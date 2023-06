Amanhã vou estar com o Secretário Nacional de Defesa do Consumidor. Vocês não estão sozinhos! Não vou recuar até que a “Lei Taylor Swift” seja aprovada e torne crime a venda de ingressos por cambistas no Brasil!#TaylorSwift #TaylorSwiftErasTour #LeiTaylorSwift pic.twitter.com/fZcP724CNq