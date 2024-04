Lo que necesitas saber: La banda liderada por María Zardoya volverá a México a mediados de este 2024 y aquí les dejamos el dato.

Qué genial es cuando una banda abre su gira en nuestro país con las ganas de traernos música nueva, ¿no lo creen? Bueno, pues agárrense que eso sucederá con los conciertos que The Marías dará en la CDMX en este preciso año.

María Zardoya y compañía comenzarán su tour en la capital mexa, esto luego de lanzar su disco Submarine que llegará a finales del próximo mes de mayo. Y lo mejor es que tendremos a la banda en dos fechas…

The Marías vendrá a México para dos conciertos en junio. Foto: vía Facebook.

Estas son las fechas para los conciertos de The Marías en la CDMX

La última vez que la banda vino a México fue para el Vive Latino del 2022 y en aquel momento, nos visitaron como parte de la gira de promoción de su disco debut Cinema (2021). Sí, parece increíble que hace apenas tres años habían sacado su disco debut, pues la realidad es que ya llevan más años en el ruedo.

Pero bueno, el tiempo pasa y ya estamos en la antesala de lo que será su segunda producción de larga duración. Y para celebrarlo, tendremos un par de conciertos de The Marías en la CDMX, precisamente para el 11 y 12 de junio con el Foro Puebla listo para recibir a la banda.

Los invitados que abrirán los conciertos son Diles Que No Me Maten para la primera fecha, mientras que Juanpalitoschinos serán los teloneros en el segundo concierto.

Flyer del anuncio oficial de los conciertos de The Marías en la CDMX. Foto: OCESA/ECO

Preventa y precios para los shows

Aún no se han liberado los precios oficiales para los conciertos de The Marías en CDMX. Pero no desesperen que la preventa iniciará el 9 de abril, para que luego se arme la venta general el día 10. Acá les iremos actualizando la info por cualquier cosa.

El nuevo disco de The Marías está cerca

Como les decíamos, el inicio de la gira de The Marías en la Ciudad de México se da como parte del lanzamiento de su disco Submarine. “Es un álbum que representa la soledad y la exploración. Lo escribimos en medio de la angustia, de mi mente girando en espiral y de mi visión borrosa de la que nadie se daba cuenta…”, escribió la banda en un comunicado en su sitio web.

“Hubo momentos en los que sentí que mi mente estaba bajo el agua y no podía oír nada más que el eco de mis propios pensamientos”, agregó la cantante puertorriqueña sobre este álbum que verá la luz el 31 de mayo.

Entonces qué… ¿listos para los conciertos de The Marías en la CDMX? Aquí les dejamos los dos sencillos que la banda ha lanzado en recientemente como parte de la promoción del material.

Te puede interesar