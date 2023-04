Así fue como se creó el video "Around The World" de Daft Punk

Sin temor a equivocarnos podemos decir que “Around The World” de Daft Punk, no sólo es una de las canciones más emblemáticas que musicalizaron los finales de la década de los 90, sino que también fue de las piezas con las que comenzó el legado del extinto dúo francés.

“Around The World” fue uno de los sencillos promocionales del icónico ‘Homework’, disco debut con el cual Guy-Manuel y Thomas Bangalter, las mentes detrás de Daft Punk, dieron una cátedra de cómo experimentar y explorar los sintetizadores.

Portada del ‘Homework’ de Daft Punk. Foto: Daft Punk

En 1997 Daft Punk lanzó “Around The World”

El video de dicha canción seguramente lo recuerdan: un grupo de robots, otro de nadadoras, uno más de atletas, momias y también de calaveras que bailaban de manera sincronizada en una plataforma con luces de colores en el fondo.

Dicha coreografía la creó la española Blanca Li, quien montó los pasos que cada uno de los grupos repetían en la canción y mismos que grabaron a una velocidad más lenta a la que se escucha en el video oficial de “Around The World”.

Blanca Li fue la encargada de montar la famosa coreografía. Foto: Daft Punk

Así es como se hizo el video de “Around The World” de Daft Punk

Así se ve en el video del ‘Making Of’ que Daft Punk publicó en su canal de YouTube hace casi un año y en donde podemos ver cómo los bailarines practican los pasos mientras al mismo tiempo otros involucrados comienzan a idear otros elementos famosos en el videoclip.

La plataforma con las escaleras y el círculo de vinilo, las luces de colores (que fueron controladas a computadora por Oliver Gondry), los trajes y bocetos de otras cosas más aparecen en el video del ‘Making Of’ de “Around The World” que pueden checar a continuación:

El director Michael Gondry fue quien realizó el videoclip para el dúo francés

Hablando del video de “Around The World”, éste fue dirigido por el director francés, Michael Gondry, conocido por su trabajo en cintas como Eternal Sunshine of the Spotless Mind, o videos para artistas como Björk, The Chemical Brothers y The White Stripes.

En otro video donde el director dio a conocer el concepto, Gondry indicó que tener un baile en el video musical fue porque la banda le dijo que le agradaba la idea, aunque el reto era crear algo que le gustara porque no le encantaban los videos de ese tipo.

Daft Punk le dio algunas ideas a Michael Gondry sobre el video de “Around The World”. Foto: Getty Images

“Around The World” tiene todo un concepto detrás del video

“Inicié la coreografía con la idea de representar a cada instrumento con un grupo de bailarines, capturando sus características en la mayor medida de lo posible” detalló Michael Gondry sobre el video donde tuvo la ayuda de Blanca.

En “Around The World”, los bajos los representaban los atletas; las cajas de ritmos, por las momias; las guitarras son los esqueletos, los vocoders eran los robots y los sintetizadores estaban representados por las nadadoras. ¿Qué les parece?