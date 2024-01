Un breve repaso del amor que Morrissey le tiene a México (y viceversa)

Lo que necesitas saber: A pesar de las cancelaciones, Morrissey guarda un cariño especial a México, del cual han nacido canciones y proyectos interesantes. Acá hacemos un breve repaso de esta relación.

Enero de 2024 ya casi termina y sin duda, una de las noticias que más nos rompió el corazón (bueno, ni tanto porque ya la esperábamos) fue la de Morrissey, quien luego de varias reprogramadas, finalmente canceló su concierto en el Palacio de los Deportes.

El cantautor británico daría un concierto el próximo 3 de febrero para celebrar los 20 años del disco ‘You Are The Quarry’ y también, sus 40 años de carrera. Algo que al final no ocurrirá por un supuesto cuadro de agotamiento físico del cantante.

Las nuevas fechas de Morrissey en México para este 2024. Foto: Especial.

El amor de Morrissey por México data de hace varios años

Los fans de Morrissey en México no se sorprendieron con la noticia, pues un día antes el ‘Divo de Manchester’ canceló fechas en Los Ángeles. Sin embargo, no faltaron quienes creyeron que esto abonaba a la relación de amor-odio entre el cantante de 64 años.

Aunque Moz se ganó el rencor de varios fans después de cancelar su show en el Vive Latino 2013 (un día antes anunció que por una úlcera sangrante, esófago de Barrett y doble neumonía no se presentaría), el cantante británico ha demostrado su amor por México en varias ocasiones.

Morrissey en el Palacio de los Deportes (2017). Foto: Getty Images

La conexión de Morrissey con los mexicanos gracias a… ¿las pandillas?

Por ejemplo, en el año 2004 lanzó el sencillo “First of the Gang to Die”, una canción en la que Morrissey aprovechó para plasmar su fascinación por los pandilleros, pero que a la misma vez sirvió para ofrecer un tributo a sus fans hispanos.

“La relación que tengo con las pandillas se basa en la envidia porque de joven nunca fui parte de una, pese a que era mi deseo”, dijo el exvocalista de The Smiths en una entrevista con el periodista Jake Arnott, para la revista Time Out, en ese año.

“First of the Gang to Die” cuenta la historia de un pandillero chicano llamado Héctor, quien muere. “Me parece un pasatiempo enteramente satisfactorio ser parte de una pandilla, sobretodo por ese concepto de violencia en carne propia”, aseguraba el cantante en ese entonces.

La fascinación de Moz por las pandillas es relevante en la conexión con su amor por la comunidad mexicana y latina. En la década de los 90 el cantante dejó su país natal para establecerse en Los Angeles, ciudad con un largo historial de pandillas en Estados Unidos, pero donde también habitan millones de mexicanos e hispanohablantes.

Mudarse a L.A. hizo que Morrissey conectara más con los mexicanos

Steven Patrick Morrissey dejó el té y los acentos elegantes, para rodearse de gente que hablaba español. Sin imaginarlo, ahí encontró con fans que se entregaban en cuerpo y alma en cada uno de sus shows. Parecían personas que eran igual o más emocionales que él y obviamente eran el match perfecto.

En la entrevista con Jake Arnott, Moz dijo que quizá su conexión con su base de fans mexicana era gracias a cuestiones como la religión, pero también a las emociones intensas y el romanticismo que caracterizan sus letras desde la era de The Smiths, y con las que los mexicanos hemos interactuado a través de artistas como Juan Gabriel.

Juan Gabriel en un concierto de Ciudad Juarez. Foto. Getty Images

“Me encanta que sientan algo, pero no sé realmente qué es. Supongo que es el corazón romántico y el giro de las emociones. Es inesperado y nunca asumo que le agrado a la gente por mi apariencia. Siempre he asumido que tiene que haber algo más, algún río oscuro que fluye bajo su deseo”, mencionó en aquella charla.

Pero en el documental de 2002, ‘The Importance of Being Morrissey’, un fan llamado José Maldonado, dio una explicación más apegada al contexto cultural de los mexicanos en Los Ángeles: sentirse fuera de lugar.

Morrissey sabe el cariño que sus fans mexicanos le tienen desde hace años. Foto: Getty Images

Los fans de Morrissey en México y Estados Unidos buscaban su identidad a través de sus canciones

“Cuando creces como latino en el sur de California, eres una minoría y a veces sientes que no perteneces. Cuando escuchas a Morrissey con quien te puedes identificar, perteneces”, dijo Maldonado en el documental donde Morrissey dijo lo que le gusta de los mexicanos.

“Me gustan mucho los mexicanos. Los encuentro terriblemente agradables. Y tienen un cabello fantástico, una piel fantástica y, por lo general, dientes realmente buenos”, aseguró Moz sobre la gente de nuestro país a la que ha defendido en varias ocasiones.

No vamos tan lejos: en una entrevista que tuvimos con Morrissey en 2017, el británico dio su opinión sobre el polémico muro del entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y aseguró que el país vecino le debe mucho a México.

“El muro es ridículo porque México es parte del continente norteamericano, así que te puedes imaginar lo absurdo que es construir un paseo por, digamos, Filadelfia. Para mí es la misma cosa. Estados Unidos no sería nada sin México“, nos dijo Moz en ese entonces.

E incluso la conexión con nuestro país dio paso a varias canciones y otros proyectos interesantes

Del cariño de Morrissey a México también han nacido rolas como “Mexico” (un B-side del disco ‘You Are The Quarry’ de 2004) y la creación de Mexrrissey, la agrupación de Camilo Lara y Sergio Mendoza hicieron en conjunto con Ceci Bastida, Chetes Jay de la Cueva, Ricardo Nájera y Alejandro Flores en el 2015.

Mexrrissey nació como un proyecto donde se traducían letras de Moz y las mezclaban con sonidos tradiciones de la música mexicana. El mismo ‘Divo de Manchester’ autorizó el proyecto que incluso se fue de gira al Reino Unido y los británicos seguían el paso de esta ‘versión cursi’ del artista.

Mexrrissey tuvo la aprobación de Morrissey y es una muestra más del amor de los mexicanos por ‘El Divo de Manchester’. Foto: Getty Images

A pesar del amor que Steven Patrick Morrissey siempre ha profesado a nuestro país, muchos han puesto en tela de juicio si su cariño ha sido genuino. ¿Y cuál es la razón? el hecho de que varias veces se ha pronunciado a favor de las políticas de inmigración en Europa.

“Quiero que Francia sea francesa. Si intentas que todo sea multicultural, al final no tendrás ninguna cultura. Todos los países europeos han peleado por su identidad por muchos, muchos años. Y ahora solo la desperdician”, dijo el músico en 2017 al diario alemán Die Spiegel.

Foto: Getty Images

A pesar de todo, el amor por México y Morrissey prevalece

Pero ninguna de esas polémicas parecen tener efecto en el amor de su base de fans en México, quienes aún compran boletos para los conciertos de Morrissey aún con la alta posibilidad de que el artista inglés cancele.

Y cuando eso pasa, de nueva cuenta, se lamentan por no haberlo visto de nuevo, pero esperan poder hacerlo de nuevo. Y así sucesivamente…

Morrissey ha cancelado o pospuesto un montón de shows a lo largo de su carrera/Foto: Getty Images

