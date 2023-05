¡Por fin llegó el día! Hoy y mañana estaremos disfrutando del Corona Capital Guadalajara 2023 y estaremos bailando al ritmo de M83, Imagine Dragons, Foals y muchas bandas más. Si te vas a lanzar al Valle VFG checa esto para que no llegues desprevenid@; pero si no, no te preocupes porque vamos a tener el livestream aquí mismo para que lo veas desde tu laptop, pc o hasta smartphone.

Cartel Corona Capital Guadalajara 2023. Foto: Corona Capital Guadalajara 2023.

La primera transmisión es la Señal Corona, que va a contar este sábado 20 de mayo con los conciertos de Sugar Ray, Bloc Party e Imagine Dragons. Acá te dejamos los horarios y el stream para que no se te vaya a pasar tu acto favorito (recuerda que estos están sujetos a cambios, pero acá te mantendremos al tanto).

Horarios Señal Corona:

LAST DINOSAURS 17:50

HERMANOS GUTIERREZ 18:30

SUGAR RAY 19:10

BASTILLE 19:50

TOTALLY ENORMOUS EXTINCT DINOSAURS 20:40

MELODY’S ECHO CHAMBER 21:30

IMAGINE DRAGONS 22:30

BLOC PARTY 00:00

Mientras tanto, en la Señal Capital estarán M83, Charlie Puth y My Morning Jacket. Checa acá los horarios de hoy.

HELADO NEGRO 17:10

BOOMBOX 17:50

LEWIS OFMAN 18:30

CHARLIE PUTH 19:10

MY MORNING JACKET 20:10

ROISIN MURPHY 21:50

BASTILLE (REPLAY) 23:00

M83 23:50

Ahora sí, lánzate por los snacks, unas Corona Agua Rifada, prepara tus bocinas, conecta tu laptop a tu pantalla y junta a tu crew para que bailen hasta la madrugada. Recuerda que también tendremos las señales del domingo 21 de mayo con Pixies, Interpol y muchos conciertos más, así que regresa por acá para que veas los horarios y cheques el livestream.