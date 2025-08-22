Lo que necesitas saber: El décimo disco de Deftones, ya disponible en plataformas digitales. Aquí nuestra reseña del material

Deftones lanzó Ohms en 2020. Cuatro años antes, en 2016, lanzaron Gore… ambos son discos buenos, pero coincidirán muchos en que quizá no son los más memorables de la banda. Y ahí algunos se preguntarán, ¿lo será su nuevo álbum Private Music?

El tiempo lo dirá. Y así lo decimos pues, más allá de clásicos instantáneos como Around The Fur o White Pony, vistos comúnmente como las joyas de la corona de la banda, los demás discos se han revalorizado con el paso de los años.

Deftones lanzará el disco ‘Private Music’ el 22 de agosto. Foto: Cortesía.

El propio Stephen Carpenter, guitarrista de Deftones, es consciente de ello. “Nuestros discos tardan una década en desarrollarse realmente. Sacamos un álbum y 10 años después, hace lo que crees que habría hecho cuando salió por primera vez“, dijo en una entrevista con The New York Times.

‘Private Music’ de Deftones nos muestra a la banda en su mejor forma en años

Bajo esa lógica, veremos dentro de una década cómo cuaja el disco dentro del legado de la banda. Pero ya de entrada, las cosas pintan demasiado bien con Private Music de Deftones.

Se nota que la banda está en su mejor forma ––al menos en una década–– en muchos aspectos. La calidad creativa/artística es innegable como ha sido en más de 30 años… pero parece que, a nivel personal, desde lo individual hasta su dinámica como amigos y compañeros de banda, están en su punto más equilibrado en mucho tiempo.

Portada del nuevo álbum de Deftones // Instagram: Deftones.

Y es tan destacado como curioso porque no solo están resurgiendo a la interna. En años recientes y por alguna razón, los Deftones se hicieron virales en TikTok y otras redes sociales, lo que reavivó el interés en la banda sobre todo en la época post-pandemia.

Además, están de gira con rotundo éxito (vienen al Corona Capital a la Ciudad de México en este 2025), demostrando así está cualidad atemporal innata que los acompaña y que los distingue de algunas bandas de su generación.

Cartel completo del Corona Capital 2025

5 claves esenciales de ‘Private Music’ de Deftones

Pero bueno, vamos a clavarnos más en Private Music de Deftones, porque tiene muchos detalles que vale la pena destacar.

1. La temática central: Transformarte, renacer y sanar

Si bien Private Music no es un álbum conceptual ni mucho menos una ópera rock, podríamos decir que sí tendría una temática central enfocada en la transformación personal, renacer y sanar. Hay un nivel grande de introspección en ese sentido.

Tenemos por ejemplo “My Mind Is a Mountain”, que según cuenta Chino Moreno a Kerrang, está inspirada en un libro infantil del mismo nombre escrito por Cindy Montenegro. Ese libro básicamente trata de explicarle a los niños el manejo emocional y que es normal sentir varias emociones, desde la felicidad hasta la tristeza.

La canción toca un tema similar, hablando de cómo a veces navegamos entre una tormenta de emociones complicadas, hasta que encontramos “un nuevo destino que nos explora ahora”. Esto conectaría con “cXz” (constantes y ceros), donde parece que se habla de cómo el pasado nos puede perseguir constantemente.

También está “Ecdisys”, que lleva el nombre científico del proceso natural por el cual algunos animales ––reptiles e invertebrados– mudan de piel, haciendo una analogía de cómo podemos dejar nuestra antigua piel atrás y renacer simbólicamente.

Esto le da sentido a la portada de Private Music de Deftones, protagonizada por una serpiente blanca. Y en ese sentido, conecta muy bien con otras canciones “Departing The Body”, donde Chino Moreno usa su imaginario lleno de misticismo para “saborear más allá mientras vamos encantados por lo que espera en el futuro”.

Un tema similar se toca en “Milk Of The Madonna”, donde la letra habla sobre una especie de búsqueda de sanación espiritual en medio de momentos turbulentos, haciendo referencias a pasajes bíblicos y referencias religiosas.

Este enfoque sobre transformarte, renacer y sanar en Private Music de Deftones no es una casualidad. El propio Chino Moreno ha mencionado a Kerrang que lleva tres años de sobriedad, siendo ayudado por Mike Inez (a quien muchos recordarán como bajista de Alice In Chains).

2. El atracción y el romance permanecen

Pero las temáticas que se tocan en Private Music son diversas. Por supuesto, no faltan las canciones de corte romántico y erótico como “souvenir”, “i think about you all the time” y “metal dream”.

Son Deftones en su forma más clásica hablándonos del poder de la atracción y la trascendencia de un amor intenso, muy en sintonía con el tipo de lírica y concepto que hicieron de “Cherry Waves”, “Sextape” y “Rosemary” clásicos absolutos de la banda.

Dato curioso: según cuenta Chino Moreno en su plática con Kerrang, “i think about you all the time” la compuso inspirado en las veces que salía a nadar a la playa en el estudio Shangri-La, propiedad de Rick Rubin (solo prestó el estudio pero no es productor; ahorita vamos a eso).

El vocalista de Deftones dice que en ese momento recordaba las primeras composiciones de Jane’s Addiction, donde Perry Farrell hablaba sobre lo poderoso que es el océano.

3. El regreso de Nick Raskulinecz para ‘Private Music’ de Deftones

Los Deftones atravesaron una etapa de crisis entre 2003 y 2008. Divorcios, estancamiento creativo, abuso de sustancias, problemas internos entre integrantes… justo en la época en que preparaban el Saturday Night Wrist, consideraron seriamente separarse.

Sin embargo, una reunión de emergencia los puso en perspectiva, limaron asperezas y la amistad reavivó tanto que la fuerza creativa los encaminaba a un disco llamado Eros. Pero este nunca salió ya que, en medio de su producción, el bajista Chi Cheng tuvo un accidente de auto que lo dejó en coma en el 2008.

Y después, en 2013, Chi murió…

Nick Raskulinecz, productor de Private Music. Foto: vía Facebook.

Al ver la situación de uno de sus más grandes amigos, los demás miembros de Deftones se acompañaron más fuerte que nunca en el dolor. Y así, canalizaron parte de ello en Diamond Eyes del 2010, producido por Nick Raskulinecz, un productor que tenía créditos importantes junto a Foo Fighters, Stone Sour, Rush y Alice In Chains.

La dinámica de trabajo fue tan buena que repitió como productor en Koi No Yokan del 2012, quizá el trabajo que mejor encapsula las capas atmosféricas de potencia y melodía de la banda.Y ahora, a más de 10 años de ese último disco juntos, Raskulinecz vuelve como productor de Private Music.

No es fortuito que tras los lanzamientos de los dos primeros sencillos de Private Music, los fans más acérrimos de Deftones hayan encontrado un sonido referencia cercano al disco del 2012 de la banda, diciendo casi que este nuevo álbum podría ser un Koi No Yokan 2.0.

Pero Nick Raskulinecz parece que equilibra no solo su propio trabajo con la banda, sino que los ha hecho rescatar algunas fórmulas sutiles y geniales del pasado, además de probar con texturas y arreglos poco convencionales para la banda.

El ejemplo está en las baterías más agresivas que parecen inspiradas en los primeros tres discos de la banda, los riffs duros de “ecdysis” y “cut hand” que bien podrían hallarse en Around The Fur, o algunos elementos vocales de scat, semi-rap y murmullos que también recuerdan a los Deftones en canciones como “Rx Queen” o “Diamond Eyes”.

Detalle curioso: Chino Moreno dice que el murmullo de registro super grave con el que abre y cierra en “Departing The Body”, fue una petición que Nick le hizo al vocalista. “Me recordó mucho a Roger Waters… esa canción es probablemente nuestro mayor guiño a nuestro amor por Pink Floyd”, dijo a Kerrang.

Y en ese sentido, también cabe destacar el protagonismo que Nick le ha dado a Frank Delgado en el trabajo de sintetizadores y teclados para este disco, construyendo una atmósfera constante y puentes como interludio entre canciones como “souvenir” y “cXz”.

4. Nueva incorporación: Fred Sablan

Para quienes no lo conozcan mucho, Fred Sablan ha hecho una muy buena carrera siendo bajista de gira y sesión para artistas como Marilyn Manson, Chelsea Wolfe y Peter Hook and The Light.

Y ahora, tras la salida de Sergio Vega en el 2021, Fred se incorporó como bajista de tour con Deftones. Pero parece que la conexión con él ha sido más fuerte, llevándolo más allá de solo acompañar a la banda sobre el escenario.

Fred Sablan. Foto: vía Facebook.

La línea de bajo de Fred en “ecydsis” es de lo más notable que hay en el disco, con un rasgueo profundo, de tesitura metálica que marcha a la perfección junto al ritmo de la batería de Abe Cunningham.

Y de hecho, “Milk Of The Madonna”, posiblemente una de las canciones más emblemáticas de Private Music de Deftones, nació de una improvisación que estaban haciendo Fred Sablan y el propio Abe.

Una noche, la banda recordó la vez que tocaron en Pinkpop Festival en 1998 y hablaron de lo impactante que era ver a la gente brincando en el festival con cada banda que pasaba. Entonces, querían una canción que pudiera tener ese efecto…

Al siguiente día, Fred y Abe desde temprano improvisaron y se armó el temazo.

5. El resurgimiento de Deftones para nuevas generaciones y un gran estado de forma

Como dijimos, Private Music llega en el mejor momento de forma para Deftones. La reciente gira y el disco le han demostrado a Chino Moreno que puede ser creativo y ser un frontman enérgico sin la necesidad de beber una sola gota de alcohol.

Y la comunión dentro de la banda es quizá la más fuerte desde hace tiempo. El ejemplo está en que el propio Stephen Carpenter, en la entrevista que la banda tuvo Zane Lowe en julio pasado, elogió (quizá por primera vez) los aportes que Chino hizo en la guitarra para Private Music.

Teniendo en cuenta el historial de amistad con algo de animadversión que han tenido el guitarrista y vocalista, esto dice mucho del gran ambiente que hay a la interna.

&t=1s &t=1s

Y como dijimos también, Private Music de Deftones llega en un momento donde el legado de la banda resurge para una nueva generación en plataformas como TikTok. Especialmente, a través de canciones como “Cherry Waves”, “Sextape” o “Be Quiet And Drive”.

Lejos de las redes, ese impacto se nota también en nuevas bandas que los han integrado en sus influencias. Quizá el ejemplo más claro sean los geniales Fleshwater, un proyecto que combina de forma impresionante el post-hardcore, el grunge, el shoegaze y el metal alternativo… y que de hecho telonearon a Deftones un tramo de su gira reciente por Estados Unidos.

Como se puede leer en una reciente entrevista con The New York Times, Deftones han renacido y se nota en el público más adulto y el más joven que tienen. Willow Smith los admira tanto como Dave Gahan de Depeche Mode…

No podemos esperar más para verlos en vivo en México, cuando vengan al Corona Capital 2025 en noviembre próximo. Es un momento realmente esplendido para ser fan de Deftones…

Nuestras 5 imperdibles de ‘Private Music’ de Deftones

1. “Infinite Source”: Probablemente, la canción definitiva de Private Music de Deftones. El riff de guitarra de Stephen Carpenter utiliza un punteo distorsionado pero muy melódico con leves tintes de post-hardcore.

A medida que la canción avanza, las capas de guitarra e instrumentación exploran la parte más melódica de Deftones en su siempre increíble versión más apegada al dream pop y el shoegaze.

Los fans especulan que la banda se estaría dando a conocer sus intenciones de cerrar con este disco su exitosa carrera, sobre todo por el aspecto emotivo en la letra que evoca una despedida y el recuerdo de los buenos tiempos. O quizá, es un agradecimiento a quienes han estado ahí siempre como una ‘fuente infinita’ de inspiración para seguir tocando. ¿Será?

2. “Ecdysis”: Fred Sablan demuestra por qué fue el elegido para tomar el bajo en esta producción. Y luego, la canción se construye sobre un riff que te recordará los días del Around The Fur, con puentes y coros que bien podrían encajar en Diamond Eyes, Koi No Yokan u Ohms.

Esta es una de las que refuerzan el mensaje principal de Private Music de Deftones: renacer, dejar nuestra antigua piel atrás, justo como las serpientes cuando tiene su ecdisis.

&list=PLNRsYvRgbfmrOHsRoeSLBfIuwHUiPgT5O&index=3 &list=PLNRsYvRgbfmrOHsRoeSLBfIuwHUiPgT5O&index=3

3. “Cut Hands”: podría ser la canción más cercana al nu-metal/rap metal que Deftones haya creado en mucho tiempo. El bending de Stephen en los versos le da mucho peso específico al track, mientras Chino Moreno hace un semi-rap gritando… y logra recordarnos por qué es el vocalista más sobresaliente de su generación.

También destacar a Frank Delgado, quien logra darle una atmósfera espectacular en momentos muy específicos a la canción ––sobre todo el coro–– con unos sintetizadores acuosos que parecen sutiles, pero que ayudan a que el caos se escuche en forma.

&list=PLNRsYvRgbfmrOHsRoeSLBfIuwHUiPgT5O&index=9 &list=PLNRsYvRgbfmrOHsRoeSLBfIuwHUiPgT5O&index=9

4. “i think about you all the time”: mientras la mayoría de Private Music explora la transformación y la sanación para renacer, canciones como esta liberan un poco de peso temático para hablar de… amor.

Es una clásica canción romántica de Deftones que explora la atracción física y emocional al estilo “Sextape” o “Cherry Waves”, con un sutil arreglo de guitarra acústica que aparece escondido entre las capas de guitarra eléctrica en la parte final. Pequeño detalle, pero muy agradable verlos probarlo.

&list=PLNRsYvRgbfmrOHsRoeSLBfIuwHUiPgT5O&index=7 &list=PLNRsYvRgbfmrOHsRoeSLBfIuwHUiPgT5O&index=7

5. “Milk Of The Madonna”: hubo mucho debate cuando se lanzó como sencillo por la similitud que tenía en riff y ritmo con canciones como “Swerve City” o “Mein”… pero es una canción demasiado buena que reinventa esos clásicos.

Abe Cunningham vuelve a las formas más agresivas y emocionantes en la batería, proporcionando el ritmo necesario para que esta sea una pieza imprescindible en vivo.

Y Chino, en esta idea constante de transformación, explora la sanación desde un punto de vista espiritual utilizando aparentes pasajes bíblicas y referencias religiosas.