Fíjate, Paty: La pelea entre J Balvin y Residente (con todo y memes)

¡Sestanpeleandooo! Residente y J Balvin han protagonizado la pelea musical más reciente que se ha visto en el mundo internet, misma que –por supuesto– se convirtió en tendencia gracias a los comentarios que ambos artistas se hicieron en relación a los Latin Grammy de este 2021 ¿Y eso? Acá les contamos.

Todo comenzó el pasado 28 de septiembre cuando la Academia Latina de la Grabación dio a conocer la lista de músicos y artistas nominados en su edición de este año. Entre los nombre figuraron artistas como Camilo, Bad Bunny, C. Tangana, Mon Laferte, Natalia Lafourcade, Juan Luis Guerra, entre otros que competirán en varias categorías de dicha premiación.

J Balvin se fue contra los Latin Grammy luego de que se publicaran las listas de nominados

En la lista de los Latin Grammy 2021 también aparece J Balvin, uno de los artistas más populares de la actualidad y que a pesar de contar con 58.8 millones de oyentes (en Spotify, por poner el ejemplo) tiene sólo dos nominaciones. Algo que aparentemente no le causó nada de alegría, pues se fue contra la ceremonia de premios.

El cantante colombiano agarró su cuenta de Twitter para incitar una especie de boicot contra los Latin Grammy, a quienes señaló de no valorar ni respetar a los artistas del género urbano, a quienes necesitan para tener rating. “Los que tienen poder en el género NINGUNO DEBERÍA IR!! es decir todos porque somos un movimiento”, escribió el artista colombiano.

José llamó a un boicot contra la premiación y Residente entró al quite

La palabras de J Balvin dieron de qué hablar rápidamente, sobre todo cuando René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente, le respondió a través de un video posteado en Instagram donde casi le reprochó a J Balvin que demeritara el trabajo de sus compañeros de género al querer provocar un boicot contra los Latin Grammy.

“Por lo que vi ayer nominaron a muchos colegas que le metieron cabrón... C. Tangana, Rauw Alejandro, Akapellah, Nathy Peluso, Bad Bunny, Eladio Carrión, Ozuna, Karol G, Farruko, DJ Nelson, Jhay Cortez, Farina, Rafa Pabon, Youtuel, Beatriz Luengo, Myke Towers…”, dice el artista puertorriqueño que, junto a Calle 13, es uno de los máximos ganadores en la historia de los Latin Grammy.

Residente le respondió a J Balvin por su intento de boicot

“O sea, ¿tú le vas a decir a Myke Towers, que posiblemente es su primera vez nominao’, que no vaya a los Grammy, porque a ti te sale de los cojones?”, reclama Residente a J Balvin. Y espérense que la cosa se pone más crítica, ya que René le dice a J Balvin las posibles razones por las que no recibió más nominaciones.

En su video, Residente sigue reclamando a J Balvin por incitar el boicot contra los Latin Grammy: “Para colmo, este año se lo dedican a Rubén Blades. O sea, tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrarle la vida artística a Rubén Blades, cabrón. Un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, un tipo que a diferencia de ti, escribe sus canciones y las siente”, afirma.

Y lo hizo con una analogía de carrito de hot dogs contra restaurantes con estrella Michelin

Durante la grabación, René da a entender que J Balvin está molesto porque no tuvo muchas nominaciones: “Yo te creería lo del boicot si, no sé, el año pasado cuando te nominaron 13 veces no ibas pa’ los Grammy. Pero ahí tú no pediste boicot, de seguro tenías hasta cambio de ropa para cada premio. Pero como de las 13 nominaciones te ganaste un solo Grammy, ahora vuelve el boicot”, dice Residente.

“Tienes que entender, José, es como si no sé, como si un carrito de hot dog se molestara y se encojonara porque no se puede ganar una estrella Michelin. Y no me malinterpretes, o sea, a todo el mundo le gustan los hot dog”, menciona Residente antes de tirar la analogía que ha despertado muchas opiniones encontradas.

“Te explico, pa’ que entiendas: tu música es como si fuera un carrito de hot dog, que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin“, agrega Residente a su polémico mensaje.

“Entonces, si quieres que te nominen, tienes que dejar de hacer hot dogs y abre un restaurante. O también puedes hacer un hot dog bien hijo de puta o poner un pan bien cabrón… el punto es, José, que si tú no tienes lápiz le tienes que bajar 20″, enfatiza Residente en el video que obvio les dejamos a continuación:

Obvio los memes no se hicieron esperar

Luego de que el video en cuestión causara revuelo –y J Balvin comentara con un simple “Respeto tu opinión”, además de que usara la analogía del hot dog en su último post de Instagram–, en redes sociales muchos han comentado sobre las palabras de Residente en defensa de los Latin Grammy y sus compañeros nominados. Algo que pos supuesto ha dejado varios memes que les dejaremos a continuación: