¿Que David Bowie fue un genio de la música? Se sabe. ¿Que llevó su talento a otros terrenos como el cine y la moda? De eso no hay duda. Básicamente, no hay nada que no sepamos de la legendaria estrella que nos dejó en el 2016… pero es justo decir que los elogios no son suficientes para lo que hizo y dejó al mundo del arte.

Ahora, se le dio un nuevo reconocimiento póstumo al querido Starman, ya que la cadena de televisión Sky Arts lo nombró como el artista británico más influyente de los últimos 50 años. Y la lista, como se esperaba, está bien variada.

Ilustrativa de David Bowie. Foto: Getty

David Bowie es el artista británico más influyente de los últimos tiempos, según Sky Arts

Bueno, no hay duda de que David Bowie tiene los méritos suficientes -hasta más la neta- para que los consideremos el artista británico más influyente. Pero, ¿cómo estuvo el asunto de este reconocimiento?

El canal Sky Arts conjuntó un panel de jueces encabezado por la DJ Lauren Laverne, quien se hizo acompañar por diversos expertos en cine, televisión, cultura, música y todo tipo de ámbitos artísticos. “Me sentí honrado de ser elegido para participar en este día de evaluación de Sky Arts, ya que al trabajar con un grupo de jueces tan respetado, sabía que sus conversaciones serían fascinantes, y lo fueron…”, dijo Laverne en un comunicado.

David Bowie en concierto. Foto: Getty

“La llegada de David Bowie al número uno fue la guinda de un brillante proceso de evaluación y fue genial ser parte de él“, agregó. Como les dijimos antes, el listado está bastante variado y en él podemos ver a figuras de la música, cineastas, comediantes, artistas callejeros y más.

Así, en el top 50 también encontramos a nombres de la talla de Ricky Gervais, Bansky, Elton John, las Spice Girls, Victoria Wood, Boy George, Christopher nolan, Alfred Hitchcock, la dramaturga Debbie Tucker Green y más.

David Bowie en el video de “Let’s Dance”. Foto: Captura de YouTube.

Aquí el top 10

Les dejamos aquí el top 10 de los artistas británicos más influyentes, junto con la descripción otorgada por Sky Arts.

David Bowie – compositor, intérprete y actor Sir Steve McQueen CBE – director, productor y escritor Russell T Davies OBE – guionista y productor de televisión Dame Vivienne Westwood – diseñadora de moda Caryl Churchill – dramaturgo Michael Clark – bailarina y coreógrafa Angela Carter – escritora feminista Stormzy – rapero y activista polítio Muriel Spark – novelista Michaela Coel – actriz, escritora y directora reconocida por May I Destroy You