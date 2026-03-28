Lo que necesitas saber: Antes de su show en el Palacio de los Deportes, Deftones hizo una parada en el Tecate Pal Norte... y qué gozada de show.

Qué maravilla cuando un concierto se convierte en algo más que un montón de gente grabando con su celular. Y cuando un montón de desconocidos se hacen amigos por un instante para disfrutar de una banda como Deftones en el Tecate Pal Norte 2026, sabes que ha sido un momento como pocos.

De alguna forma, todo eso fue tan intenso e inesperado como lo fue el arranque de este show en Monterrey… porque la banda decidió irse recia arrancando con “Be Quiet and Drive (Far Away)”, una canción que muchos pensarían podría aparecer más adelante en el set.

Los contrastes entre los fans de Deftones en el Tecate Pal Norte

¿Se imaginan lo complicado que debe ser armar el setlist para una banda de este tamaño? No debe ser sencillo decidir, de buenas a primeras, que solo integrarás una canción del White Pony (“Change”) al repertorio festivalero.

Por eso, siento cierta envidia de quienes verán a Deftones en el Palacio de los Deportes el 29 de marzo… seguro que ahí habrá una lista de canciones más completa para el gusto del fan añejo.

Pero tranquilos todos porque eso no quiere decir que el show del Tecate Pal Norte 2026 sea olvidable. De hecho, es todo lo contrario.

Después llegó “Swerve City”, seguida de “My Mind Is a Mountain”. Y cuando está última suena, es curioso escuchar cómo algunos fans aún no digieren del todo el increíble Private Music, quizá el más sólido de los tres últimos álbumes que han lanzado.

“¡Esa no, puñetas!”, gritaba un fan. Público difícil para Deftones en el Tecate Pal Nortw, al menos de inicio. Pero el mood cambia a la euforia máxima cuando Deftones te avienta de un golpe “Diamond Eyes”, “Rocket Skates”, “Sextape”, “Hole In the Earth” y “Headup”.

Con ese furioso temazo del Around The Fur, se dio inicio a este momento ‘ritualesco’ donde todos, aunque éramos desconocidos, nos volvimos buenos amigos para compartir el mosh pit más divertido de la vida.

Chino Moreno, de pocas palabras, pero directo cuando debe serlo

El líder de Deftones está posiblemente en uno de sus mejores momentos como vocalista. Va para los 53 años, una edad en la que uno supondría que ya el cuerpo no te deja moverte con demasiada intensidad…

Pero Chino Moreno parece que está viviendo una plenitud total porque va de un lado a otro en el escenario, corriendo, brincando, subiéndose sobre cualquier bocina que se le ponga enfente para desgarrarse la garganta sin pensarlo.

Claro que no cualquiera puede sostener ese ritmo, así que parece una gran estrategia que “Rosemary” aparezca en el set. “Sextones, sextones, sextones”, gritaban los fans que aprovecharon para recordar esa parte del curioso lore de la banda.

Y después de “Infinite Source”, Chino abrió uno de los pocos diálogos que tuvo con el público entre canciones.

“Déjenme verlos, prendan las luces… qué hermosos son. De verdad, gracias por estar aquí”, dijo Camilo ––su verdadero nombre–– a sus fans en el Tecate Pal Norte. A ese montó. de fans sudorosos, intensos y hermanados por los Deftones a lo largo de una hora con 10 minutos más o menos.

Es genial cómo en esos mosh pits pasa de todo más allá de los empujones. Entras en un modo de confianza total que ya hasta los abrazas y los saludas mientras te dejas ir con todo

En fin… lo de Deftones en el Tecate Pal Norte 2026 fue la celebración de una banda incansable en uno de los mejores momentos de su carrera.

Y ojalá que les queden muchos años más porque, uno que es fan durísimo, de verdad que lo goza infinitamente.