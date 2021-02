Recordemos cuando Zack De La Rocha tocó con Dave Grohl y su antigua banda

Zack De La Rocha y Dave Grohl son dos de las personalidades más emblemáticas que nos dejó el rock de los 90. Cada vez que pensamos en aquella época, es imposible pasar por alto el gran trabajo que hicieron en Rage Against The Machine, Nirvana y Foo Fighters, respectivamente.

Pero lejos de los reflectores de esas enormes bandas, este par de tremendos vocalistas comparten una historia conjunta que quizá muchos no conocían y algunos más ni se acordaban. Ellos compartieron tarima en una ocasión y lo hicieron junto a la antigua banda de Dave. Así lo comprueba un inédito video que acaba de compartir un usuario en YouTube.

Zack De La Rocha y Dave Grohl tocaron junto con Scream

En los tiempos donde el internet registra todo nuestro acontecer, la historia de la música sigue escondiendo momentos increíbles que muy pocas personas tuvieron el privilegio de atestiguar. Uno de esos instantes desconocido para varios es cuando Zack De La Rocha saltó al escenario para tocar con Dave Grohl.

La mítica ‘colaboración’ sucedió en un evento donde se presentó Scream, el grupo al que el baterista perteneció antes de sumarse a Nirvana. A través de su canal de YouTube, el usuario Hate5six compartió un video en el que se aprecia al vocalista de Rage Against The Machine interpretando el tema “Human Behavior” con la banda de hardcore punk. Y sí: la batería furiosa y ensordecedora del fondo es tocada por el propio Grohl.

De acuerdo con la descripción del clip, esta presentación tuvo lugar el 23 de agosto de 1994 en el club Dragonfly de Hollywood y una persona identificada como Marc Maxey, envió el archivo al youtuber para que la restaurara y digitalizara. A continuación, te mostramos una parte de la grabación y POR ACÁ puedes ver el archivo completo.

Scream recuerda los viejos tiempos

Una vez que se dio a conocer el videoclip de Dave Grohl y Zack De La Rocha, Scream también se sumó a los recuerdos. La banda de hardcore compartió en su perfil de Facebook algunas fotos del día que se llevó a acabo esa tocada, además de explicar cómo fue que se juntaron con ambos vocalistas.

Al parecer, ese show de 1994 lo organizó la banda Wool que por aquellos días andaba de gira con Rage Against The Machine, al tiempo que promocionaba su disco Box Set (así se llamaba el material; no era ninguna edición especial). Y es que -dato curioso- De La Rocha había formado parte de otro grupo de hardcore llamado Inside Out, en el que tocaba junto a Chris Bratton (eventual baterista de Wool).

“Muchos amigos y familiares asistieron, incluido Zack, quien estuvo ahí porque Wool hizo una gira con RATM… Dave Grohl también ‘estaba en la casa’; esto fue antes de que echara a andar a los Foo Fighters…. Conspiramos juntos para hacer un set sorpresa esa noche”, relató Scream en su posteo de Facebook.

Como dijimos, este es uno de esos momentos que la historia de la música se tenía bien guardado y que ahora nos permite conocer. Una pieza de historia pura noventera para los nostálgicos de la época. Tremenda joya.