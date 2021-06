Sí estamos llorando: Corey Taylor cumplió el sueño de un fan con cáncer terminal

Hay historias espectaculares de músicos que se han rifado como los grandes para darle una alegría a los fans, unos verdaderos tipazos dentro y fuera del escenario. Aunque siempre lo vemos con ese look badass y aventándose guturales cuando toca con Slipknot, el buen Corey Taylor tiene un corazón enorme, y lo demostró hace unos días cuando se supo que antes de morir, le cumplió un sueño a un niño que simplemente quería conocerlo.

Resulta que el pasado 18 de junio, la Living the Dream Foundation –organización dedicada a ayudar a los niños y jóvenes adultos que viven con enfermedades terminales– compartió la historia de Trevor. Él es un joven que a pesar de su corta edad, llevaba un buen rato luchando contra un cáncer cerebral, el cual lamentablemente ya le habían diagnosticado que no podría vencer pero él no perdía la esperanza de hacer realidad una de sus meta.

Corey Taylor se rifó como los grandes con este chico

Cada año, esta fundación celebra un evento llamado #DreamDay, que tal cual se trata de un día en el que apoyan a los niños, niñas y jóvenes a cumplir sus sueños. El de Trevor era conocer al Corey Taylor, y afortunadamente lograron contactar al frontman de Slipknot para regalarle una última alegría. Pero no solo eso, pues tuvo chance de platicar largo y tendido con el vocalista de todo, desde Star Wars hasta camiones monstruo durante más de una hora.

De acuerdo con NME, la charla entre ambos fue por Zoom y la Living Dream Foundation mencionó que: “A medida que avanzaba la conversación, podías ver el lenguaje corporal y la energía de Trevor aumentar con la emoción y la alegría incontenible. Fue un momento único en la vida que ninguno de nosotros olvidará jamás”. Sin embargo, lo mas importante de todo fue el mensaje que el vocalista de Stone Sour le dio.

Lamentablemente Trevor murió

En un punto de la conversación Corey Taylor le dijo a este joven que admirada y tenía “mucha fortaleza”. A todo esto, Trevor le respondió al cantante que quería “simplemente disfrutar de la vida y vivir los posibles sueños que pueda vivir”. Y así lo hizo hasta sus último aliento, pues lamentablemente este pequeño perdió la batalla contra el cáncer cerebral, justo días después de la plática con su artista favorito.

Sobre este momento, Corey declaró que: “Se necesitan 2 segundos para tomar la decisión de ser bueno con alguien en este mundo. Esos dos segundos pueden marcar la vida de una persona. Esa es toda la recompensa que necesito para hacer lo que pueda por las personas”. Y si en este punto de la nota aún no sueltan una lagrimita, agárrense porque el papá de Trevor le agradeció a Taylor por el noble gesto que tuvo con su hijo antes de morir.

El papá de este joven le agradeció a Corey

En los comentarios del video, el padre de este niño escribió: “No sé si Corey verá esto alguna vez, pero quiero agradecerle desde el fondo de mi corazón por haberle sacado una sonrisa y por haberle dado un momento de su tiempo que fue tan significativo que las palabras no pueden describir. Definitivamente (Trevor) amaba a Slipknot”. Muy pocos músicos tienen esta clase de detalles con sus fans, nos quitamos el sombrero.

Si después de leer esta historia les quedaron ganas de conocer mejor a Corey Taylor, les recomendamos echarse la entrevista que tuvimos hace poco con él. Además de contarnos los detalles de su primer disco como solista, CMFT, también reveló los planes que tiene para filmar una película de terror y hasta le pidió a disculpas a los fans de Slipknot en México luego de lo que pasó en el Knot Fest 2019. Acá les dejamos el video por si no lo han visto.