“Es una pérdida de tiempo”: La ex esposa de David Bowie critica la película ‘Stardust’

De un tiempo para acá, las películas biográficas sobre estrellas de la música se han popularizado. Quizá la más sonada, desde luego, es Bohemian Rhapsody protagonizada por Rami Malek como Freddie Mercury. Tras el éxito de esa cinta, la fórmula se ha intentado replicar con la vida de Elton John (Rocketman, 2019) y recientemente con David Bowie con Stardust.

Esta última se ha visto envuelta en diversas polémicas de que se anunciaron las intenciones por realizarla. Ahora, tras su estreno el pasado mes de noviembre, la película recibe una crítica más. Pero esta vez, la declaración viene de uno de los personajes de la vida real que aparecen en la película: Angie Bowie, la primera esposa del astro inglés.

La polémica con ‘Stardust’

El largometraje biográfico sobre David Bowie no ha sido sencillo en su elaboración. Uno de los principales obstáculos fue que la familia de icónico Duque Blanco no consintió el uso de su patrimonio musical a la producción encabezada por el director Gabriel Range.

Partiendo de ahí, la cosa no venía muy bien. Una película sobre Bowie sin sus composiciones -que son el sustento primordial de historia- no parecía una apuesta muy motivadora… pero el proyecto continuó. Luego vino la pandemia y el estreno pactado para principios de 2020 se pospuso hasta finales. Y dentro de todo, hay que decirlo, a la cinta no le ha ido muy bien con la crítica.

Y cuando hablamos de crítica, no nos limitamos a los expertos del medio solamente. También nos referimos a quienes conformaron una parte importante en la vida del compositor, como lo fue por supuesto su esposa Angela. Ella, de hecho, acaba de lanzar una dura declaración contra la biopic basada en la vida del hombre con quien estuvo casada entre 1970 y 1980.

Angie, la primera esposa de David Bowie, apalea la cinta

“Es una aburrida pérdida de tiempo. Es ‘suave’ y más monótona que un documental. Debería llamarse ‘The Story of Ron Oberman Whingeing and Whining (gimoteando/quejándose)”, dijo la también ex-modelo sobre la trama de Stardust, haciendo énfasis en que el personaje de Oberman, el publicista que llevó a David a EE.UU, es un personaje molesto para ella.

Y no solo eso. En su declaración otorgada al periódico Mirror, Angela fue más severa al asegurar que el propio Bowie no siquiera la habría querido. “David nunca lo habría visto… Las únicas personas que lo verían son las personas obsesionadas con las celebridades”, mencionó en la entrevista con dicho medio.

“No lo encontré entretenido en absoluto. Fue demasiado neutral y soso y sin la música, no hay nada”, remató Angie, quien además mencionó que la película no dice la verdad respecto a su relación con David pues asegura que ellos, en el regreso del músico a Inglaterra tras su pasó por Estados Unidos, mantenían una buena relación. Vaya idilio el que se ha montado con la cinta.