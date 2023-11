Lo que necesitas saber: Aprovechando su visita a México, platicamos en exclusiva con Damon Albarn sobre Blur, un accidente con una fruta y Peso Pluma.

A lo largo de este año, volvieron a los escenarios un montón de bandas y artistas que extrañábamos muchísimo. Sin embargo, hubo quienes nos sorprendieron no solo regresando, incluso sacando música nuevecita. Tal es el caso de Damon Albarn, quien se reunió con sus compañeros y amigos de Blur luego de un buen rato en silencio.

Como recordarán, fue en 2015 cuando Albarn, Graham Coxon, Alex James y Dave Rowntree se juntaron una vez más no solo para sacar The Magic Whip, también para aventarse una gira por gran parte del mundo. Pero desde entonces, esta agrupación tan icónica del britpop no habían vuelto a trabajar en otro álbum.

Blur está de vuelta con un nuevo disco/Foto: Reuben Bastienne-Lewis

Tuvieron que pasar ocho años para que Blur regresara con música nueva. Sin embargo, la espera valió la pena porque la banda nos sorprendió con el lanzamiento de The Ballad of Darren, su noveno material discográfico donde escuchamos una versión mucho más madura y melancólica del grupo donde se vuelven a reinventar.

Blur regresó a México para encabezar el Corona Capital 2023

En realidad, la idea de Blur era hacer un par de presentaciones en el icónico estadio de Wembley, en Reino Unido. Pero afortunadamente se dieron la oportunidad de sacar otro disco y por si esto no fuera suficiente, también recibieron varias ofertas de otras partes del planeta para aventarse conciertos (que por supuesto aceptaron).

Una de ellas fue la del Corona Capital, que después de aquel show en el Palacio de los Deportes, trajero de vuelta a la banda para encabezar el festival en 2023 junto a un lineup que de plano nos pegó duro en la nostalgia. No solo lo decimos por Damon Albarn y compañía, también por nombres como The Cure, Pulp, The Chemical Brothers, Pet Shop Boys y hasta Noel Gallagher… puro peso pesado británico.

Damon Albarn y Blur cerraron el segundo día del Corona Capital 2023/Foto: David Barajas

Finalmente el pasado 18 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, fuimos testigos del regreso de Blur a México para cerrar el segundo día del Corona Capital 2023. La agrupación nos regaló un show que nos dejó con sentimientos encontrados, pero en el que de plano nos recordaron que ya son unas verdaderas leyendas absolutas de la música que trascendieron más allá de su época.

¡Platicamos con Damon Albarn sobre Blur, México, Peso Pluma y más!

Aprovechando que Blur volvió a nuestro país, tuvimos la enorme oportunidad de platicar en exclusiva con el mismísimo Damon Albarn… así como lo leen. Antes de subirse al escenario principal del Corona Capital, nos aventamos una charla con el músico británico, donde nos contó de todo un poco.

Por supuesto que nos platicó de sus primeros recuerdos de México y un accidente que tuvo durante su debut en la CDMX (pues casualmente el día que armamos la entrevista con Damon se cumplieron 23 años de aquel épico primer concierto que dieron el Teatro Metropólitan como parte de la gira de promoción de 13.)

Damon Albarn con Blur en el Corona Capital 2023. Foto: David Barajas

Aunque no solo fue eso, Damon Albarn habló sobre el regreso de Blur y sus reflexiones sobre la banda, pero también de la idea de hacer otro disco con Graham Coxon, Alex James y Dave Rowntree. Incluso nos contó un poco de su primera visita a nuestro país con Africa Express para el festival Bahidorá 2024 y hasta habló de la admiración que siente por la música de Peso Pluma (a quien hasta covereó en el Corona Capital)

De eso y más platicamos con este genio total de la música. Pero ya fue mucho texto, si quieren checar todo lo que dijo el buen Damon Albarn en la charla exclusiva que nos aventamos con él, a continuación les dejamos la entrevista completa para que le echen un ojo.

Te puede interesar