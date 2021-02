Recordemos cuando Noel Gallagher tocó “There Is A Light That Never Goes Out” de The Smiths

La historia musical británica tiene una lista enorme de bandas e ídolos entre los que por supuesto figuran Oasis y The Smiths. Tal vez para muchas personas sean estilos diferentes de rock, pero eso no significa que sean precisamente ajenas una de la otra.

Ambos grupos son oriundos de Mánchester y cada uno hizo el ruido suficiente en su respectiva época para convertirse en leyendas. Pero en el estricto orden del tiempo, podríamos decir que los liderados por Morrissey impactaron bastante en la vida de los Gallagher… o al menos del mayor de ellos. Por ello, vale la pena recordar ese momento en que Noel versionó la clásica “There Is A Light That Never Goes Out”.

Noel Gallagher y su fascinación por The Smiths

Al igual que muchos fanáticos alrededor del mundo, Noel Gallagher hubiese querido que The Smith se reunieran. Eso parece gracioso tomando en cuenta que él mismo en más de una ocasión ha declinado el regreso de Oasis y pues ahí él podrá darse cuenta de lo que se siente. Pero bueno, a diferencia de nosotros, él hasta se ha ofrecido como guitarrista para que Morrissey acepte el regreso.

Por ahí de noviembre de 2019, en una entrevista para Beats 1 (Hoy Apple Music 1) con Zane Lowe, el también guitarrista de High Flying Birds comentó de manera peculiar que la única banda que le gustaría ver reunida es The Smiths “No soy de reuniones [lo sabemos, Noelito], pero si fuera Dios por un día, si pudiera hacer que sucediera, me encantaría volver a ver a The Smiths”, dijo en aquella ocasión.

Y bueno, Noel sabe que no es tan fácil -por no decir prácticamente imposible- que una reunión de The Smiths se lleve a cabo. Pero si pasara durante algún azar del destino, él quisiera ser el guitarrista como lo dijo en esa entrevista… Y en ese sentido, digamos que de cierta manera, ‘cumplió su sueño’.

También puedes leer: ¡NOEL GALLAGHER CIERRA EL AÑO LANZANDO LA ROLA “WE’RE GONNA GET THERE IN THE END”!

Así sonó Noel interpretando “There Is A Light…”

Pasan los años y nomás no parece que los hermanitos Gallagher quieran reunir a Oasis. Debemos decirlo además de afrontarlo: las esperanzas se reducen con cada año que pasa -y más en el contexto del coronavirus-. Como sea, el ánimo permanecerá intacto en los fieles seguidores de la banda y hasta que eso suceda (o no), podemos deleitarnos con High Flying Birds y covers geniales como el que Noel hizo a “There Is A Light That Never Goes Out”.

Allá en el lejano 2007, el buen Noel Gallagher aprovechó el escenario del concierto benéfico de Teenage Cancer Trust para echarse una muy buena versión del clásico de The Smiths que más de un enamorado ha dedicado (no se hagan). Acá nos echamos un clavado random en YouTube y encontramos una grabación del concierto más una con la versión remasterizada. Se las dejamos a continuación para que disfruten.

Ver en YouTube