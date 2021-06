¡Está de regreso! Damon Albarn estrena una rola y anuncia su segundo disco como solista

Nos queda muy claro que Damon Albarn es un músico que no sabe cuándo parar, y eso para nada es queja. Si no está componiendo o creando algo nuevo con Gorillaz, de repente nos sorprende con sus demás bandas. Sin embargo, este año y luego de lanzar el Song Machine del grupo animado, se enfocará por completo en su carrera como solista y dándole peso a un proyecto que anunció hace un buen rato, The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows.

Fue en octubre de 2019 cuando el músico británico confirmó que estaba trabajando en canciones bajo este nombre. Sin embargo, vino la pandemia y sus planes cambiaron, aunque por ahí dio una presentación en línea donde estrenó algunas de las rolas del proyecto y en la versión virtual del Glastonbury también tocó un par más. Pero ahora nos quedó muy claro que regresará con todo este 2021 con un concepto distinto a lo que nos tiene acostumbrados.

Damon Albarn regresa con ‘The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows’

Hace algunos días se anunció que Damon Albarn había firmado un contrato con Transgressive Records para publicar su segundo álbum como solista. Por supuesto que todos los fanáticos de su carrera se emocionaron y quedaron al pendiente por si soltaba más información al respecto, pero este 22 de junio y para sorpresa de muchos, reveló que en realidad se trata del disco The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows.

En un comunicado de prensa, el frontman de Blur mencionó que este material estaba considerado originalmente como una pieza orquestal inspirada por los paisajes de Islandia. Pero en este último año de encierro, Damon regresó a trabajar en este proyecto y el resultado son 11 canciones que exploran temas como la fragilidad, la pérdida, apariciones y el renacer, teniendo a Albarn como el narrador de todas estas historias.

“Anduve en mi propio viaje en la oscuridad mientras hacía este disco, eso me llevó a creer que una fuente pura todavía podría existir”, declaró el músico.

El disco llegará antes de lo que pensábamos

Por si esto no fuera suficiente, Damon también estrenó la canción que le da título a este disco. Se trata de una pieza hermosa donde brilla la instrumentación de fondo, pero que a la vez nos muestra una versión mucho más íntima y sentimental de Albarn, porque se siente como si nos estuviera cantando directo en el oído e intentando consolarnos en un momento complicado. Sin duda, pinta para ser el álbum más personal de su carrera.

The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows, el segundo material discográfico en solitario de Damon Albarn estará disponible en plataformas digitales y formato físico el próximo 12 de noviembre. Pero mientras esperamos a que llegue ese día, escuchen a continuación una nueva rola y el tracklist oficial de este disco:

1.- “The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows”

2.- “The Cormorant”

3.- “Royal Morning Blue”

4.- “Combustion”

5.- “Daft Wader”

6.- “Darkness To Light”

7.- “Esja”

8.- “The Tower Of Montevideo”

9.- “Giraffe Trumpet Sea”

10.- “Polaris”

11.- “Particles”

Por cierto, justo cuando Damon Albarn anunció el más reciente disco de Gorillaz, tuvimos chance de platicar con él. Además de hablar sobre los detalles de este material de la banda animada, la curiosa historia que vivió con Elton John cuando era niño y los colaboradores que se quedaron fuera de este material, también nos dio unos detalles sobre The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows. Chequen la entrevista a continuación: