Checa el melancólico cover de Damon Albarn a “Don’t You Want Me” de The Human League

Si algo nos queda muy claro es que Damon Albarn no para de trabajar. Si no está haciendo música para Gorillaz o alguna de sus otras bandas, está tocando por todo el mundo o creando cosas nuevas. Tal es el caso de The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows, que en un inicio sería un proyecto más a su carrera pero que con el paso del tiempo se convirtió en su segundo material discográfico como solista que pronto podremos escuchar. Pero ahora, nos voló la cabeza con un cover espectacular.

Sabemos que a Damon también le encanta armar versiones de otros artistas y ejemplos hay muchos. Cómo olvidar cuando covereó “Crystalised” de The xx (que por cierto, le quedó espectacular), la ocasión en que tocó “Blackbird” de The Beatles con Paul Weller o incluso cuando compartió el escenario con el mismísimo David Bowie para cantar “Fashion”. Sin embargo, en esta ocasión nos dejó con el ojo cuadrado convirtiendo un clásico ochentero en una rola sumamente nostálgica.

Damon Albarn se pone ochentero con su cover a “Don’t You Want Me”

Resulta que a unos días de estrenar su segundo disco en solitario, Damon Albarn fue el invitado especial del programa Sofa Session, conducido por la presentadora Jo Whiley en la BBC Radio 2. Además de presentar su nuevo álbum, The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows, el músico británico se dio el tiempo de aventarse un cover de un hitazo que la mayoría hemos cantado a todo pulmón, “Don’t You Want Me” de The Human League, algo que sorprendió a propios y extraños.

En entrevista con Whiley y de acuerdo con NME, Albarn explicó que decidió coverear este rolón porque simple y sencillamente ama a este grupo grupo inglés: “Me encanta The Human League. Aunque como advertencia, cuando debería llegar muy alto no lo hago porque no tengo el rango”. Así, Damon transformó un clásico de las pistas de baile en una balada íntima y melancólica que te pone la piel chinita gracias a la espectacular combinación entre los acordes de piano y su voz.

Recuerden que The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows, el segundo material discográfico como solista de Damon Albarn estará disponible en plataformas digitales y formato físico este 12 de noviembre. Pero mientras eso pasa, chequen a continuación el espectacular cover de “Don’t You Want Me” de The Human League que se armó:

¡También hay grandes noticias sobre Gorillaz!

Por si no fuera suficiente como para emocionarnos que Damon Albarn lanzará un nuevo álbum, también hay noticias interesantes sobre el futuro de Gorillaz. Resulta que como parte de la promoción de este disco, el frontman de la banda animada platicó con el mismísimo Zane Lowe en su programa para Apple Music. En esa misma charla, además de platicar sobre un montón de cosas, el músico británico confirmó que estaba en Los Ángeles para trabajar en la película de 2-D, Murdoc, Noodle y Russel en Netflix.

Tal cual, Damon dijo lo siguiente: “Estoy en Los Ángeles porque estamos haciendo un largometraje de Gorillaz con Netflix. Vamos a tener una sesión de escritura en Malibú”. Esto por supuesto que no es nuevo, ya que incluso en la entrevista que tuvimos con Albarn cuando lanzó la primera temporada de Song Machine, nos confirmó que ya andan planeando todo para echar a andar este proyecto (ACÁ lo pueden checar). Sin embargo, es emocionante saber que por fin va agarrando forma.

“I’m in LA because we’re making a full-length @gorillaz film with Netflix. We’re having a writing session in Malibu this afternoon…” 👀 pic.twitter.com/Q1bRcMyz2s — Damon Albarn Unofficial (@DamonUnofficial) November 10, 2021

Solo queda esperar a que pase el tiempo –probablemente hasta meses o años– para que por fin revelen más detalles sobre la esperada película de Gorillaz. Pero mientras eso pasa, a continuación les dejamos la plática que tuvimos con Damon Albarn, donde además de contarnos todo lo relacionado a su nuevo álbum en solitario, también hablamos sobre el Chelsea, el amor que siente por México y hasta los planes que tiene de venir con la banda animada en 2022.