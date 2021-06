¡Damon Albarn ya prepara el lanzamiento de su segundo álbum solista!

No nos queda la menor duda de que Damon Albarn es uno de los músicos más importantes de los últimos años. Lo que ha logrado con Blur, Gorillaz, The Good, The Bad and The Queen, Rocket Juice and the Moon, Africa Express y demás proyectos que tiene es impresionante. Sin embargo, su faceta como solista también fue muy interesante y conociendo su enorme potencial creativo y que nunca está quieto, muy pronto estrenará música nueva.

Casi un año antes del lanzamiento del Song Machine, Season One: Strange Timez de la banda animada, en 2019, Albarn confirmó que estaba trabajando en un nuevo proyecto llamado The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows. Para presentarlo, tenía planeada una gira por algunas ciudades de Europa, la cual se tuvo que posponer por obvias razones, pero tocó algunas rolas recién salidas del horno en varios shows en línea.

Damon Albarn firma contrato con Transgressive Records

Pero ahora y mientras se prepara para regresar a los escenarios, el mismísimo Damon Albarn ha dado señales de vida de que no ha parado de componer. Resulta que este 17 de junio, Transgressive Records –el sello discográfico que cuenta con artistas como Foals, Neon Indian, At The Drive In, Arlo Parks y más– anunció con bombo y platillo que firmó un contrato con el músico británico para publicar su segundo álbum en solitario.

De acuerdo con NME, en un comunicado la empresa mencionó que el frontman de Blur lanzará con ellos la continuación de Everyday Robots de 2014, aunque aún no han mencionado cuál será el nombre de este disco y mucho menos el tracklist o la fecha oficial en que lo publicarán: “Damon ha dado recientemente los últimos toques a su esperado segundo álbum como solista, del que pronto se darán todos los detalles”.

El cofundador de Transgressive Records, Toby L, dijo que estaban muy contentos de por fin tener a Damon Albarn trabajando con ellos, pues han colaborado juntos en proyectos como Africa Express y también han lazando a bandas como Songhoy Blues: “Su último trabajo en solitario es uno de los mejores de su carrera. No podríamos estar más honrados de dar la bienvenida a Damon y a su fenomenal equipo a la familia”.

Por ahora, esto es todo lo que sabemos sobre el segundo material discográfico como solista de Damon. Lo único que nos queda es esperar a que pasen los meses para que confirmen el título y cuándo podremos escucharlo completito, pero sin duda esta noticia nos emociona y mucho. Pero mientras esperamos a que suelten más información, les dejamos la entrevista que tuvimos con Albarn por el lanzamiento de Song Machine, Season One: Strange Timez: