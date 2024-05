Tráiler, fecha de estreno y todos los detalles del documental sobre Cyndi Lauper

Lo que necesitas saber: Muy pronto podremos ver la vida y obra de Cyndi Lauper en el documental 'Let The Canary Sing'. Chequen por acá todo los detalles al respecto.

No cabe duda que hay un montón de artistas cuyas vidas merecen ser contadas en la pantalla grande o chica. Sin embargo, hay quienes de plano no entendemos cómo es que no se habían animado a contar sus historias antes. Tal es el caso de Cyndi Lauper, quien por primera vez en su enorme carrera, se abre frente a las cámaras en un documental.

Para nadie es un secreto que esta cantante estadounidense es una de las voces más grandes e importantes de todos los tiempos. No solo se convirtió en un ícono del pop, con temazos que ahora son himnos del género. Su peculiar estilo y talento la han llevado a ganar además de premios Grammy, otros reconocimientos como el Tony y el Emmy, dejando claro que es una verdadera leyenda del entretenimiento. Así que ya era justo y necesario que armaran una cinta sobre ella.

Paramount presentará ‘Let The Canary Sing’, el nuevo documental de Cyndi Lauper

Resulta que este 15 de mayo, Paramount anunció con bombo y platillo el lanzamiento en su plataforma de Let The Canary Sing, un documental dirigida por Alison Ellwood (quien nos ha contado de la misma manera la historia de artistas como Eagles y The Go-Gos) sobre la mismísima Cyndi Lauper, el cual tuvo su estreno mundial en el Festival de Tribeca 2023 y claro, ha tenido buenos comentarios.

A través de esta cinta y entrevistas tanto con Cyndi como con varios invitados especiales, además de repasar la historia y el legado de la cantante estadounidense dentro de la música, también nos aventaremos un clavado a lo importante que ha sido para la defensa de los derechos de la comunidad LGBTQ+ y de las mujeres, para la cultura pop en general e incluso, veremos la manera en que ha influenciado a otros artistas.

Cyndi Lauper en la premiere de ‘Let The Canary Sing’ en el festival de Tribeca de 2023/Foto: Getty Images

Sobre este documental, Cyndi Lauper declaró lo siguiente en un comunicado de prensa: “A lo largo de los años me han pedido que haga un documental sobre mi vida y mi obra, pero nunca parecía el momento adecuado. Hasta ahora. Cuando conocí a Alison Ellwood, supe enseguida que podía confiar en ella para contar mi historia con honestidad, lo cual era increíblemente importante para mí, y lo ha conseguido”.

Tráiler y fecha de estreno del documental sobre Cyndi Lauper

Y vaya que Lauper tiene un punto, pues al menos por lo que vimos en el tráiler de Let The Canary Sing, donde muestran su ascenso al estrellato, su profundo impacto en varias generaciones a través de su música, su estilo punk en constante evolución, su feminismo y su incansable lucha por la equidad en este mundo. Definitivamente, esta producción le hace justicia a lo que es esta artista.

Apunten muy bien la fecha en sus calendarios, pues el documental de Cyndi Lauper estará disponible en el catálogo de Paramount+ a partir del próximo 5 de junio. Pero mientras esperamos a que llegue el día para ver esta joyita y para calentar motores, a continuación pueden echarle un ojo al tráiler oficial.

