Este lunes 10 de abril las redes sociales están que no se la creen luego de que la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, anunció que Rosalía dará uno de los conciertos gratuitos programados en el Zócalo de la CDMX para este 2023.

Esto significa que el próximo 28 de abril, la cantante española se unirá a la lista de conciertos gratuitos y memorables que los chilangos han presenciado en el Zócalo de la CDMX, donde figuran nombres como Paul McCartney, Pixies y otros más.

El Zócalo de la CDMX ha sido el lugar de grandes conciertos gratuitos. FOTO: FRANCISCO RODRÍGUEZ /CUARTOSCURO.COM

Los 10 conciertos gratuitos más memorables en el Zócalo de la CDMX

Y es que si bien hoy son tema de conversación, eso de los conciertos gratuitos no es algo nuevo. De hecho desde hace años han sido varios los artistas nacionales e internacionales los que se han presentado en el Zócalo de la CDMX ante miles de personas.

Acá enlistamos a 10 que ofrecieron conciertos gratuitos y memorables en el Zócalo de la capital, lugar donde Rosalía (quien está en el pico de su carrera musical) va que vuela para romper un récord de asistencia en la CDMX.

Póster del concierto de Rosalía en el Zócalo de la CDMX. Foto: Cultura CDMX.

10.- Café Tacvba

En el año 2005, poco más de 170 mil personas se reunieron en la plancha del Zócalo de la CDMX para disfrutar del show de Café Tacvba, quienes interpretaron un setlist de 38 canciones en donde sonaron varios de sus grandes éxitos como “Eres”, “La ingrata”, “El Baile y el Salón”, entre otros.

Pero eso no fue todo, ya que Rubén Albarrán y compañía también tocaron covers a artistas como Molotov, Leo Dan, Los Tres, Juan Luis Guerra, Botellita de Jerez y hasta se echaron una versión de “Pachuco” a dueto con La Maldita Vecindad.

9.- Neon Indian

Para la ‘Semana de las Juventudes’ de 2015, el gobierno de la Ciudad de México trajo un cartel de cuatro días lleno de propuestas musicales consolidadas. Sin embargo, un nombre que llamó la atención de muchos en ese año fue el de Neon Indian.

El proyecto musical de Alan Palomo llegó a la llamada Plaza de la Constitución para darle una dosis de synthpop a los miles de fans que se reunieron para ver su show, en donde además tuvieron la oportunidad de escuchar por primera vez en vivo varias canciones de su disco VEGA INTL. Night School.

8.- Shakira

Shakira siempre ha facturado, tanto en los shows donde uno paga por su boleto hasta esos conciertos donde la entrada es gratuita. Eso lo comprobaron las 210 mil personas que presenciaron el show que la cantante colombiana dio en el Zócalo por allá del 2007.

En pleno ‘Oral Fixation’, el 27 de mayo de ese año Shakira dio un concierto conformado por 17 canciones, entre las que sonaron “Ojos Así”, “La Tortura”, “Inevitable”, “Antología” y otras más que compensaron la hora de retraso de uno de los conciertos gratuitos más memorables en el Zócalo.

Shakira se presentó en el Zócalo de la CDMX en el año 2007. FOTO: SAÚL LÓPEZ ESCORCIA/CUARTOSCURO.COM

7.- Grupo Firme

De acuerdo con las cifras proporcionadas por el gobierno de la Ciudad de México, Grupo Firme logró reunir a 280 mil personas con el concierto gratuito que ofrecieron el pasado 25 de septiembre de 2022 en el Zócalo de la CDMX, donde hubo de todo.

Aunque se reportaron peleas, ese día casi cae un aguacero y 243 fans necesitaron de atención médica por desmayarse en pleno concierto, Grupo Firme rompió récord de asistencia en la historia de los conciertos gratuitos memorables en el Zócalo de la CDMX.

Grupo Firme rompió récord de asistencia con su concierto del Zócalo, en septiembre del año pasado. Foto: Cuartoscuro.

6.- Pixies

El sábado 10 de noviembre de 2018 y como parte del cartel de la ‘Semana de las Juventudes’ de ese año, Pixies regresó a México para deleitar a las 100 mil personas que fueron a escuchar éxitos “Gigantic”, “Hey”, “Monkey Gone to Heaven”, “Here Comes Your Man”, entre otras.

38 canciones fueron las que Black Francis y compañía interpretaron ese año en el Zócalo de la CDMX, un concierto que muchos recuerdan por la selección de canciones para ese show y también, por la pareja que se estaba dando amor en un balcón cuya vista daba a la plancha de dicho lugar.

Los que vimos a la pareja teniendo sexo frente al zócalo de CDMX mientras Pixies tocaba en la semana de las juventudes ya nada nos sorprende https://t.co/QcffTXE0hs — siker (@elpinchesiker) April 8, 2021

5.- Roger Waters

Se burló de Donald Trump, se echó un setlist con las mejores y más importantes canciones de Pink Floyd, y además utilizó una escenografía para pedir la renuncia del entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, junto con 200 mil mexicanos.

Ni la lluvia evitó que Roger Waters diera uno de los conciertos gratuitos más increíbles que se han visto en el Zócalo de la CDMX, donde muchos tienen grabado ese concierto del 1 de octubre de 2016, donde el músico británico interpretó 24 canciones.

Roger Waters en el Zócalo de CDMX. FOTO: ESPECIAL /CUARTODSCURO.COM

4.- Juan Gabriel

Para muchos chilangos, uno de los conciertos más épicos que se han visto en la CDMX es el que Juan Gabriel dio en Zócalo el 21 de marzo de 2004, cuando el llamado ‘Divo de Juárez’ rompió récord de asistencia en ese entonces al reunir cerca de 80 mil personas.

Más allá de las cifras de la gente, ese concierto gratuito de Juanga fue memorable por ser maratónico y madrugador, pues comenzó casi a la 1:30 de la mañana y terminó casi cinco horas después. Una gran manera de recibir a la primavera en el Zócalo de CDMX.

3.- Manu Chao

Manu Chao caminó en el Zócalo de la CDMX, para que los demás artistas que dan conciertos gratuitos en dicho lugar pudieran volar. Y es que el cantautor español (de origen francés), fue el primero en dar un show masivo con 150 mil personas en la plancha de dicha plaza, esto el 26 de marzo del año 2006.

Este concierto de Manu Chao es uno que la mayoría de los chilangos –y amantes de conciertos gratis en el Zócalo de la CDMX– más recuerdan y buscan que se repita. Sobre todo después de que en 2022 el gobierno le quitara el título de ‘persona non grata’ al músico.

2.- Justin Bieber

El 11 de junio de 2012 y en medio de su gira ‘Believe’, Justin Bieber se dio una vuelta por la CDMX para dar un concierto gratis en el Zócalo de la CDMX en donde más de 200 mil personas se reunieron para ver al máximo exponente del pop de ese entonces.

Amado por miles y odiado por algunos, Justin Bieber dio uno de los conciertos gratuitos más grandes que ha visto esta ciudad. Y no sabemos si ha sido el mejor, pero de que fue memorable para cientos de personas, lo fue y eso no lo podemos negar.

Justin Bieber está dentro del top 3 de conciertos con más asistencia en el Zócalo de la CDMX. FOTO: JUAN PABLO ZAMORA /CUARTOSCURO.COM

1.- Paul McCartney

Realmente muchos creíamos que se trataba de una broma cuando se anunció, pues resultaba casi un sueño el pensar que 200 mil personas veríamos a un exbeatle en vivo y gratis (o bueno, sin pagar nada al momento de poder entrar) en el Zócalo de la CDMX.

Lo cierto es que en pleno 10 de mayo de 2012, Paul McCartney llegó al Zócalo de la capital para darnos un show como parte de su gira ‘On The Run‘, gracias a la cual el músico británico nos interpretó nada más y nada menos que 40 canciones. Algunas dedicadas a las jefecitas en su día.

Paul McCartney. FOTO: FRANCISCO RODRÍGUEZ /CUARTOSCURO.COM

Como pueden ver, son varios los artistas que han dado conciertos gratuitos en el Zócalo de la CDMX. ¿Cuál les gustaría que fuera el siguiente? (Acá algunas de nuestras sugerencias).