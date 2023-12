Lo que necesitas saber: Además de rompernos el corazón declarando que la banda de britpop quedará en pausa, el músico británico reveló algunos proyectos en los que está trabajando.

Este 2023 tuvimos varios regresos muy esperados a nivel musical, los cuales nos agarraron en curva pero de plano nos hicieron inmensamente felices. Uno de ellos fue el de Blur, quienes se reunieron después de ocho años sin estar juntos. Y aunque esto nos puso muy contentos, tenemos malas noticias para los que no pudieron verlos en vivo y a todo color.

Como recordarán, luego de anunciar dos shows en el estadio de Wembley, Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James y Dave Rowntree dejaron a todos con la boca abierta anunciando que además de los conciertos que ya tenían programados, lanzarían su noveno material discográfico titulado The Ballad of Darren.

Blur está de vuelta con un nuevo disco/Foto: Reuben Bastienne-Lewis

Tendremos que esperar otro rato para volver a ver a Blur

Y en México nos fuimos pa’trás cuando se anunció que Blur encabezaría la edición 2023 del Corona Capital junto a The Cure, Pulp, The Chemical Brothers, Pet Shop Boys y más. Sin embargo, si no pudieron lanzarse a alguna de las fechas que la legendaria agrupación británica se aventó este año, parece que tendrán que esperar un poco, un poquito más para volverlos a ver sobre un escenario.

Resulta que después de su presentación en la versión argentina del festival Primavera Sound, Damon Albarn platicó con el medio francés Les Inrockuptibles y en entrevista con ellos confirmó que pasará un buen rato para que se vuelva a juntar con Graham, Dave y Alex… así como lo leen, nosotros también andamos tristes.

Damon Albarn en el Corona Capital 2023 con Blur/Foto: David Barajas.

“Es hora de concluir esta campaña. Es demasiado para mí. Fue lo correcto y un inmenso honor volver a tocar estas canciones, pasar tiempo con estos muchachos, hacer un álbum”, dijo el frontman de Blur sobre el regreso de la banda este 2023. Y aunque no descartó la posibilidad de juntarse otra vez con sus compañeros de grupo, dejó claro que por ahora su prioridad no es este proyecto: “No digo que no lo volveré a hacer, fue un momento hermoso, pero no me quedo en el pasado”.

Así que como verán, los que pudieron ver a Damon, Alex, Dave y Graham en el Corona Capital 2023 fueron muy afortunados, porque con esas palabras el líder de la agrupación confirmó que no regresarán en un buen rato. Ni modo, solo queda esperarlos una vez más para disfrutar del show y las rolas que se avientan en vivo.

Damon Albarn se dedicará a Africa Express, Gorillaz y estrenará su ópera

Entonces, si ya no continuará por ahora con Blur, ¿a qué proyectos le dedicará tiempo Damon Albarn? Bueno, pues durante el Corona Capital 2023 tuvimos chance de platicar con él y entre otras cosas, nos contó sobre el show que dará en el festival Bahidorá 2024 en su primera visita a México con Africa Express.

Sin embargo, Damon también mencionó que antes del show que se aventó en el Corona Capital, estuvo trabajando en Los Ángeles con artistas como Honey Dijon, A$AP Rocky y EARTHGANG, en lo que podría ser un nuevo disco de Gorillaz. Pero ante de clavarse con el grupo virtual, estrenará una ópera donde por primera vez le pondría música a La flauta mágica, segunda parte, del dramaturgo alemán Johann Wolfgang von Goethe.

Puede que se vaya a tomar un respiro de Blur, pero nos queda el consuelo de que tendremos a Damon Albarn haciendo un montón de música increíble en el futuro. Y si aún no han checado la plática que nos aventamos con él, acá les dejamos la entrevista completita.

