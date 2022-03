The Marías nos sedujeron con su indie pop en el Vive Latino y nos hizo vivir como en una película

Por: Raúl Ramírez

Después de dos años de la última edición del festival Vive Latino, The Marías con su CINEMA Tour figuraban en las bandas que estarían tocando en el primer día del festival.

Iban unos cuántos segundos tarde y la gente comenzaba a chiflar y, ya saben, uno que otro “Cámaraaaaaa, esa puntualidaaaaad” de los fans, pues claro, tenían un set muy corto y no querían desperdiciar ni un segundo para ver a María Zardoya y compañía haciendo lo suyo.

Después de haberse presentado en 2018 en la CDMX, y aún sin haber sacado un disco completito, los fans sin duda ansiaban por volverlos a ver en acción, pero ahora con ‘CINEMA’, álbum que sacaron durante el 2021 para aligerar la pandemia.

Cuando por fin apareció el nombre de banda en la pantalla del escenario y empezó a sonar “Just a feeling” (intro del álbum), la gente no se hizo esperar y con un grito ensordecedor y calurosos aplausos le daban la bienvenida a cada uno de los elementos, pero la gente se volvió loca al ver caminar a María (la frontwoman de la banda) al centro del escenario.

Con “Calling U Back” esto había iniciado oficialmente, la gente coreaba cada palabra, y pues claro, había tenido casi de un año para aprenderse cada canción de ‘CINEMA’.

“Quiero amanecer junto a ti, en tus sábanas de miel…” la gente gritaba a todo pulmón la letra de “Un millón” que apenas y escuchábamos a María, pero hasta ella estaba feliz de que la gente estuviera coreando sus canciones. “Little by Little” fue el corte que siguió y a media canción la vocalista preguntó “¿están todos bien?” pues parecía que quería parar la canción porque alguien en el público parecía estar pasándola mal, pero no, ya que se dió cuenta que todo estaba bien, siguió con la canción.

“Only in my dreams” fue el primer corte que figuro de su EP ‘Superclean Vol. I’, obvio todos se la sabían. Una a una sin dejar respirar a sus fans soltaban todas sus canciones, pues tenían muy poco tiempo y querían darnos el mayor número de canciones y los fans, encantados.

Con “Ruthless“, corte de su ‘Vol. II de Superclean’, pusieron a toda la carpa a bailar, y vaya que no cabía un alma en la parte del público. “Oh baby, I’m misunderstood and you’re the only one who knows I could see it all in black and white” todos bailaban y coreaban hasta que llegó el solo de trompeta ahí con ovaciones todos seguían bailando como si no hubiera un mañana. Vaya vibra que se sentía entre la gente, disfrutando todo momento del set.

“Clueless” fue otro de los cortes que figuró en este set y donde dejaron sin palabras a María, pues el público seguía con una energía impresionante, seguido con “Basta Ya” con otro solo de trompeta que le daba un toque increíble.

Con un “Mexicoooo cityyyyyyy” el baterista Josh Conway, daba inicio “All I really want is you” canción que sonó increíble; sin duda la banda y los fanáticos estaban dándolo todo.

“Bueno tenemos un par de canciones más, los quiero un montón” dijo la vocálica e inició “Hush” primer sencillo que soltaron al anunciar el lanzamiento de CINEMA, con tintes musicales de finales de los 70, de dónde han dicho han tomado inspiración para crear su música y con el cual han llegado a programas como el de Jimmy Kimmel.

Faltaba una canción (aunque la gente confiaba que no fuera una) “Cariño” inició y toda la gente “Eeeereees unaaa obra de arteeee con solo mirarte, algo que da paaaaz“.

“A ver Mexico” dijo la frontwoman, “cariñoooooo” dándolo todo el público sabía que era el corte final de esta película con soundtrack meloso que nos hicieron vivir.

Con un set de apenas 10 canciones (sin contar el intro) pero muy variado, obvio dejaron con ganas de más a su público. Esperamos sin duda vuelvan a nuestro país y ¿por qué no? con un show en solitario, The Marías sin duda rompieron uno de los “escenarios chiquitos” del festival y es obvio demostraron que podrían tener un show en alguno de los venues más famosos del país.