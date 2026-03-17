Lo que necesitas saber: 'Oasis Live '25' fue la gira con la que los hermanos Gallagher regresaron a los escenarios, luego de más de 15 años.

Casi como la nueva versión de Kill Bill… así dura el documental de Oasis que se grabó durante su gira de reencuentro, en 2025. Y eso que ya la redujeron, adelantó el productor Steven Knight.

Oasis, 2025 / Foto: facebook.com/OasisOfficial

Aunque es sobre la gira de regreso de Oasis “tiene una historia” el documental

Sí, el mismo Adam Knight que es creador de Peaky Blinders. En entrevista promocional de la película que cierra la historia de la familia Shelby, Knight se dio tiempo para comentar un poco sobre el documental de Oasis y, según sus palabras, está quedando muy fregón.

“Es fenomenal”, comentó Steven Knight en entrevista con Project Big Screen. Pero bueno, en caso de que digan “paso” por la duración, el productor asegura que habrá trabajo para acortar un poquito más la duración… porque, dura cuatro horas después de una primera reducción de tiempo.

Oasis en México, Estadio GNP / Fotografía @oasis

“Pero es un documental con una trama, ¿entiendes? En realidad tiene una historia. Y luego la hemos ampliado… ya lo verás cuando la veas”, presumió Steven Knight, quien agregó que para el trabajo entrevistó a Noel y Liam Gallagher y todo es oro puro: “No paraban de soltar frases ingeniosas. Son divertidísimos”.

Fotos: Stephania Carmona

En marzo de 2025 se dio a conocer que Steven Knight trabajaba para el documental del regreso de Oasis. Por el momento, el filme lleva el mismo nombre que la gira que trajo de vuelta a la banda a los escenarios: Oasis Live ’25.

Noel Gallagher sólo ha visto fragmentos del trabajo

Knight es el productor del trabajo dirigido por Dylan Southern y Will Lovelace, quienes ya tienen experiencia en la labor de documentar a una banda. Trabajo suyos son Shut Up and Play the Hits de LCD Soundsystem y Meet Me in the Bathroom, el cual retrata la escena musical de Nueva York a inicios de los 2000.

Sobre el nuevo documental de Oasis no hay mucho más qué decir. Por ahí Noel Gallagher comentó hace poco que logró ver algunos fragmentos… así que no puede dar una opinión al respecto.