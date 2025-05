Lo que necesitas saber: Te contamos todo lo que necesitas saber de Doechii, una rapera que nos emociona mucho, más allá de su más reciente hit viral.

Desde sus inicios en Tampa hasta convertirse en una figura global del rap, Doechii ha trazado un camino único e irreverente en la música contemporánea, con un estilo crudo y violento al tirar versos. A partir de sus primeras rolas notamos una mezcla de teatralidad, vulnerabilidad y una identidad sonora inconfundible, que ha redefinido los límites del hip–hop alternativo.

Hoy, Doechii es una de las voces del rap que más emocionan, pero hay que escuchar más allá del enorme éxito de su más reciente sencillo “Anxiety”, y te contamos por qué vale muchísimo entrarle a Doechii y seguir todos los lanzamientos que presente próximamente.

Origen e influencias musicales de Doechii

Jaylah Ji’mya Hickmon, conocida artísticamente como Doechii, nació el 14 de agosto de 1998 en Tampa, Florida. Comenzó como una artista independiente, hasta que se viralizó con el sample viral de “No Scrubs” titulada “What It Is (Block Boy)”.

En una entrevista para Dazed, Doechii dijo que su recuerdo más vívido es de 2007, cuando vivía cerca de un centro recreativo comunitario en Sulphur Springs. Allí, la comunidad negra se reunía los fines de semana para hacer comidas, deportes y mostrar su creatividad a través de la moda, la música y el estilo. Fue en ese entorno donde surgieron sus primeros recuerdos relacionados con la cultura, la moda y la música, marcado por un fuerte sentido de comunidad.

Esto se ha traducido a sus presentaciones, marcadas por un enfoque en vestuarios y decenas de bailarines, además de la teatralidad de Doechii en sus versos, gestos y la modulación vocal que imprime. Vean nada más lo que hizo en los Grammy pasados:

Doechii ha citado a Lauryn Hill como su mayor inspiración, destacando la influencia de The Miseducation of Lauryn Hill en su comprensión de la resonancia y la vulnerabilidad en la música. También ha mencionado a Nicki Minaj, Kanye West, Tyler, the Creator, Kendrick Lamar y SZA como influencias clave en su estilo musical.

Los primeros trabajos con irreverencia y sinceridad

La carrera musical de Doechii comenzó en 2016 con la canción “Girls” en SoundCloud bajo el nombre “Iamdoechii”. Su proyecto “Coven Music Session, Vol. 1” fue lanzado en 2019. El EP debut “Oh the Places You’ll Go” en 2020, autofinanciado, mezclaba pop, dance y hip hop. El sencillo “Yucky Blucky Fruitcake” se volvió viral en TikTok en 2021, atrayendo la atención de discográficas, que eventualmente la firmarían.

En 2021, lanzó su segundo EP, “Bra-Less”, y colaboró con Isaiah Rashad en “Wat U Sed”, presentándose juntos en los BET Hip Hop Awards. Ese mismo año, Doechii fue el acto de apertura durante la gira de SZA.

Algunas colaboraciones y productores en su carrera

Doechii ha trabajado con una variedad de productores y artistas a lo largo de su carrera. En su mixtape “Alligator Bites Never Heal” participaron productores como Banser, Camper, Childish Major, Kal Banx, Devin Malik, Monte Booker y DaedaePivot.

Además, posterior al inmenso breakthrough desde su carrera independiente, ha colaborado con artistas como Isaiah Rashad, David Guetta, Afrojack, Missy Elliott, Bia, Janelle Monáe, Katy Perry y Tyler, the Creator. Definitivamente Missy Elliot es una de las influencias más notorias en el estilo vocal de Doechii, usando un estilo agresivo, con distorsiones a su voz, gruñidos y bastantes gritos de aliento entre ella y el escucha.

El impacto del desinhibido ‘Alligator Bites Never Heal’

El breakthrough de Doechii llegó el año pasado con Alligator Bites Never Heal, su segundo mixtape. Desde los sencillos “Nissan Altima”, “Boom Bap” y “Denial Is a River”, se advertía un gran álbum, que se coló en todas las listas de lo mejor del año y es la consagración del sonido de Doechii.

Tras una brutal ejecución de sus rolas en un Tiny Desk Concert, Doechii atrapó muchísima atención, y finalmente el mixtape ganó el premio al Mejor Álbum de Rap en los 67º Premios Grammy, convirtiendo a Doechii en la tercera mujer en la historia en recibir este galardón. Lauryn Hill y Cardi B la antecedieron al recibir ese premio previamente.

En su discurso de aceptación, Doechii expresó: “Este mixtape encarna mi resurgimiento, mi recuperación del poder. Es un testimonio de mi espíritu inquebrantable y creatividad ilimitada”.

Doechii, durante su discruso de aceptación a mejor álbum de rap del año en los premios Grammy 2025. Foto: Kevin Winter, Getty Images.

Su estilo agresivo parece ser único en una rapera de este nivel, con su voz rugiendo en rolas como “DENIAL IS A RIVER” y “CATFISH”, algo que recuerda quizás a la aproximación única de raperos como Danny Brown o Death Grips. Además, el humor de Doechii es sarcástico y ácido, algo que resulta cautivante en su proyecto, y te mantiene querer escuchar más y más.

“Anxiety” marcó su ascenso a superestrella global

Originalmente grabada en 2019, “Anxiety” fue relanzada oficialmente en marzo de 2025 tras ganar popularidad en TikTok. La canción, que utiliza un sample de “Somebody That I Used to Know” de Gotye y Kimbra, aborda temas de ansiedad y lucha personal, de nuevo con un excelente video con el que nos identificamos quienes hemos tenido ansiedad en algún momento.

“Anxiety” debutó en el número 13 del Billboard Hot 100 y alcanzó el número 10, convirtiéndose en su primer sencillo en el top 10 de EE. UU. También lideró las listas en Australia y Suiza, entre otros países.

Inspirada por su experiencia personal con la ansiedad, Doechii lanzó un sitio de recursos de salud mental llamado “Anxiety Is Watching Me”, proporcionando herramientas y apoyo para diversas comunidades. Pueden consultarlo por acá.

La autenticidad lírica, estilo irreverente y desinhibición de Doechii la han catapultado a ser una rapera única, que parece volverse más grande con cada rola nueva que lanza. Estaremos atentos a su siguiente mixtape, y si aún no le has entrado, es momento de hacerlo.