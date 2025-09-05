Lo que necesitas saber: El icónico bar temático de Oasis ha estado pasando por varias ciudades de Norteamérica con la gira de la banda... y ahora le toca al a capital mexa.

Qué gran momento para ser fan de Oasis y estar en la Ciudad de México, neta. Y ahora que se vienen los conciertos en el Estadio GNP Seguros, hay más actividades preparándose para celebrar el regreso de los Gallagher… y una de ellas, es la llegada del Definitely Maybe Bar aquí en la CDMX.

Logo del Definitely Maybe Bar. Foto: Facebook del establecimiento.

¿Qué es el Definitely Maybe Bar?

Los fanáticos más acérrimos de la banda ya conocerán a fondo de qué va este asunto, porque este bar se ha convertido en un destino imperdible para los fans de todo el mundo que por una u otra cosa, viajan a Manchester.

De hecho. ahora que fueron los conciertos de Oasis en el Heaton Park, tuvimos la oportunidad de ir a los shows y darnos una vuelta por el Definitely Maybe Bar. Aquí abajito les dejamos un review veloz.

Ahora, si no estás muy enterado de esto, te contamos… El Definitely Maybe Bar es un bar temático de Oasis que abrieron los hermanos Paul y Mark Gallagher. Y no, ellos no tienen lazos familiares con Noel y Liam, pero es una curiosa y linda coincidencia que sean tan fans, ¿no?

El bar abrió en 2020 en el centro de Bolton. Según medios locales mancunianos, tuvo algunas complicaciones al principio por el COVID y la cuarentena. Pero el fanatismo por Oasis es tan grande en el Reino Unido –y el mundo entero– que el lugar se convirtió en todo un éxito incluso luego del largo periodo pandémico.

El bar tiene cualquier cantidad de afiches, memorabilia e instrumentos con referencias a Oasis adornando cada esquina.

Vistazo externo del Definitely Maybe Bar en Afflecks, Manchester. Foto: Facebook oficial del DMB.

El Definitely Maybe Bar es prácticamente un museo dedicado a la banda, complementado por supuesto con gran comida, tragos, música en vivo y todo lo que un buen MadFerIt puede soñar para celebrar el legado de la banda.

El Definitely Maybe Bar llega a la CDMX

Con el regreso de Oasis, especialmente con los shows de Manchester, la gente detrás del bar confirmó que la euforia por la banda no se limitaba al Reino Unido. Había gente de todos los países en su ciudad, especialmente mucha bandita mexicana.

De ahí vino la idea de llevar este proyecto ‘del otro lado del charco’ de forma itinerante, con aperturas en ciudades como Chicago, Nueva York y Los Ángeles…. y ahora, el Definitely Maybe Bar se prepara para llegar a la CDMX.

Imagen ilustrativa. Foto: Sopitas.com/Definitely Maybe Bar Afflecks.

Lugar del Definitely Maybe Bar en la Ciudad de México

El Definitely Maybe Bar CDMX estará ubicado en el Salón Covadonga, al centro-poniente de la capital mexicana. La dirección es: calle Puebla #121, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

Medios de transporte público más cercanos: Metro y Metrobús Insurgentes (Línea 1 de cada servicio) y Metrobús Durango (también de la Línea 1 del MB). Te dejamos el mapa aquí.

Ubicación del Definitely Maybe Bar en la CDMX. Foto: Captura de Google Maps

Precios del Definitely Maybe Bar en CDMX

La gente del Definitely Maybe Bar CDMX nos confirmó en exclusiva que el cover para entrar será de 300 pesos por día. Se paga en la entrada del lugar el día que asistas y no hay servicios de reservación/pre-booking.

¿Qué días abre y qué actividades habrá?

El Definitely Maybe Bar CDMX abrirá de 11 al 13 de septiembre… y el plan va así: el día 11 habrá un pre-fiesta de 7pm a 2am para comenzar las celebraciones de los conciertos de Oasis en México.

Después, los días 12 y 13 de septiembre (que son los días de los conciertos de Oasis en el Estadio GNP Seguros), se hará cada día una pre-party (de 1pm a 6 pm) y un afterparty (de 10:30pm a 2:00am) estilo festival.

¿Qué amenidades habrá en el bar?

Además de echarte tus tragos, de cantar con todos los que vayan y aventar la fiestota, la gente detrás del bar nos cuenta que habrá esta decoración, memorabilia y toda la onda visual para que te adentres totalmente en la historia de Oasis, además de merch distinta.

El Definitely Maybe Bar en CDMX también promete tener música en vivo y DJ para amenizar cada día de actividades. Y claro, habrá photo opportunities para que te saques la foto a lado de portadas e imágenes de momentos icónicos en la historia de la banda.

**Falta confirmación sobre si estará la expo de la colección de Brian García, una actividad que se estuvo realizando en las pop-ups de Estados Unidos.

Flyer oficial de Definitely Maybe Bar en la CDMX. Foto: cortesía Definitely Maybe Bar Afflecks.

