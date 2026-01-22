Lo que necesitas saber: Te contamos todo lo que necesitas saber para entrarle a crushed, un proyecto de pop alternativo impresionante.

Hay proyectos que nacen de una amistad en internet y terminan sonando como si dos elementos que algo que tenía que pasar se hubieran encontrado por el destino. En este caso, traemos en el radar a crushed, un par de amigos que de alguna forma lograron traer a 2026 el feeling noventero con una producción vanguardista.

El dúo de Bre Morell y Shaun Durka arma canciones que se sienten inmensas guitarras con reverb, breakbeats, detalles electrónicos y coros que entran directo al sistema nervioso. Te contamos todo lo que necesitas saber de crushed para entrarles.

¿A qué suena crushed?

Si te late el dream pop pero también extrañas esa época en la que el pop alternativo tenía punch emocional, crushed funciona como un puente entre ambos mundos. Tienen el inigualable brillo y pegajosidad melódica de los hits de radio noventeros, pero lo matizan tantito con trip-hop, distorsión y texturas de producción que se te van revelando cuándo escuchas crushed en loop. Ellos mismos lo plantean como “maximalista”: irse all in con la intensidad, sin la pose de “soy muy cool para sentir”.

En no scope (2025), su segundo LP, esa fórmula se vuelve más ambiciosa y compleja: suman capas y capas que siempre terminan cayendo en un lugar correcto para el oído. Llevan las fórmulas de su debut a terrenos más atrevidos, con más delay, sampleos vocales modificados y detallitos de producción obsesiva.

Algunas de sus referencias obligadas son proyectos como Cocteau Twins, por el lado atmósferico y el muro de sonido que logran, y recientemente, Chairlift o inclusive lo más leve de Purity Ring.

Canciones esenciales para entrarle a crushed

Para empaparte en un crash course de crushed, arranca por extra life (un EP): ahí está el mapa completo de su universo, cinemático, nostálgico y con beat, con rolitas como “waterlily” y “coil” que muestran el nivel de dúo pop que son y para rematar, ponte “milksugar”, un poco más melancólica.

Ya que te echaste la primera oleada, brinca a no scope: “exo”abre el disco con una guitarra reverbosa y pervusiones breakbeat, “starburn” es un bajón necesario y sólido, y finalmente, te recomendamos “heartcontainer”, una baladota que nos llevó de vuelta a los noventas de inmediato. Todo el disco tiene referencias a la cultura gamer.

¿Han trabajado o colaborado con otros proyectos?

Aquí hay dos niveles. El primero: crushed es un “crossover” natural por quienes son sus integrantes. Bre Morell también lideró Temple of Angels y Shaun Durkan viene de Weekend y ha estado metido en producción para proyectos como Topographies y Young Prisms. Un par incansable.

Además, crushed proyecto ya trae conexiones bien finas en su mundo. extra life tuvo remixes de Real Lies y DJ Python, que no es cualquier cosa si te interesa ese punto donde el pop brumoso se cruza con club y electrónica. Y para no scope registraron el LP con el co-productor Jorge Elbrecht, que es de esos nombres que suelen elevar el acabado sin quitarle carácter a la banda.

Así suena crushed en vivo

En directo se sienten menos de ensueño que de estudio y más directos. Sus setlists incluyen puro trancazo, como “exo”, “waterlily”, “coil” y “milksugar” y una vibra de dúo que sabe que sus canciones viven en el contraste entre lo etéreo y el beat. Acá una muestra:

Sobre los orígenes de crushed

La historia es muy de los 2020s: se conocieron online, y el intercambio dio origen a un proyecto a distancia. Primero, llenaron un moodboard con clásicos de los 90 de artistas como Natalie Imbruglia, Sneaker Pimps y The Sundays. Canciones que los transportaron, y estos puntos de contacto proporcionaron una paleta para que crushed experimentara sin expectativas, solo por diversión.

Surgió una intimidad creativa y lo chido es que la distancia terminó siendo parte del estilo: ella en California, él en Oregon, y el proyecto como una especie de colaboración “a distancia” que empezó con playlists antes de volverse canciones. Por eso también cuadra que su imaginario esté lleno de términos gamer: crushed como experiencia inmersiva, pero emocional.

Tres datos curiosos de crushed

En “milksugar” hay un detalle bien íntimo: Durkan “colageó” fragments de la vida diaria y hasta incluyó el jadeo del perrito de Bre (que falleció) dentro de la canción.

El nombre crushed no salió de un brainstorm corporativo: Bre lo tenía guardado “desde siempre” como posible nombre… y al final lo rescató para este proyecto.

Su discografía trae un easter egg constante: conceptos de videojuegos. “respawn” (en extra life) y “oneshot”. Le han entrado a Elden Ring y Diablo. Lo dejan clarísimo.

Si lo tuyo es acercarte al revival noventero, no puedes perderte a crushed.