Lo que necesitas saber: Maestros de todo el país acudirán este viernes 15 de mayo a la CDMX para exigir un aumento salarial del 100% al sueldo base, justicia social y la eliminación de la ley de ISSSTE de 2007 y la reforma educativa.

Una vez más, una megamarcha amenaza con colapsar las principales vialidades de la CDMX… se trata de la movilización de miles de integrantes de la CNTE que realizan cada año con motivo del Día del Maestro.

Foto: @CNTE.enlace

Megamarcha de la CNTE el Día del Maestro

Mediante redes sociales, los trabajadores de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) convocaron a una megamarcha en la Ciudad de México el próximo viernes 15 de mayo.

Con esta nueva movilización, profesores de todo el país buscarán visibilizar las problemáticas que enfrentan y exigir ante las autoridades:

Justicia social y laboral

Abrogación de la reforma educativa

Desaparición del esquema de UMAs y Afores

Jubilación por años de servicio

Cálculo de pensiones en salarios

Eliminación de la Ley del ISSSTE de 2007

Aumento salarial del 100% al sueldo base

CNTE realiza bloqueos en la CDMX // Facebook: Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación

Ruta y calles cerradas de la megamarcha

Este viernes, los maestros se reunirán a las 9:00 horas en la Ex Normal Superior, ubicada cerca de la estación San Cosme de la Línea 2 del Metro.

A diferencia de otras marchas, esta vez la convocatoria no menciona la ruta ni el lugar al que se dirigirá el contingente. Aunque si marchan a la Plaza de la Constitución, algunas avenidas afectadas serían:

Avenida Ribera de San Cosme

Circuito Interior

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Calles del primer cuadro de la ciudad (en el Centro Histórico).

Anuncio de megamarcha por el Día del Maestro // Facebook: Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación

Pero bueno, mantente atento a las afectaciones viales si es que planeas salir en la CDMX, porque este Día del Maestro pinta para ser caótico en cuestión de movilidad.

Por otra parte, en la mañanera del 15 de mayo, Claudia Sheinbaum felicitó a los/las profes por su día y “compromiso” con la educación.