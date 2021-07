¡Tutti Frutti tiene un Newsletter! Además del podcast de todos los lunes, Sopitas escribe un mail que manda todos los jueves donde encontrarás textos como éste. Suscríbete en 2 segundos poniendo tu mail en el cuadro de aquí:

La semana pasada Apple Music envió una carta a disqueras, artistas y representantes, en la que afirma pagar UN CENTAVO DE DÓLAR por cada play que su música recibe en la plataforma.

La cantidad puede parecer una miseria, sin embargo, diversos especialistas señalan que es dos o tres veces mayor a lo que Spotify termina pagando a los artistas. Es decir, se cree que la principal plataforma de streaming en el mundo, paga a los artistas menos de medio centavo de dólar por cada play que reciben.

¿Te imaginas cuántas reproducciones deberían tener tus canciones, para poder pagar la renta?

El problema no es menor y está directamente relacionado al modelo de negocio de las plataformas de streaming, en donde las principales ganancias van directo a los bolsillos de ejecutivos y no de los artistas.

Básicamente, las plataformas de streaming pagan licencias a los dueños de los catálogos de los artistas (disqueras, managements, editoras, etc.) quienes a su vez se quedan con más del 60% de este monto, mientras que el resto se divide entre músicos y compositores.

Esto, se traduce en que cada vez mas artistas se vean obligados a complacer al algoritmo con canciones simples o poco arriesgadas (¿les ha pasado que sienten que todo suena igual?) así como tener que estar lanzando y relanzando canciones (remixes, versiones en vivo, acústicas, colaboraciones, etc) todo el tiempo.

Pero los artistas no son los únicos afectados. Atrás de ellos están los compositores que durante mucho tiempo se negaron a hablar por miedo a ser excluidos o perder trabajos con grandes artistas.

Un colectivo de compositores, que han trabajado con artistas como Taylor Swift, Lady Gaga, Justin Bieber, Harry Styles, Dua Lipa o Sam Smith han roto el silencio y publicaron una carta en la que denuncian las presiones de las que son víctimas, como renunciar a parte de sus regalías o peor aún, incluir a los artistas como coautores de sus canciones, con demandas que van desde el 1% hasta el 20% de su participación.

Quienes no acceden, son amenazados y les dicen que sus canciones no serán utilizadas o no serán promocionadas, lo que disminuye sus posibilidades de ganar dinero.

El panorama actual de la música nos tiene que obligar a repensar los modelos de negocio, lo que apoyamos o dejamos de apoyar como consumidores, a pagar por la música que consumimos, pero sobre todo, a buscar un cambio que beneficie a los creadores de nuestras canciones favoritas.