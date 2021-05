Dominic Fike: La perfecta fusión entre el rap y el rock que conquistó a Paul McCartney

A estas alturas y después de tantos años en la historia de la música, hay quienes piensan que el rock y el rap no pueden convivir en un solo lugar, ¿pueden creerlo? Sin embargo, durante un buen tiempo han aparecido un montón de artistas que demuestran todo lo contrario, aunque en la actualidad tenemos casos muy concretos al respecto pero que están dando un paso más, innovando con otros géneros, como lo que está haciendo Dominic Fike.

Este chico de tan solo 25 años la está rompiendo durísimo dentro de la industria. A pesar de su corta edad, ha logrado emocionar y literal, que las empresas discográficas se pelearon por contar con su talento. Pero más allá de eso, gracias al enorme capacidad que ha demostrado, logró llamar la atención de grandes artistas del tamaño de Sir Paul McCartney, quienes también están buscando de todo con tal de trabajar con este joven promesa.

¿Quién es Dominic Fike?

Dominic Fike nació el 30 de diciembre de 1995 en Naples, Florida. Creció en una familia numerosa con ascendencia filipina y afroamericana, es por eso que desde que era muy pequeño comenzó a interesarse en la música, gracias a todos los artistas que escuchaba en su casa por influencia de sus papás. Sin embargo, todo cambió para él cuando compró una guitarra a los 10 años y empezó a tocarla: a partir de ese momento supo cuál era su vocación.

Pasaron los años y Dominic continuó sus estudios escolares “normales”, eso sí, sin dejar de lado la lira que se convirtió en su nueva compañera. Más o menos en su adolescencia, se animó a componer sus primeras canciones con una computadora en su cuarto, aunque después conoció al productor Hunter Pfeiffer (conocido en la industria como 54), quien lo motivó a grabar todos esos demos que había escrito durante tanto tiempo.

Los sellos se pelearon por él

Después de mucha desidia, en 2017 Dominic Fike comenzó a publicar sus rolas en SoundCloud, ganando reconocimiento dentro de esta plataforma musical. Sin embargo, esto no era lo único que tenía en mente, pues bajita la mano –y mientras estaba en arresto domiciliario por golpear a un policía– a los 17 grabó junto a 54 el que sería su primer material discográfico, un EP titulado Don’t Forget About Me, Demos.

Sus primeros demos le valieron la atención no solo de la crítica, también de varios sellos que empezaron a pelearse por él y a subastar enormes cantidades de dinero con tal de que Dominic firmara con ellos. Finalmente los ganones en todo este asunto fueron los ejecutivos de Columbia Records, con quienes llegó a un acuerdo por 4 millones de dólares sin haber estrenado una rola; sin embargo, no todo fue maravilloso para este joven, pues se tuvo que alejar un buen rato de los escenarios.

Problemas con la ley y el estreno de “3 Nights”

¿Se acuerdan que hace rato les contamos que Dominic Fike tenía broncas con la ley? Bueno, pues durante 2018 tuvo que pasar un tiempo en la cárcel por violar el arresto domiciliario. Pero de alguna manera, gracias a esta situación, su sencillo “3 Nights” logró tener éxito en países como Reino Unido, Australia y y hasta en Irlanda, convirtiéndolo en una joven promesa de la industria musical pero, ¿por qué tanto alboroto con esa canción?

Hablando específicamente de esta rola, tiene el sello característico de Dominic, pues combinó algunas líneas de rap con una guitarra acústica que recuerda mucho a los primeros trabajos de Jack Johnson. Esta mezcla se convirtió en un éxito cuando la lanzó en octubre de 2018, pues varias estaciones de radio la incluyeron en su programación y en cuestión de días, superó el millón de streams en plataformas digitales como Spotify.

El camino hacia su primer álbum

Finalmente, en 2018 vio la luz el EP que Dominic Fike produjo junto a 54, Don’t Forget About Me, Demos. Con todo este material y “3 Nights”, este joven salió de gira, recorriendo gran parte de Estados Unidos, Canadá, y gran parte de Europa, tocando en festivales importantes de toda esa región del mundo. Pero en 2019, comenzó a planear todo para trabajar en uno de los sueños más importantes de toda su vida: grabar su primer álbum de estudio.

Ese mismo año y mientras algunos artistas como Billie Eilish y BROCKHAMPTON –que por cierto, Dominic ha colaborado un montón con uno de sus integrantes, Kevin Abstract–, este chico comenzó a componer las rolas de su material discográfico debut, las cuales poco a poco fue soltando a manera de sencillos como “Açaí Bowl” y “Rollerblades”, pero el éxito y las expectativas crecieron cuando lanzó “Phone Numbers”, producida por Kenny Beats.

Colaborando con un montón de artistas

Después de mucha espera y tras un retraso a causa de la pandemia del coronavirus, el 31 de julio de 2020 llegó a plataformas digitales y en formato físico el primer álbum de estudio de Dominic Fike, What Could Possibly Go Wrong. En este disco, vienen incluidas 14 canciones con un fuerte contenido lírico y una combinación de rock, pop y hip-hop que llegaron en el momento correcto, en medio de las protestas por el Black Lives Matter.

Entre 2020 y 2021, Dominic se lució trabajando con grandes nombres. Para que chequen el dato, apareció en la rola “Dominic’s Interlude” del último álbum de Halsey, además participó en “Terms” junto a slowthai y Denzel Curry, el remix de “Photo ID” con Remi Wolf, “Die For You” en colaboración con Justin Bieber y para terminar lo más importante de todo, pues participó reimaginando la canción “The Kiss of Venus” del mismísimo Sir Paul McCartney.

¿Qué hace especial a Dominic Fike?

Desde que prácticamente apareció con sus demos en SoundCloud, Dominic Fike llamó la atención de la industria musical, tanto así que como ya mencionábamos antes, los sellos se pelearon por él y aventaron sus mejores ofertas con tal de quedárselo pero, quizá al leer todo esto se estén preguntando ¿por qué tanta emoción con este chico? Y para ser honestos, las razones no son nada del otro mundo, de hecho es muy sencillo por qué querían firmarlo.

Para empezar, Fike tiene una enorme noción musical y entiende muy bien cómo combinar géneros. Dentro de su discografía es muy fácil pasar del rap, hip-hop, R&B, indie pop y rap en cuestión de canciones, algo que es sumamente complicado lograr y aún más considerando que, prácticamente su carrera apenas está despegando. Pero con todas estas habilidades, es más fácil entender por qué está causando sensación en el mundo.

A esto habría que sumar que las letras de Dominic Fike son ingeniosas y directas, encontrando desde temáticas “básicas” como el amor y su contraparte y las situaciones que cualquier adolescente pasa en algún punto de su vida, hasta tocar situaciones como el racismo y las injusticias hacia la comunidad afroamericana. Todo esto mezclado con la música, da como resultado algo único y que para ser honestos, no suena a nada de la actualidad.

Con todo y su corta edad, Dominic está despuntando de los artistas de su generación y sin saberlo, le llenó el ojo a grandes nombres como Paul McCartney, Justin Bieber y Halsey a tal grado de querer trabajar con él. Sin duda, esperamos que en los próximos años siga creciendo y que en un futuro no tan lejano, lo veamos como headliner en los festivales más importantes de todo el mundo, porque se merece estar ahí algún día.