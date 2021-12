Una más: La controversia de J Balvin por ser reconocido como un artista afrolatino

El reggaetón es el género musical más popular en la actualidad. Un buen ejemplo es que Bad Bunny fue el artista más escuchado en todo el mundo por encima de nombres como el de Drake, quien en 2016 fue el #1. Alguna vez, J Balvin rondó los primeros lugares, pero este 2021 digamos que… no fue su mejor año en la industria. Y para cerrarlo, se suma una controversia más ahora relacionada con el racismo .

J Balvin recibió un premio de parte de los African Entertainment Music Awards que lo reconocía como el Mejor Artista Afro-latino del Año. El reconocimiento, el título del mismo y el agradecimiento del colombiano, han causado una enorme controversia en redes sociales que señalan como núcleo el racismo y la falta de reconocimiento para la comunidad afrodescendiente.

¿J Balvin es afro-latino? No.

J Balvin recibió el premio al mejor artista afro-latino, pero no es afrodescendiente, y es aquí donde radica el problema por el cual se lo otorgaron y él lo recibió, agradeciendo por el reconocimiento. De manera inmediata, reaccionaron en sus redes preguntando por qué lo había aceptado.

La controversia se hizo tan grande, que el presidente de los African Entertainment Music Awards, Dominic Tamin, explicó en un video que le cambiarían el nombre al reconocimiento por Best Latin Artist of the Year, pero que debía quedar claro que no se tratab de un premio por la “raza”, sino por las contribuciones a la cultura africana a nivel mundial a través del afrobeat.

“Este es el primer año que presentamos esta categoría para incluir a nuestros hermanos y hermanas latinos que han abrazado el afrobeat entre sus plataformas. El ganador de esta categoría ha demostrado eso y que se merece este premio basado en el voto de los fans. Recuerdes que los nominados en esta categoría no tuvieron injerencia en su nominación o influencia en la premiación“, escribieron los organizadores.

Ambas explicaciones, para muchos usuarios, no tienen sentido. Los orgaizadores también pidieron que en lugar de demostrar descontento, motiviaran a los artistas para que “construyan puentes entre África y América Latina”. Sin embargo, no dan una respuesta a la pregunta del porqué le dieron un premio que reconoce al artista “afrolatino” a un hombre blanco.

Las reacciones en redes

Hubo de todo. Algunos se pusieron más serios con el tema de J Balvin, señalado una necesidad de reconocimiento e incursión que sí contemple el color de piel, esto en respuesta a lo que dijeron los organizadores del evento de que no se trata de ver artistas blanco o negros, sino quienes contribuyan a la cultura.

Pero también hubo memes, muchos meses. Así que por acá les dejamos algunas de las reacciones de los usuarios de redes sociales:

Los amigos de J.Balvin al enterarse del premio pic.twitter.com/qm3sWku9RH — Jack Baltimore (@JackDeLaConcha) December 27, 2021

J Balvin hoy pic.twitter.com/2x9WMl2BBe — Daniel el travieso🎅🏻 (@danielhenaoga) December 27, 2021

J Balvin after winning the Afro-Latino artist of the year award pic.twitter.com/fbvrvwQFrv — Taya✨ (@Taythegem) December 27, 2021

Las otras controversias de J Balvin

Como les decíamos al inicio, no es la primera vez que J Balvin está en el ojo del huracán este año. A mediados de julio, el cantante colombiano participó en el disco de covers de Metallica por el aniversario de The Black Album, lo que levantó muchas opiniones encontradas entre los seguidores de la banda y los detractores del reggaetón. ACÁ se las dejamos.

Luego, en septiembre de 2021 lanzó la canción “Perra” con un video musical donde hombres, mujeres y niñ@s aparecen con caras de perros. Pero lo que desató la controversia y por lo cual se le llamó sexista y racista, es que aparecían dos mujeres negras con correas mientras J Balvin las “paseaba”.

El video se bajó de todas las plataformas a mediados de octubre, y el colombiano pidió disculpas. “Quiero ofrecerle mis disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas, especialmente a las mujeres y a la comunidad negra“, escribió en sus redes sociales.

Por esas mismas épocas, J Balvin también se enfrascó en una pelea con Residente que duró más tiempo del que debería. J Balvin tuvo dos nominaciones a los Latin Grammy 2021, por lo que se enojó e invitó a otros artistas a no asistir a la premiación. Residente se molestó con él, le dijo que no escribía sus canciones y comparó su música con un carrito de hot dogs.