‘McCartney III Imagined’: Paul McCartney invita a grandes músicos a reinventar sus rolas

De la vieja escuela, hay muy pocos músicos que a pesar de su carrera casi impecable, continúan innovando hasta estos años. Uno de ellos sin duda es Sir Paul McCartney, quien además de contar con canciones legendarias, millones de discos vendidos, presentaciones por todo el mundo y una trayectoria envidiable, a los 78 años continúa desafiándose y creando proyectos sumamente interesantes apoyándose de los talentos de la actualidad.

Como recordarán, el ex Beatle cerró el 2020 de manera espectacular, lanzando después de tanto tiempo la última parte de su trilogía McCartney. Este disco es muy especial para él, pues lo produjo sin la ayuda de nadie y sobre todo, grabó en su estudio casero cada uno de todos los instrumentos. Sin embargo, a pesar de ser un material discográfico íntimo y sólido, decidió que era momento de darle chance a otros artistas para que reinterpretaran sus rolas.

Sir Paul nos presenta ‘McCartney III Imagined’

Es por eso que hace unas cuantas semanas y tras varias pistas que nos dejaron pensando, Paul McCartney anunció con bombo y platillo el estreno de un álbum llamado McCartney III Imagined. Se trata de un disco en el que varios músicos talentosos llevarían las rolas de la más reciente placa de Macca a su propio terreno, pero además de ser esto muy interesante, nos voló la cabeza cuando leímos los nombres de las personas que participarían.

Beck, Damon Albarn, St. Vincent, Ed O’Brien, Josh Homme, Anderson .Paak, Robert Del Naja de Massive Attack, Phoebe Bridgers, Khruangbin, Blood Orange, Idris Alba y muchos más, le dieron otro sentido a todos estos temas. La idea de tener a un elenco de este tamaño –que cualquier festival del mundo quisiera tener– llamó muchísimo la atención, aunque para ser honestos, la expectativa de escuchar a otros músicos en un álbum de Paul estaba por los cielos.

Finalmente este disco llegó a todas las plataformas digitales y a pesar de que el experimento sonaba muy emocionante, siempre está el riesgo de que las cosas no salgan como esperamos. Sin embargo, en esta ocasión, todos estos músicos tan talentosos y diferentes hicieron un trabajo espectacular, rindiéndole tributo a Paul McCartney de manera espectacular. Pero mejor desmenucemos canción por canción este álbum.

Beck y Khruangbin le dan otra perspectiva a McCartney

El álbum inicia con la versión del mismísimo Beck de “Find My Way”. A diferencia de la rola original, que era mucho más tranquila e íntima, el güero favorito de todos llevó hacia un funk sumamente disfrutable que te contagia desde que escuchar la línea de bajo (que por cierto, se grabó con un Höfner para hacerla más especial), incluso cuenta que se inspiró en ver a Paul McCartney bailando junto a su esposa en una fiesta para presentarnos este remix.

Continuamos con “Kiss of Venus” a cargo de Dominic Fike, quien logra mantener la buena vibra y a la vez, nos presenta pasajes melódicos musicalmente hermosos. Después aparece Khruangbin con su propia interpretación de “Pretty Boys”, que para ser honestos es uno de los puntos más altos del disco, pues lograron capturar la esencia de la canción de Sir Paul pero combinada con ese funk psicodélico al que nos tienen acostumbrados.

St. Vincent, Blood Orange y Phoebe Bridgers bajan la velocidad

Debido a la participación de tantos músicos de diferentes géneros, el McCartney III Imagined es una verdadera montaña rusa de ritmos y sonidos. El disco arranca con un subidón de energía, pero la velocidad baja cuando llegamos a “Women and Wives”, porque St. Vincent convirtió este tema en un blues exquisito, al que le agregó unos coros que suenan celestiales y un solo de guitarra épico. Quizá esta sea una de las canciones mejor tratadas.

Poco a poco nos vamos adentrando al soul cuando suena el remix que Blood Orange armó para “Deep Down”. Aunque mantuvieron la voz de Sir Paul, suena completamente diferente a la versión original, pues el músico británico le agregó unas armonías vocales, sintetizadores y riffs invertidos que le dan un toque espacial. Sin duda, nos encantaría que el ex Beatle se animara a hacer algo así por su propia cuenta, pero este experimento nos deja satisfechos.

Ed O’Brien nos regala la rola más rockera del álbum

Cuando pensamos en Phoebe Bridgers, se nos viene a la mente guitarrazos potentes. Pero en esta ocasión, tomó “Seize The Day” de McCartney y la llevó hacia el terreno de una balada llena de texturas sonoras, donde sobresale su voz casi hipnótica acompañada de un bombo profundo que nos adentra en una atmósfera íntima. Esta es una de esas canciones que invitan a ponerte los audífonos y simplemente dejarte llevar por la música.

Por supuesto que la calma no podía durar mucho. Casi a la mitad de este recorrido musical llega Ed O’Brien para volarnos la cabeza con “Slidin'”, pues la llenó de riffs distorsionados y una vibra caótica que por momentos nos recuerda al frenético inicio de “Helter Skelter”. Aunque bajita la mano, al final de la rola también le agregó unos cuantos sintetizadores que complementan a la perfección este tema rockero. Recomendamos subirle al volumen para escucharla.

Damon Albarn y Josh Homme se lucieron por completo

Quizá de las participaciones más esperadas de McCartney III Imagined era la del mismísimo Damon Albarn. Y fiel a su estilo, creó una versión minimalista de “Long Tailed Winter Bird”, que inicia con algunas flautas dulces que suenan un tanto desafinadas y a la que más tarde se le une la voz procesada de Paul. Un teclado Rhodes se agrega a toda esta masa musical para cerrar con una guitarra frenética, que nos deja con ganas de escuchar más.

El sonido de un encendedor y la bocanada a un cigarro nos dan la bienvenida a “Lavatory Lil”, reinterpretada por Josh Homme. Este cover tiene todo lo que nos encanta del líder de Queens of the Stone Age, pues tomó la letra de Paul McCartney y la llenó de ese stoner rock que tanto lo caracteriza. Riffs blueseros con distorsión sucia y la sutileza de su voz le dan otro toque a este tema, y sin duda una de las gratas sorpresas de todo el disco.

Llegamos a la recta final y Anderson .Paak se avienta un remix de “When Winter Comes”, a la cual le dio ese toque un tanto funkero y que por momentos nos recuerda que ya estamos en la primavera. Pero el disco cierra de manera magistral con una mezcla interesantísima de “Deep Deep Feeling”, que corrió a cargo de Robert Del Naja de Massive Attack, un track inmersivo de casi 12 minutos de duración con capas y capas de sintetizadores y beats.

‘McCartney III Imagined’ es un disco redondo

Al final todos estos artistas nos entregan un disco en el que demuestran todo su talento, y a pesar de intervenir por completo cada una de las rolas, demuestran el amor y el cariño que sienten por la música de Paul McCartney. Se nota que le pusieron esfuerzo y dedicación a estas nuevas versiones y que a su manera, respetaron la esencia de las canciones y le agregaron su propio sello. Nos encantaría que alguna vez lo tocaran en vivo.

A la vez y a pesar de poder dormirse en sus laureles –como dicen por ahí–, esta leyenda nos deja muy claro que siempre encuentra la manera de reinventarse y seguir vigente en una industria musical cada vez más volátil. En lugar de vivir del pasado como algunos músicos de su generación, él conecta con las nuevas generaciones y los invita a darle otra vida a sus temas. Esperemos que en el futuro, McCartney vuelva a hacer un experimento como este.

Tracklist

01. Find My Way (feat. Beck)

02. The Kiss of Venus (feat. Dominic Fike)

03. Pretty Boys (feat. Khruangbin)

04. Women And Wives (St. Vincent Remix)

05. Deep Down (Blood Orange Remix)

06. Seize The Day (feat. Phoebe Bridgers)

07. Slidin’ (EOB Remix)

08. Long Tailed Winter Bird (Damon Albarn Remix)

09. Lavatory Lil (feat. Josh Homme)

10. When Winter Comes (Anderson .Paak Remix)

11. Deep Deep Feeling (3D RDN Remix)