Puro merol: 10 bandas y artistas que se rifaron con sus covers en ‘The Metallica Blacklist’

Dicen que el 2021 está lleno de sorpresas, y no nos queda la menor duda de que al menos a nivel musical, esto es cierto. Durante todos estos meses han sucedido cosas extraordinarias y que de plano no veíamos venir, aunque también hubo bandas que nos dejaron con el ojo cuadrado anunciando proyectos sumamente interesantes y hasta polémicos, como el caso de Metallica, que andan festejando los 30 años del emblemático Black Album.

Como recordarán, hace unas semanas James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo anunciaron con bombo y platillo que para celebrar como se merece a este álbum tan importante para su carrera, además de lanzar una reedición obligada con lados B y rarezas de este discazo, tenían entre manos una idea bastante interesante: que varios artistas y bandas se rifaran covereando las rolas de este material discográfico.

Después de mucha espera, por fin llegó ‘The Metallica Blacklist’

Sin embargo, cuando revelaron que el proyecto se llamaría The Metallica Blacklist y la lista de músicos que estarían en este disco, no creímos que a Metallica le lloviera tan gacho. Pero lo más extraño es que el hate en contra de la banda de thrash metal vino directamente desde nuestro continente, sobre todo al saber que artistas como J Balvin, Juanes, Mon Laferte y más músicos latinos participarían en este álbum –que por cierto, hicieron un buen trabajo–.

En las últimas semanas hemos escuchado las versiones de St. Vincent, Royal Blood, Phoebe Bridgers, Weezer y más, que dejaron la vara muy alta. Pero después de mucha espera y anticipación, este 10 de septiembre por fin está disponible en plataformas digitales y después de darle una escuchada rápida (porque dura poco más de 4 horas), acá les contamos los 10 covers que consideramos los más rifados de este essstraño material.

Mac DeMarco – “Enter Sandman”

Sin duda, ver el nombre de Mac DeMarco relacionado con Metallica es algo que para ser honestos, no esperábamos. Sin embargo, y contra todo pronóstico, el cantautor canadiense se rifó como los grandes lanzando su propia versión de “Enter Sandman”, que si bien no se aleja mucho del tema original, le imprimó su toque con ese sonido lo-fi que tanto lo caracteriza. Además, se nota que Mac se divirtió a lo grande covereando este clásico que ya había tocando en vivo en 2015.

Sam Fender – “Sad But True”

“Sad But True” es una de las rolas más ponchadas del Black Album de Metallica, y por supuesto que no podía faltar en este disco. Pero a diferencia de algunos artistas que llevaron esta canción a su terreno pero manteniendo la esencia, quien de verdad se lleva las palmas es Sam Fender. No solo le bajó a todos los decibeles, convirtió un tema de thrash metal en una tierna balada donde brilla su voz, acompañada de un piano y arreglos de cuerda espectaculares.

Corey Taylor – “Holier Than Thou”

A pesar de que causó polémica que en este disco de Metallica aparecieran músicos y bandas de otros géneros, no podían faltar los representantes del metal. Y claro que Corey Taylor fue uno de los artistas que se lució por completo con su versión de “Holier Than Thou”, pues desde los primeros segundos se escuchan esos guitarrazos distorsionados y rápidos que nos hacían falta, además que su voz suena impactante. Poco más de cuatro minutos de puro poder.

Cage The Elephant – “The Unforgiven”

Cage The Elephant fue otra de las grandes sorpresas de The Metallica Blacklist, y la verdad es que demostraron por qué son una de las bandas de que muchos consideran que están preservando el rock. En su propio estilo y casi armando un acústico, coverearon “The Unforgiven” e incluso agregaron toques de sintetizadores, guitarras procesadas y solos distintos para darle su propio sello. Eso sin contar que Matt Shultz crea un ambiente íntimo a la hora de cantar.

Portugal. The Man – “Don’t Tread On Me”

Estamos acostumbrados a escuchar a Portugal. The Man tocando cosas divertidas y que en muchas ocasiones nos hacen bailar. Sin embargo, en esta ocasión prefirieron apegarse al estilo de Metallica para armar un cover bastante interesante a “Don’t Tread On Me” junto a Aaron Beam, vocalista de la banda de hard rock, Red Fang. Y para ser honestos, pegarle al thrash metal a su manera no les va nada mal, ¿será que así sonará su próximo disco?

Dave Gahan – “Nothing Else Matters”

¿Dave Gahan cantando uno de los clásicos de Metallica? Quizá este crossover no lo esperábamos –es más, en la vida lo imaginamos–, pero el frontman y vocalista de Depeche Mode nos entregó una versión relajante e introspectiva de “Nothing Else Matters”. Su voz profunda es más que suficiente para cautivarnos, pero de fondo lo acompaña un piano difuso y unos cuantos tintes electrónicos que le dan un toque industrial. Una maravilla, pa’ pronto.

IDLES – “The God That Failed”

No nos queda la menor duda de que IDLES es una de las bandas más emocionantes que hay en la actualidad. Y la verdad es que verlos en The Metallica Blacklist elevó nuestras expectativas pero no esperábamos que le dieran otro sentido a una de las rolas infravaloradas del Black Album, “The God That Failed”. Puro punk rock sucio, distorsionado, denso, descarado y provocador fue el que nos presentó el grupo británico, como para armar el moshpit.

Kamasi Washington – “My Friend of Misery”

Hace ya varias semanas, Kamasi Washington nos adelantó cómo sonaba su cover de “My Friend of Misery”, pues la tocó en vivo junto a Kirk Hammett y Robert Trujillo de Metallica –hasta colaboró el gran Thundercat– (POR ACÁ lo pueden checar). Sin embargo, para ser muy honestos suena mil veces mejor la versión de estudio, porque el saxofonista armó una fusión frenética de jazz pesado que se escucha brutal y épico.

Rodrigo y Gabriela – “The Struggle Within”

Para nadie es un secreto que Rodrigo y Gabriela son fans from hell de Metallica. Desde sus inicios y en sus conciertos, de repente coverean a la banda de thrash metal, es por eso que teníamos expectativas muy altas con su participación en este proyecto. Y como siempre, no decepcionaron, porque el dúo de guitarristas mexas demostraron una vez más todo el talento que tienen cuando se cuelgan sus liras al presentar su versión de “The Struggle Within”.

The Warning & Alessia Cara – “Enter Sandman”

Por último pero no menos importante, tenemos a una banda de chicas orgullosamente mexicanas que se rifan como las grandes, The Warning (ACÁ pueden checar nuestra entrevista con ellas). Así como Rodrigo y Gabriela, estas jóvenes se hicieron virales por sus covers a distintas bandas, entre ellas Metallica. Es por eso que escucharlas después de tantos años tocando “Enter Sandman” junto a la cantautora, Alessia Cara, y en su propio estilo es simplemente increíble. Ella son el ejemplo de que los sueños sí se cumplen.

Menciones honoríficas