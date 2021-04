Falleció a los 50 años el legendario rapero y actor DMX

La industria de la música y la escena del hip-hop están de luto. Luego de una semana de especulaciones sobre su estado de salud, se acaba de reportar el fallecimiento de DMX este viernes. El legendario rapero tenía 50 años de edad.

Fue el pasado 2 de abril cuando cuando Earl Simmons -su nombre real- tuvo que ser hospitalizado en Nueva York tras sufrir un infarto. Tras colocarle el soporte vital, el también productor presentó complicaciones por una insuficiencia pulmonar y cerebral que lo dejó en estado vegetativo durante el tiempo que permaneció internado.

Reportan la muerte de DMX

Este viernes 9 de abril, se confirmó la muerte de DMX. Los allegados al creador de It’s Dark and Hell is Hot agradecieron el apoyo que se les ha brindado en estos momentos. “Nos entristece profundamente anunciar hoy que nuestro ser querido, DMX, cuyo nombre de nacimiento es Earl Simmons, falleció a los 50 años en el Hospital White Plains con su familia a su lado después de haber sido sometido a soporte vital durante los últimos días”, se lee en un comunicado (vía Consequence of Sound) que lanzó su familia.

A principios de este mes de abril, se reportó que el rapero sufrió un infarto presuntamente debido a una sobredosis de drogas, por lo que tuvo que ser hospitalizado. Sin embargo, su abogado Murray Richman comentó en los recientes días que no se podía confirmar este diagnóstico. Por el momento, no se ha revelado la verdadera causa.

“Earl fue un guerrero que luchó hasta el final. Amaba a su familia con todo su corazón y apreciamos el tiempo que pasamos con él. La música de Earl inspiró a innumerables fanáticos en todo el mundo y su legado icónico vivirá para siempre. Agradecemos todo el amor y apoyo durante este momento increíblemente difícil. Respete nuestra privacidad mientras lamentamos la pérdida de nuestro hermano, padre, tío y el hombre que el mundo conocía como DMX”, remata el comunicado emitido por los familiares del artista.

La vida y carrera del rapero

Earl Simmons, conocido mundialmente como DMX, nació en Mount Vernon, Nueva York el 18 de diciembre de 1970. Hacia mediados de la década de los 80, Simmons comenzó a rapear como exponente de la escena local neoyorquina y a principios de los 90 empezó a colaborar con artistas como LL Cool J Jay-Z y Ja Rule. Con estos dos últimos, conformó el grupo Murder Inc.

A lo largo de su trayectoria, mantuvo algunas disputas y beefs con otros exponentes como el propio Jay-Z Busta Rhymes e incluso Eminem, aunque varias de ellos terminaron en buenos términos.

Su primer álbum de estudio, It’s Dark and Hell is Hot, llegó en 1998 y se convirtió un éxito dentro de la industria de la música al convertirse en multiplatino. De ese material, destacaron canciones como “Ruff Ryders ‘Anthem”, “Get At Me Dog”, “Stop Being Greedy” y “How It’s Goin’ Down”.

Posteriormente, DMX lanzó varios álbumes más obteniendo un éxito considerable, por ejemplo, con Flesh of My Flesh, Blood of My Blood, …And Then There Was X o Grand Champ. En el cine, DMX apareció en largometrajes como ‘Belly’, ‘Romeo Must Die’, ‘Exit Wounds’, CRadle to the Grave’ y ‘Never Die Alone’.

Su vida también estuvo marcada por su conocido abuso de drogas, lo que le valió constantes problemas legales, aunados a otras acusaciones por crueldad animal y otros cargos. En algunos periodos se mantuvo en rehabilitación, siendo una de las más recientes en 2019.