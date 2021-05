David Ellefson de Megadeth niega las acusaciones en su contra por acoso sexual

En los últimos años, los casos de acoso y abuso sexual han quedado evidenciados gracias a la inmediatez de las redes sociales. Figuras del entretenimiento, la política, el deporte quedaron expuestos por tener conductas inapropiadas hacia las mujeres. Sin embargo, llegó un caso de estos a la industria musical, pues están acusando al cofundador y bajista de Megadeth, David Ellefson de tener pláticas inadecuadas con una fan menor de edad.

Hace unos días apareció en el internet de las cosas la historia de una chica quien supuestamente platicó por teléfono con el integrante de la banda de thrash metal. De acuerdo con distintos medios como NME, a través de un video publicado en Twitter, se podían ver las capturas de pantalla de la conversación que sostuvo con el músico y hasta aparecieron unas grabaciones de pantalla donde presuntamente aparecía Ellefson haciendo y diciendo cosas obscenas.

David Ellefson negó todas las acusaciones

Luego de que este caso se hiciera viral en redes sociales, este 10 de mayo el miembro de Megadeth decidió publicar un comunicado negando las acusaciones. En su cuenta de Instagram, David Ellefson declaró que todas estas evidencias fueron “digundidas con mala intención por un tercero que no estaba autorizado a tenerlos o compartirlos” y que estuvieron “sacadas de contexto y manipuladas para infligir el máximo daño a mi reputación, mi carrera y mi familia”.

David también dejó muy claro que la mujer con la que estuvo en contacto no es menor de edad como lo señalaron antes y que todo lo que ambos platicaron era consensuado, pues ella misma publicó un mensaje y citando sus palabras, Ellefson mencionó: “La otra parte implicada ha hecho una declaración que puede ver a continuación. Le agradezco que lo haya hecho y espero que esto aclare que la situación no fue en absoluto como se presentó”.

¿Qué dijo la chica involucrada con el músico de Megadeth?

Como mencionábamos antes, la chica quien supuestamente es la involucrada en este caso lanzó a través de su cuenta de Instagram unas cuantas palabras aclarando todo. En su comunicado, señaló que las videollamadas que tuvo con David Ellefson sí ocurrieron, pero ella es una mujer mayor de edad y todo lo hicieron bajo su consentimiento: “Nunca ocurrió nada inapropiado antes de eso. Todo fue consensuado, no soy una víctima y no me han acosado en lo más mínimo ya que fui yo quien lo inició”.

“Al final, todo fue consensuado y en línea. No sé cómo se ha llegado a este punto, pero se está omitiendo mucha información por parte de las personas que intentan perjudicarlo (hablando sobre David) a propósito. Pido que cualquiera que comparta estos vídeos privados personales o cualquier información errónea sobre ellos, por favor, deje de hacerlo”, concluyó la mujer, haciéndole ver a todos que las cosas no son como las pintaron.

Dave Mustaine dejó de seguirlo

Luego de que el presunto caso de acoso sexual por parte de David Ellefson se hiciera viral en el internet de las cosas, su amigo y compañero de tantos años, Dave Mustaine, no tardó en “pronunciarse al respecto”, o algo así. Según NME, después de toda esta situación que puso a la banda en una conversación nada favorable, el frontman y líder de Megadeth lo dejó de seguir en todas las redes sociales, ¿querrá decirnos algo?

De cualquier manera no podemos dar nada por hecho pues hasta el momento de redactar esta nota, no se se sabe cuál será el futuro de Effelson dentro de la banda. Por ahora, las leyendas del thrash metal se están preparando para volver a los escenarios como parte de los headliners del festival Doownload, donde comparten cartel con KISS, Iron Maiden y Biffy Clyro; además se habla de que pronto podrían lanzar un nuevo álbum.