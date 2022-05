Nos encontramos a la mitad de las actividades del Festival de Cannes en su edición de 2022. Entre las películas más destacadas, que forman parte de la Selección oficial, está el más reciente documental de Brett Morgen bajo el título de MOONAGE DAYDREAM enfocado en la vida y obra de David Bowie.

Sabemos que desde la muerte de Bowie en 2016, han salido un montón de materiales que pretenden analizar su carrera como músico y actor a partir de sus experiencias de vida. Pero MOONAGE DAYDREAM es diferente a partir de que es el primer proyecto fílmico aprobado por los herederos del artista.

La mañana de este lunes 23 de mayo, se proyectó por primera vez, y se espera que la cinta llegue a cartelera en el otoño de ese mismo año. No sabemos si llegará a México y Latinoamérica, pero de mientras, tenemos el primer avance oficial centrado en la enigmática figura de David Bowie.

David Bowie en ‘Moonage Daydream’ / Foto: NEON

MOONAGE DAYDREAM con David Bowie

“Moonage Daydream” es el nombre de una de las canciones más populares de David Bowie, la cual formó parte del The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars de 1971 y también sirvió como una manera de presentación del Ziggy Stardust.

Y ahora, el nombre también sirve para introducirnos en un montón de material inédito que cubre canciones nuevas, videos nunca antes vistos y grabaciones de algunas de las presentaciones en vivo de David Bowie, detrás del escenario, sobre todo.

Imagen de David Bowie en el documental ‘Moonage Daydream’ / Foto: NEON

Breet Morgen, director nominado al Oscar por el documental On the Ropes, tuvo acceso a miles de horas de material visual y sonoro dentro del archivo oficial de David Bowie. También le dieron acceso a algunos de los materiales personales del cantante como grabaciones propias.

Morgen se tardó unos dos años en revisar todo el material para crear una experiencia fílimica única porque, de acuerdo a sus palabras, “a Bowie no se le puede definir, sólo se le puede vivir como una experiencia“. MOONAGE DAYDREAM está narrado con la voz del artista, y por acá les dejamos este primer vistazo:

La música del documental

Como les comentábamos, MOONAGE DAYDREAM explorará la carrera de David Bowie como actor y músico, pero al tratarse de uno de los artistas más completos en la historia, era necesario repasar también otras actividades en las que se desarrolló y destacó como la danza, pintura, escultura, guionismo y hasta su pasión por el teatro.

Sin embargo, es innegable que lo que más nos emociona es la parte musical, y entre las rolas que vamos a escuchar como parte del soundtrack están “Changes,” “Starman,” “Ziggy Stardust,” “The Jean Genie,” “All The Young Dudes,” “Life on Mars,” “Rebel Rebel,” “Fame,” “Young Americans” y “Golden Years”.

Se espera que la cinta se estrené a mediados de septiembre u octubre, pero lo que só es un hecho es que llegará al catálogo de HBO Max en 2023 (sin fecha confirmada).