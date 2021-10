Dave Gahan y Soulsavers regresan después de seis años con un disco de covers

El 2021 es sin duda el año de los regresos en la industria musical. A lo largo de todos estos hemos visto como volvieron nuestras vidas los conciertos y festivales en gran parte del mundo, aunque además de estos eventazos que tanto nos encantan, también vale la pena mencionar que tenemos de vuelta a varios artistas que queremos mucho. Tal es el caso de Dave Gahan, quien después de un buen rato de silencio, regresa con un proyecto emocionante.

Además de ser el frontman de Depeche Mode, Gahan se ha dedicado a trabajar en solitario y con otros músicos. El ejemplo está que hace unos meses nos sorprendió con su cover a “Nothing Else Matters” para The Metallica Blacklist (POR ACÁ lo pueden checar junto con otros covers que sí rifaron). Sin embargo, parece que esto de versionar a bandas y artistas le gustó tanto que se dedicó a trabajar en un disco tributo muy peculiar.

Dave Gahan y Soulsavers están de vuelta con ‘Impostor’

Como recordarán, desde hace un buen rato, Dave Gahan comenzó a colaborar con Rich Machin e Ian Glover, quienes ya eran conocidos por formar el grupo de electrónica, Soulsavers. Entre 2012 y 2015, este trío estrenó dos álbumes: The Light the Dead See y Angels & Ghosts. Sin embargo, y desde entonces, cada quien retomó sus distintos proyectos, pero porque todo puede ser posible en 2021, vuelven después de seis años con Impostor, un disco de covers.

Resulta que Gahan y Machin acaban de anunciar este material discográfico, en el que coverean canciones famosas y que interpretaron grandes artistas. Para que se den una idea, dentro de tracklist hay músicos como Bob Dylan, Neil Young, Charlie Chaplin, Cat Power y PJ Harvey, así como rolas clásicas del tamaño de “Always on My Mind” o “I Held My Baby Last Night”. Un verdadero homenaje a su manera a todas estas personalidades.

Impostor, el nuevo disco de Dave Gahan y Soulsavers llegará a plataformas digitales y en formato físico el próximo 12 de noviembre. Pero mientras esperamos a que llegue el día para escuchar los covers que se armaron, a continuación les dejamos la lista de canciones y la portada de este material discográfico. Eso sí, les avisamos que estén al pendiente porque platicamos con Gahan y pronto les compartiremos la entrevista completa:

01. “The Dark End of the Street”

02. “Strange Religion”

03. “Lilac Wine”

04. “I Held My Baby Last Night”

05. “A Man Needs a Maid”

06. “Metal Heart”

07. “Shut Me Down”

08. “Where My Love Lies Asleep”

09. “Smile”

10. “The Desperate Kingdom of Love”

11. “Not Dark Yet”

12. “Always on My Mind”