Lo que necesitas saber: Como cada 8 días, te traemos la recopilación con los discos y las canciones más destacadas de la semana. ¿Cuál es tu favorita?

Llegó el refresh semanal para tus listas de reproducción. Y sí, nuevamente tenemos mucho material al que vale la pena echarle oído con los discos y canciones de la semana.

Nuevas canciones de St. Vincent, Vampire Weekend y Pond; anuncios de discos de Bernard Butler y John Cale; nuevos álbumes de Chicano Batman, Ride, Beyoncé y Reyna Tropical… Pura música imperdible.

Imagen ilustrativa. Foto: Fox.

Aquí los discos y canciones de la semana

Y antes de pasar a los detalles, pasen a escuchar la selección musical de la semana aquí. Ahí nos cuentan cuál fue su lanzamiento preferido, su nueva canción favorita o el disco que les voló la cabeza.

Kings Of Leon nos trae una balada cargada de emotividad con “Split Screen”

Una nueva era empezó para Kings Of Leon, a quienes recientemente vimos en el Vive Latino. Ahí también debutaron en vivo “Mustang”, el primer sencillo de lo que será su nuevo disco Can We Please Have Fun. La primera impresión que nos dejó aquella canción fue la de un track bastante animado y divertido, pero parece que eso no marcará del todo el concepto del material que se viene.

Esto lo decimos gracias a “Split Screen”, una nueva canción a manera de balada que pone en marcha el lado más melancólico de los Followill y que es perfecta para entender cuánto duele la lejanía y los momentos en los que, por miedo, no externamos nuestros sentimientos.

Y si no lo tienen en la agenda, anoten: el nuevo disco de Kings Of Leon llegará a nuestras vidas el próximo 10 de mayo.

St. Vincent se dice inolvidable de una manera extrañamente poderosa con “Flea” ft. Dave Grohl

Hay personas que no se nos salen de la mente, para bien o para mal. Y en muchos casos, esos pensamientos intrusivos son como el mordida de una pulga: te arde, te pica y te pone quejumbroso.

Bueno, pues por ahí va esta genial canción llamada “Flea” que St. Vincent lanza como el segundo adelanto de su disco All Born Screamin, listo para salir a plataformas y formatos físicos el 26 de abril.

Ya con “Broken Man”, Annie Clark nos había mostrado que viene con ganas de pegarle duro a la distorsión. Esas mismas sensaciones regresan en esta nueva canción, que además trae una vibra muy noventera, muy grungesca y psicodélica. Muy rifado Dave Grohl en la batería, por cierto. Tremenda combinación.

Vampire Weekend se une a las canciones de la semana con “Mary Boone”

¿Uno de los regresos del año? Pero por supuesto. Han pasado cinco años desde el último disco de Vampire Weekend y con una pandemia de por medio, la espera se sintió más larga. Pero la banda ya tiene listo este material titulado Only God Was Above Us listo para llegar la próxima semana, el 5 de abril.

Para ir tentando el terreno, los liderados por Ezra Koenig comparten “Mary Boone” inspirada en la curadora de arte y coleccionista del mismo nombre. El nombre del tema no es coincidencia pues ella es una figura importante que promovió el arte en los años 80 en la escena neoyorquina…

Y bueno, este disco se inspirará bastante en la ciudad de Nueva York antes del nuevo milenio. La producción es genial, con un toque ahí medio lo-fi y una base ambient con una secuencia de piano y ritmo semi electrónico que te recordará las mejores épocas de Moby (otro destacado neoyorquino).

Reyna Tropical lanza su disco debut ‘Malegría’ y necesitas escucharlo ya

“Dale tiempo al sufrimiento, reciclando el dolor y convirtiéndolo en amor”... ese verso pertenece a la canción “Ya va a pasar” que, aunque no forma parte del disco debut de Reyna Tropical, se lanzó como preámbulo para mostrarnos el concepto detrás de este magnífico material discográfico llamado Malegría, que llega nuestra lista de discos y canciones de la semana.

Fabi Reyna, la mente creativa que lidera el proyecto, ha hecho de su primer álbum de larga duración un compilado de canciones donde convergen la música tropical, el afrobeat, arreglos electrónicos, el infinito folclor latino, suaves líneas de guitarra eléctrica y una voz casi susurrada que te llena de nostalgia. Y todo eso tiene un por qué…

Portada del disco debut ‘Malegría’ que lanzará Reyna Tropical. Foto: Especial.

Reyna Tropical era un dúo en el que Fabi componía junto a Nectali “Sumohair” Díaz, su mejor amigo y reconocido productor de origen mexicano radicado en Los Ángeles. Ambos se embarcaron en un viaje por diferentes partes de Latinoamérica para aprender de diferentes estilos musicales, esto con el objetivo de enriquecer lo que tenían planeado para su disco debut.

Lamentablemente, Sumohair falleció en 2022. Pero Fabi continuó con el proyecto, ahora como solista, para terminar lo que habían empezado y conmemorar el legado de –como le ha dicho abiertamente– su alma gemela musical.

El resultado es un diario sobre el orgullo queer, la latinidad, el desahogo por el dolor de la perdida, la felicidad de los recuerdos, el amor, la tristeza y el valor de sobreponerse a la ausencia. Un discazo por completo del que te dejamos la reseña acá.

Javier Blake se pone retro con “Tiempo al tiempo”

Javier Blake se presenta en el Tecate Pa’l Norte y no hay mejor momento para llegar a un festival que estrenando música. Así que el también vocalista de División Minúscula nos comparte “Tiempo al tiempo” con una innegable vibra retro, como de himno pop rock de los 80 con acordes de guitarra emotivos y sintetizadores/teclados adornando el track.

¿Y de qué va la rola? Pues es difícil aceptar cuando un vínculo amoroso parece no dar más. Y ahí surge la duda: ¿esto fue algo equivocado? “No, esto nunca fue un error”, dice uno de los versos más significativos de la canción, con lo que se nos da una idea de que las cosas se pueden arreglar, siempre que haya amor y convicción de por medio.

Temazo para los enamorados empedernidos que no la anden pasando del todo bien. Ya queremos ver qué viene y cuándo sale el nuevo disco de Javier Blake.

Agárrense que se viene nuevo disco de Pond

Cuando lanzaron “Neon River” hace poco, nos sorprendió la esencia más rockera que Pond estaba adoptando. Guitarras estilo Led Zeppelin con la innegable psicodelia que ha caracterizado al combo australiano desde siempre.

Y ahora, con “(I’m) Stung”, la banda deja un poquito atrás la influencia hard rock para encaminarse más hacia el glam rock que por momentos recuerda al David Bowie de la época de Ziggy Stardust.

¿Podrá ser este disco una oda a esas vibras setenteras? Como que se siente que sí. Stung!, el nuevo disco de Pond, sale el 21 de junio para que lo tengan en el radar. Una de nuestras canciones de la semana preferidas, eh…

John Cale prepara un nuevo disco y nos adelanta el material con “How We See The Light”

El legendario ex Velvet Underground nos trajo el año pasado el disco Mercy, y decidió que no era momento de descansar. Para este 2024, prepara el terreno para el lanzamiento del álbum POPtical Illusion que llegará el 14 de junio.

A diferencia del disco pasado, donde contó con un elenco de invitados de lujo desde Weyes Blood hasta Animal Collective, esta vez ha decidido construir un material por cuenta propia. La profunda voz de Cale queda magnifica entre un montón de capas y efectos, todo a través de una instrumental electrónica llena de melancolía. Y si no nos creen, chequen su nueva canción “How We See The Light”.

SÍ, Bernard Butler regresará con su primer disco solista en 25 años

No les mentimos: tuvieron que pasar más de dos décadas para que Bernard Butler se animara a sacar un nuevo disco como solista. Muchos le recuerdan por su trabajo en los mejores discos de Suede y por su trabajo con otros artistas británicos desde The Libertines hasta Pet Shop Boys.

Y en suma de todo, tiene dos discos solistas lanzados en 1998 y 1999. “Durante mucho tiempo, tuve mucho miedo y estaba felizmente distraído e involucrado en mucha música… pero me di cuenta que mi historia estaba definida por lo que alguna vez fui, más que por lo que soy ahora“, dijo Butler en el comunicado del anuncio de Good Grief, disco que llega el 31 de mayo.

Para tener una probadita de lo que se viene, el inglés compartió recientemente “Camber Sands”, una balada inspiradora de toques folk de esas que pegan duro y que –aunque suene algo cliché, jeje– será tu nueva canción favorita para reflexionar sobre la vida mientras vas por la carretera.

Chicano Batman regresa con el disco ‘Notebook Fantasy’

Fresco, chill y con mucho estilo… Notebook Fantasy, el nuevo disco de Chicano Batman, es todo eso y más. La banda nos trae un material que te lleva desde los riffs distorsionados de “Beautiful Daughter” hasta piezas de corte folk rock/art-rock como “Parallels” o “Tears Away”, con mucha presencia de cuerdas violinescas.

La esencia funky soul con atmósfera psicodélica la tenemos en rolas como “Fly” o “The Way You Say It”, mientras que el sabor latino experimental llega con “Lei Lá”. La fortaleza de este disco no solo es la ejecución y lo bien trabajadas que están las canciones, sino también lo impredecible que es en cada tema.

Chicano Batman se rifó duro con este disco y lo bueno es que los podremos ver pronto por acá en México.

Ride también regresa con el disco ‘Interplay’

Aquí en su confiable listado de discos y canciones de la semana, no podíamos saltarnos a los legendarios Ride. Otro de los regresos emocionantes del año, si tomamos en cuenta que tenían cinco años sin traer nuevo material.

Y bueno, el material es justo lo que uno esperaría: temas melódicos y distorsionados para recordarnos por qué son leyendas absolutas del shoegaze. Pero este disco no se limita a esa etiqueta que por momentos pudiera parecer estereotípica.

“Monaco” es un tema que juguetea con el synthrock; “Stay Free” es un poco más crudo y nos ofrece un sonido que va del folk con tintes medio Nick Cave; “Sunrise Chaser” y “Midnight Rider” rozan el new-wave/post-punk… Un discazo absoluto el Interplay de Ride.

Beyoncé experimenta en el country con ‘Act II: (Cowboy Carter)’

No podemos negar que la música country se ha estigmatizado como un género dominado por artistas blancos. Y en ese sentido, desafortunadamente se han olvidado las raíces afrodescendientes del mismo. Pero Beyoncé, una de las máximas estrellas pop de la época moderna, ha decidido celebrar ese origen con un disco conceptual que la ve salir de su zona de confort.

Su increíble voz R&B combina perfecto con todos los elementos country (aunque también se perciben otras influencias desde el soul clásico, el gospel y el blues). Además, Dolly Parton, Miley Cyrus, Post Malone y Willie Nelson aparecen como invitados, convirtiendo este material en el experimento pop más ambicioso del año hasta el momento.

Discos y canciones de la semana: Menciones honoríficas

Windows – Raindrops on the Open Road (EP)

Gran Sur – ¡Bravo! (EP)

Cancamusa – “Te conocí”

DIIV – “Everyone Out”

Howwdy – “Make Ya Proud”

Blondshell – “Docket” ft Bully

Te puede interesar