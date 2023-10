Lo que necesitas saber: Mark Foster nos cuenta cómo escribió "Pumped Up Kicks" de la manera más inesperada e improvisada posible.

Podemos considerar a “Pumped Up Kicks” de Foster de People un clásico total de la década del 2010. En ese sentido, hay muchas razones para considerar a la canción de Mark Foster y compañía como un hito en su momento.

No solo fue el sencillo que catapultó a la banda al éxito internacional; también nos demostró que se podía triunfar en el mainstream incluso siendo un proyecto emergente.

De hecho, antes de acaparar un incesante tiempo de reproducción en la radio, la canción primero se publicó como un track para descargar gratuitamente en las redes de la banda. Fue así como se popularizó en primera instancia antes de llegar a la parte más alta de la industria musical.

Dentro del legado y la historia de “Pumped Up Kicks de Foster the People, podríamos decir que fue una de las primeras rolas de la época reciente que se hizo un éxito viral. Pero más allá de eso, la canción es bien recordada por su trasfondo…

El significado de “Pumped Up Kicks”

Una parte del éxito de la canción se basa en una fórmula que se ha utilizado desde tiempos inmemorables: realizar un tema que musicalmente suene alegre, pero que contenga una letra oscura. Como muchos recordarán, la canción de Mark Foster hablaba sobre un problema social que históricamente ha marcado a Estados Unidos: el uso de armas entre jóvenes en las escuelas.

Todo se relataba desde la perspectiva de Robert, un chico aparente marginado y aislado socialmente que encontraba la pistola de su papá. Y de esta manera, nos adentrábamos en sus pensamientos homicidas. Claro que en un inicio, la canción no iba a tomar ese escabroso camino en su composición.

Por ahí se ha dicho (o al menos eso es lo que se lee en el sitio SongFacts) que la palabra ‘gun’ en el coro iba a ser originalmente una metáfora sobre la confianza. Entonces, el significado de la canción sería distinto y un poco más oprtimista… al menos hasta que a Foster se le ocurrió el primer verso, ese que abre con “Robert’s got a quick hand…”.

A partir de ese momento, el concepto de la canción evolucionó. Y detrás de esa melodía aparentemente alegre, se escondía un significado oscuro sobre uno de los tantos problemas derivados de la portación legal de armas en Estados Unidos.

La historia de “Pumped Up Kicks” de Foster the People contada por su creador

Ahora bien, ¿cómo comenzó la composición de la canción? Aunque no lo crean, este tema se empezó a desarrollar de la manera más random posible. Según nos contó el mismísimo Mark Foster en una entrevista, todo se dio después de una sesión de estudio cuando se dirigía a su casa.

La cosa es que había bastante tráfico y qué mejor que aprovechar ese tiempo en armar la letra. Sin duda, hablamos de un momento muy improvisado que le cambió la vida a la banda. Y más allá de lo que crearon, el vocalista de la banda atribuye la importancia de la canción a al recepción de la gente, gracias a la conversación tan importante que se retomó alrededor de su temática

Aquí Mark nos cuenta la historia de “Pumped Up Kicks” de Foster the People. Si quieres conocer más a fondo la historias de las canciones más icónicas de tus artistas favoritos, no te pierdas Detrás de la Canción x Sopitas.com.

