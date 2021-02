‘Distrito Federal’: Regresa el D.F. en forma de disco del Instituto Mexicano del Sonido.

Desde 2017 nos despedimos del Distrito Federal para mudarnos a una metrópoli bautizada como Ciudad de México, lo que cambió varias cosas de nuestro amado D.F: la imagen del gobierno, el color de los taxis y hasta el nombre de las delegaciones (ahora alcaldías). Poco a poco transitamos del hogar que adoramos a una capital nueva, sin poder dejar de usas esas dos letras para referirnos a este lugar.

La transformación fue el cierre de una época, un cambio de casa, en la que se había originado también uno de los proyectos de música urbana y local que se encuentra impregnado en las calles e identidad de la capital del país: el Instituto Mexicano del Sonido, quien ahora homenajea al lugar que lo vió nacer como proyecto.

El sucesor del Disco Popular (2017) contiene una decena de canciones que le hablan al oriundo del D.F., pero extrañamente es tan local que se vuelve una obra universal, con la que todos pueden relacionar las historias de la calle y el baile urbano. Además, la paleta de sonidos que usa el Mexican Institute of Sound no discrimina ritmos ni instrumentos, y es una clase magistral sobre la cultura del sampleo.

Un soundtrack de la capital mexicana

Son notables las referencias a la cultura capitalina, y rolas como “Dios” y “Se Compran” son celebraciones en sintetizadores e instrumentos regionales que tienen un valor agregado para quien es mexicano, conoce el DF y sabe que las discusiones sobre su comida no faltan, y tampoco se ausentan quienes diario recuerdan que compran objetos usados o fierro viejo.

La reinterpretación de un clásico de la ciudad, entre capas de sintetizadores y guitarras, nos hace proponerla como reemplazo para la versión gritona que escuchamos día tras día:

D.F. es un disco habitable, con rutas claras de la ciudad: las baladas (“La Luna de Noviembre”), las cumbias bailables (“El Antídoto”) y los himnos callejeros (“Se Compran”). Camilo Lara reunió a un grupo de colaboradores fascinante y diverso: Dan The Automator, Graham Coxon, La Perla, Duckwrth, Cuco, y La Banda Misteriosa se unen sin tocar la esencia del proyecto local, sumando en la medida precisa la identidad de los invitados.

Sampleos y cumbias de autor

Camilo Lara maquila samples de mundos apartados, como lo escuchamos en la convivencia de bongos con bajos sintetizados y trompetas en la base potentísima de “Vamos”, beats y metales que dan entrada los versos de Duckwrth y BIA en un llamado para tomar las calles como propias.

Por otro lado, la cumbia (y post cumbia) toma otras dimensiones como género popular cuando interviene el IMS, lo que disfrutamos en la rebajada “El Antidoto”, con ese característico efecto hipnótico de una cumbia oscurona, que tiene una magnitud mayor cuando las percusiones clásicas se montan en un beat pesado y la ideal intervención de La Perla, quien invita al baile para curar cualquier mal.

En ese mismo género nos encontramos con “La Balada de la Aspirina”, que refuerza las propiedades curativas de bailar sin pena, con sintetizadores que crean una atmósfera misteriosa a ritmo de cumbia.

Colaboraciones inesperadas que funcionan

La emblemática guitarra de Graham Coxon abre en un ritmo guapachoso “My America Is Not Your America”, y además, el integrante de Blur se rifa los coros en esta rola que nos identifica como latinos al lanzar el mensaje de que América es un continente y no un país (aunque los gringos opinen distinto), y que somos parte del mismo mundo, independientemente de dónde nos haya tocado nacer.

Da muchísimo gusto ver a Cuco presente en este disco, en un elegante bolero titulado “Paloma” que también hereda muchísimo de la canción de amor por excelencia que hemos escuchado por décadas, reimaginado con bases sintetizadas y un canto dolido y esperanzado que ha sido constante en nuestra historia musical.

El álbum es un homenajazo a México y en particular a su capital, pero cuenta con canciones que le hablan al latino también, y representa al país hasta en el códice reinventado que presenta como portada. Para este lanzamiento, el IMS preparó edición especial de vinil rosa y un par de serigrafías (que puedes comprar aquí), celebrando el séptimo disco del Instituto fundado por Camilo Lara, esencial para entender la música defeña.

Tracklist del IMS

01. Se Compran

02. Dios

03. El Antídoto (feat. La Perla)

04. La Luna de Noviembre

05. Vamos (feat. BIA, Duckwrth)

06. My America Is Not Your America (feat. Graham Coxon)

07. La Balada de la Aspirina

08. Cruzando el Río (feat. Joe Crepúsculo)

09. Paloma (feat. Cuco)

10. The Lunatics (feat. Banda Misteriosa)