy, Jack Antonoff, Margo Price, entre otros.

La razón de las protestas contra ICE en los Grammys

Además de pin de ‘ICE Out’ que se vio en los Grammys, otro mensaje que se ha popularizado en semanas recientes es el de ‘Be Good’. Este par de frases se refieren a los asesinatos de varios ciudadanos a manos de agentes anti-inmigración.

En diciembre, perdió la vida el ciudadano Keith Porter, de 43 años. Y en lo que va de enero del 2026, han resonado los casos Renee Good (a quien hace referencia la campaña ‘Be Good’) y más recientemente, Alex Pretti, ambos en Minneapolis.