Recordemos cuando a Damon Albarn lo bajaron del escenario después de tocar 5 horas

Si algo nos ha dejado muy claro Damon Albarn a lo largo de los años, es que es un tipo que ama por completo a la música. Ya sea en Blur, Gorillaz, The Good, The Bad & The Queen, Rocket Juice and The Moon, como solista o en los demás súper grupos que tiene, le encanta componer canciones que se salgan por completo del molde, trabajar con todos los músicos posibles y hacer cosas que muy pocos se han atrevido.

Quizá uno de los proyectos más interesantes en donde colabora es Africa Express, pues la variedad de artistas y sonidos dentro de él es increíble. Este proyecto nació en 2005, cuando el músico y el periodista Ian Birrell se reunieron en un pub para platicar, como dos amigos que habían decidido pasar un rato juntos para contar lo que ha pasado en sus vidas y sobre todo, de lo que pasaba alrededor de la industria musical.

También puedes leer: NEARER THE FOUNTAIN, MORE PURE STREAM FLOWS: DAMON ALBARN DEBUTÓ SU NUEVO PROYECTO Y AQUÍ PUEDES VERLO

Durante la plática que tuvieron, salió al tema el Live 8, una serie de conciertos que organizó Bob Geldof para que el G8 –el grupo de países con las economías industrializadas del planeta–, abriera los ojos sobre la pobreza que hay en África y apoyaran a aquellas naciones menos favorecidas intentando acabar con la pobreza. Damon Albarn y Birrell no estaban de acuerdo del todo con aquel show, por un simple y sencillo detalle.

Se suponía que el concierto era para visibilizar la situación que sigue viviendo aquel continente, pero dentro del lineup que se presentó en las 11 sedes del Live 8, solo había un artista africano. Así que Damon reclutó a músicos y amigos de la industria musical para crear un proyecto que enalteciera los sonidos de aquella región y que a través de ellos, pudieran impulsar a miles de artistas talentosos de África.

El inicio de Africa Express

El primer show que Damon Albarn y compañía armaron como Africa Express ocurrió en 2006, cuando el líder de Blur y Gorillaz organizó el Festival au Désert en Tombuctú dentro de la República de Mali. Además de contar con artistas legendarios del continente como Tartit, Oumou Sangaré, Lo’Jo o Tinariwen, también participaron músicos occidentales bastante importantes, del tamaño de Robert Plant, Fatboy Slim, Martha Wainwright y Jamie T.

En el festival, todos los músicos se presentaron individualmente, y de repente aparecían invitados sorpresa, logrando una enorme comunión entre ellos. Tras el éxito que fue este primer concierto, Albarn y Birrell continuaron organizando shows de Africa Express en pubs y bares del Reino Unido, pero poco a poco se fueron abriendo las puertas para que llegaran a los escenarios más grandes del mundo.

Ver en YouTube

La lista de músicos que han participado con Albarn

Desde entonces, han recorrido países como Nigeria, Etiopía, Sudáfrica, Malí, Siria, Francia, República Democrática del Congo así como el festival Glastonbury. Por si esto fuera poco, también le han entrado músicos muy importantes, para que se den un quemón, acá les dejamos una pequeña lista de artistas que han tocado con Africa Express:

Paul McCartney

Brian Eno

Björk

Franz Ferdinand

Flea

Johnny Marr

Mick Jones y Paul Simonon

Peter Hook

Nick Zinner

The Kooks

Carl Barât

Olugbenga Adelekan

Los artistas africanos son parte esencial del proyecto de Damon Albarn e Ian Birrell, es por eso que han contado con músicos legendarios de ese continente, como el baterista Tony Allen, la cantante Fatoumata Diawara, la estrella nigeriana del afrobeat Femi Kuti, el cantante y activista Rachid Taha, el grupo de blues sahariano Tinariwen, el rapero somalí-canadiense K’Naan, entre muchos otros.

Además de ser un colectivo que mezcla lo mejor de la música tradicional de África con el sonido occidental, este grupo de talentosos artistas se ha nutrido mutuamente.

Los proyectos de Africa Express también han influido en la producción artística de los músicos participantes, Flea, Brian Eno, Alex Kapranos y los miembros de Django Django han dicho que trabajar con Albarn y compañía fue sumamente enriquecedor y los nutrió para futuras composiciones.

Otro de los puntos más interesantes de Africa Express sucedió en 2013. En aquel año y como respuesta a los extremistas que prohibían la música en el norte de Malí, Damon Albarn, Brian Eno y otros fueron al país para colaborar y grabar con músicos locales. El resultado fue Maison Des Jeunes, un disco que enaltece los sonidos de esa región y que mostró lo grandiosos que son los artistas del país.

Algo genial que lograron con las ganancias de este álbum, fue que todas se destinaron a la construcción de un estudio de grabación en Bamako, en la capital de Mali. Durante ese tiempo, un grupo de Tombuctú llamado Songhoy Blues se encontraba en la misma ciudad viviendo en una choza, y gracias al trabajo de Africa Express pudieron sacarlos de ese lugar y lanzarlos hacia el estrellato internacional.

La presentación más recordada de Damon Albarn con Africa Express

A lo largo de los años, Damon Albarn y compañía han dado verdaderos showsazos, como la gira por tren que armaron en 2012 como parte de los festejos de los Juegos Olímpicos de Londres. Pero quizá el concierto más recordado de este colectivo fue el 4 de julio de 2015, cuando Albarn y Africa Express fueron uno de los actos principales del festival Roskilde en Dinamarca.

Para aquella presentación, contaron con verdaderos invitados de lujo, como el también miembro de Blur, Graham Coxon, Nick Zinner, Jeff Wootoon, Krar Collective, Fatoumata Diawara, Kwabs, Noura Mint Seymali, Batida, Trentemølle, Laura Mvula, Songhoy Blues, Diabel Cissokho y Rachid Taha.

Como siempre lo hace, Albarn subió al escenario, saludo a los fans y sin mucho qué decir comenzó a tocar. Cada uno de los artistas tuvo su momento, donde brillaron por mostrarle al público danés, algunas de sus mejores rolas. Y claro que tener a tantas estrellas reunidas para tocar juntos trajo momentos grandiosos, de esos que jamás se vuelven a repetir en la vida y si no estuviste ahí te los perdiste para siempre.

Entre ellos está la colaboración de Damon con Graham y la cantante Laura Mvula, quienes se aventaron su propia versión de “Baltimore” de Randy Newman. Llegó un un punto en que además de tocar las composiciones originales de aquellos artistas africanos, se dieron tiempo de tocar un montón de covers, entre ellos algunos clásicos de The Clash como “Rock The Casbah” y “Should I Stay or Should I Go” o “Galvanize” de The Chemical Brothers.

Ver en YouTube

Se acabó la fiesta para el pobre Damon

Tras todos estos momentazos, la noción del tiempo se le fue a todos los que estaban en el festival Roskilde, habían pasado cinco horas desde que Damon Albarn y los demás miembros de Africa Express comenzaron a tocar. En aquel momento el setlist iba en 31 canciones y el cocreador de Gorillaz apenas iba a sacar las cartas fuertes que tenía escondidas, pues estaría por tocar “Clint Eastwood”.

Con melódica en mano, Damon la hizo sonar y comenzó a tocar una de las rolas más importantes de la banda animada, contando con la participación de la rapera británica pero originaria de Barbados, Shystie. Albarn estaba pasándola muy bien, se clavó tanto con la música, las canciones, la vibra del público y dicen que uno que otro tequila que jamás se fijó que había tocado demasiado.

Ver en YouTube

Eran cerca de las 4 de la madrugada en Dinamarca y el británico estaba a punto de volver a echarse “Should I Stay or Should I Go” porque es Damon ‘Fucking’ Albarn y así como Los Tigres del Norte: si el público aplaude, él sigue tocando. Así que regresó al piano y comenzó a cantar ese rolón de The Clash mientras la gente coreaba la rola, pues ellos querían que el show continuara sin importar lo que durara.

Lo que Albarn no sabía es que los organizadores del festival Roskilde no estaban tan contentos sabiendo que él seguía tocando y nomás no se veía que tuviera ganarse de bajarse del escenario. Justo cuando él seguía cantando, llegaron algunas de las personas que trabajan con Africa Express para pedirle amablemente que terminara el show.

Por supuesto que Damon no quería, les dijo que lo dejaran tocar una rola última rola y alentó al público a que lo apoyaran, cosa que por supuesto hicieron. Las cosas se estaban poniendo un poco tensas mientras el músico gritaba “¿Por qué no? ¡Al carajo con lo que digan los demás! Si quieren más, les daremos más”.

Lamentablemente para Albarn, esto no fue posible. Casi de inmediato le apagaron el micrófono y mientras él estaba pidiéndole a la gente que siguieran gritando por una canción más, la persona que le había pedido que acabara el show se lo llevó cargando como si fuera un costalito.

Al final, el músico regresó al backstage y no le quedó de otra más que quedarse con las ganas de seguir tocando para todo el público de Dinamarca. Sabemos que Damon Albarn es un genio que ama la música por sobre todas las cosas, pero tras este extraño momento en el festival Roskilde nos quedó claro que no le importaría tocar un día completo si tanto él como el público se la están pasando bomba.