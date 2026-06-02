Lo que necesitas saber: Traemos en el radar a Die Spitz, un cuarteto de Austin que trae un rock filoso y directo.

Die Spitz es muestra de que el rock está retomando fuerzas, lento, pero seguro. El cuarteto de Austin es un trancazo de energía distorsionada que no dejarás de escuchar, con una dosis de encanto sombrío que las hará colarse a varias de tus playlists.

Te contamos todo sobre Die Spitz, antes de que se vuelvan unas gigantes del rock. Las traemos en el radar y acá te explicamos por qué.

En el radar: el caos distorsionado de Die Spitz

¿A qué suena Die Spitz?

Si extrañas la pesadez cruda de proyectos noventeros como L7 o Babes In Toyland en actos actuales que puedas ver de gira, tienes que escuchar a Die Spitz. Desde sonidos de feedback, cables siendo conectados, hasta los gritos de su vocalista Ava Schrobilgen, su propuesta es una mezcla que toma la base del grunge, momentos de heavy metal y mucha actitud punk rock.

Las integrantes de este cuarteto de Austin, Texas, presumen influencias que van desde Black Sabbath, Ozzy Osbourne e Iron Maiden, hasta Nirvana, PJ Harvey, Title Fight y Deftones. Hay momentos en los que tienen la obscuridad de Soundgarden y la intensidad cruda de Deap Valley.

Canciones esenciales de Die Spitz

Te recomendamos escuchar completitos su EP Teeth (2023), y su primer LP, titulado Somtehing To Consume. Si traes algo de prisa, te dejamos las indispensables:

“Throw Yourself to the Sword” es de lo más pesado que podemos escuchar del Something to Consume (2025), liderada por un riff digno de heavy metal.

La abridora de su LP “Pop Punk Anthem (Sorry for the Delay)” te va a dejar picado, con versos turbulentos hasta explotar en un coro descontrolado mezclando a la perfección sus influencias de Mudhoney y los Pixies.

“Chug” es puritito rock condensado: sobre un riff, la actitud y los gritos de los coros son lo que la hacen una rolota que te hace pensar en un mosh pit.

Finalmente, “RIDING WITH MY GIRLS” es una rola acelerada, con un riff elástico que es la base de una rola que podría ser su “Cowboys from Hell” con letras autoreferenciales: “But now everything, everything is gonna be okay

‘Cause I’m riding with my girls, aye, aye”

Así suena Die Spitz en vivo

Ir a un concierto de Die Spitz es meterse al caos absoluto, con distorsiones que suenan aún más desgarradoras que en el estudio. Son una de las bandas nuevas en vivo divertidas y enérgicas, que hay que ver en vivo para experimentar su propuesta completa.

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La cosa es de manual del rock: crowdsurfing, brincos, volteretas, patadas voladoras y muchos mosh pits.

¿Han colaborado o trabajado con otros proyectos?

Gracias a la fuerza de sus presentaciones, han recorrido giras y festivales abriendo conciertos para nombres pesados como Amyl and the Sniffers, Viagra Boys, OFF!, Sleater-Kinney, Foo Fighters y participarán en el festival Field of Vision, de King Gizzard and the Lizard Wizard.

Por si fuera poco, su primer disco de larga duración, Something to Consume, fue producido por Will Yip (conocido por su trabajo con Turnstile y Mannequin Pussy) y editado bajo el sello de Jack White, Third Man Records.

Estarán de gira junto a Cashier y Faetooth, y tienen fechas abriéndole a Olivia Rodrigo.

3 datos curiosos sobre Die Spitz

Además de salir de gira con grandes bandas, en 2023 arrasaron en los Austin Music Awards (los premios musicales más importantes de su ciudad natal), llevándose a casa múltiples premios, incluyendo Mejor Banda Nueva y Mejor Banda de Punk, algo poco común para un grupo con una trayectoria tan corta en ese momento.

Un caos multi-instrumental de 3 voces: Lejos de tener a una sola líder, la banda cuenta con tres vocalistas principales. Además, a excepción de Kate Halter en el bajo, Ava Schrobilgen, Eleanor Livingston y Chloe de St. Aubin se la pasan intercambiando habitualmente la batería y las guitarras en pleno escenario.

Amigas desde la infancia: La alineación está fuertemente basada en la amistad. Ava y Eleanor se conocen desde que estaban en preescolar, luego se hicieron amigas de Kate en la secundaria, y finalmente reclutaron a Chloe como baterista apenas unas semanas antes de dar su primer concierto en 2022.