Corey Taylor cancela su gira solista para enfocarse en su salud mental y física

Lo que necesitas saber: Corey Taylor canceló su gira solista de este 2024 para enfocarse en su salud mental y física. Así lo dio a conocer a través de un comunicado.

Corey Taylor, conocido por ser el vocalista de Slipknot, anunció que su gira como solista queda cancelada este 2024, ya que el músico estadounidense indicó que se enfocará en su salud mental y física, las cuales se deterioraron de manera significativa en los últimos meses.

En septiembre de 2023, Corey lanzó su tercer material como solista, ‘CMF2’, el cual promocionaría con una gira en solitario por Norteamérica que daría inicio el próximo 3 de febrero en Toronto, Canadá. Lamentablemente el músico anunció que dichos shows no se llevarán a cabo.

Corey Taylor canceló su gira solista. Foto: Getty Images

Corey Taylor no saldrá de gira con su disco solista

A través de un comunicado posteado en su cuenta de Instagram, Corey Taylor se dirigió a los fans y explicó que durante los últimos meses su salud mental y física se ha deteriorado: “Llegué a un punto que era perjudicial para mi familia y para mí”, detalló.

“Sé que esta decisión sorprenderá a algunos y puede ser considerada impopular por otros, pero después de analizar detenidamente dónde estoy y hacia dónde iba, necesito retirarme y estar en casa con mi familia por el momento“, dijo al explicar que los fans recibirán sus reembolsos completos.

Corey Taylor. Foto: Getty Images.

“Envío mi amor a los fanáticos, mi banda, mi familia y amigos, y a todos los que me han ayudado a llegar hasta aquí. Prometo que estoy haciendo todo lo posible para estar lo más saludable posible”, dijo el cantante que pidió disculpas a sus fans por cancelar la gira.

La decisión de Corey Taylor no afectará los shows de slipknot

A pesar de la inesperada noticia, parece que los fans de Slipknot no tienen de qué preocuparse, ya que las fechas que la banda tiene programadas en Estados Unidos –a partir del mes de abril– y las de su gira de Europa a finales de 2024 siguen en pie.

Por otro lado, algunos fans no han evitado especular que quizá en todo esto influya la demanda que los herederos de Joey Jordison han puesto contra Corey Taylor y Shawn “Clown” Crahan por supuestamente lucrar con la muerte del fallecido baterista.

Joey Jordison, exbaterista de Slipknot. Foto: Getty Images

Aunque muchos se preguntan si esto tiene que ver con la demanda que Corey Taylor y Slipknot enfrentan

Como les contamos, a mediados de 2023 Steamroller, Inc., sucesora de los intereses de Jordison, comenzó una demanda contra los miembros de Slipknot por no regresar algunas pertenencias del baterista y además, utilizar su nombre para promocionar el disco ‘The End, So Far’.

Corey Taylor y Shawn Crahan enfrentan varias acusaciones y aunque algunos fans quieren ver en qué acaba todo esto, otros también están emocionados por ver a la banda en vivo. Sobre todo porque este 2024 se cumplen 25 años de su álbum homónimo, el cual Taylor y compañía podrían tocar completo en vivo.

