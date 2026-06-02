Lo que necesitas saber: Previo al Mundial, de manera simultánea, habrá shows en las tres sedes de la justa futbolística. Un concierto que dará inicio a la fiesta del Mundial.

Hace unos días se anunció esto: Countdown Concert, tres show que se realizarán de manera simultánea en México, Canadá y Estados Unidos, las tres sedes del Mundial 2026.

Ya sabíamos el lineup del show que se realizará en Canadá y, como se había adelantado, hoy se da a conocer la lista de artistas que harán los honores en nuestro país.

Falta conocer uno de los artistas: Habrá invitado especial

“Los Ángeles Azules, con Belinda y Elena Rose, liderarán el Countdown Concert para la Copa Mundial de la FIFA 2026, acompañados por un invitado especial, marcando el inicio histórico del torneo”, señala la FIFA en comunicado.

El concierto previo a la inauguración del Mundial 2026 en México se realizará el miércoles 10 de junio… antes del ya anunciado concierto “México Vibra”, en el Auditorio Nacional.

Belinda / Foto: facebook.com/belindapop

Así que, si ya tiene tus boletos para el concierto “México Vibra”, automáticamente tienes tu pase para el Countdown Concert. Está incluido, sin costo adicional: sólo se pide llegar por ahí de las 17:00 horas.

Countdown Concert será transmitido por plataformas, incluyendo TikTok

“Este concierto de cuenta regresiva dará vida a ese espíritu, uniendo a aficionados y artistas en una celebración que refleja la hospitalidad mexicana, la riqueza cultural y la emoción que se vive en todo el país”, señaló el director del Torneo México, Copa Mundial de la FIFA 2026, Jurgen Mainka.

Para que no se lo pierda nadie de México ni de otras partes del mundo, el Countdown Concert del Mundial se transmitirá en vivo a través de plataformas digitales, incluyendo la cuenta TikTok de la Copa Mundial de la FIFA.