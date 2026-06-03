Lo que necesitas saber: Los shows en las tres sedes del Mundial 2026 se realizarán de manera simultánea: Major Lazer, Davido, Belinda, Ángeles Azules y Bryan Adams son algunos de los artistas que se presentarán.

El Mundial está por comenzar y, aunque el pitazo inicial será el 11 de junio, la fiestota comenzará horas antes… con tres conciertos simultaneos que se ofrecerán en los tres países sede de la máxima justa del futbol.

La fiesta del Mundial /Imagen México Mundial 2026 Facebook

Countdown Concert de Canadá

La FIFA confirma que los festejos del Mundial 2026 comenzarán el 10 de junio con conciertos en vivo en los países que recibirán los juegos. Por el momento, sólo se sabe cuáles artistas encabezarán el show en Canadá.

“Toronto es la primera ciudad anunciada para el Countdown Concert, un espectáculo musical que contará con la presencia de Bryan Adams, Nora Fatehi con Sanjoy, Vegedream, y una colaboración especial entre AHI y Wyclef Jean”, señala el comunicado de la FIFA.

De acuerdo con la FIFA, estos shows serán preparados en colaboración con los Grammy. En el caso de Toronto, el show se ofrecerá en en el Sitio Histórico Nacional de Fort York y The Bentway. Los boletos estarán a la venta a partir de hoy, a las 10:00 am.

Belinda, Ángeles Azules y Elena Rose harán los honores en México

El Countdown Concert que se realizará en México será una extensión del ya anunciado show “México Vibra” en el Auditorio Nacional, por lo que las personas que ya tienen boleto para éste podrán disfrutar sin costo extra el concierto que ofrecerán Belinda, Ángeles Azules y Elena Rose.

¿Y en Estados Unidos?

El Countdown Concert en el gabacho estará encabezado por Major Lazer, Davido… y un invitado más (sólo que será sorpresa).

Este show, así como el de Canadá y México, iniciará a las 17:00 horas de manera simultánea y son el silbatazo oficial para la fiesta del Mundial 2026. Además, para que nadie se los pierda, serán transmitidos en redes: en la cuenta TikTok oficial de la FIFA.